Opinión

El festejo tribunero de Milei y las limitaciones del “pacman” violeta en el Congreso

Con la convocatoria a extraordinarias, el Gobierno pone a prueba su armado poselectoral. Absorbió a todos los “socios”. Pero por eso mismo, puede cotizar mejor cada espacio no mileista ni K. Los reagrupamientos de gobernadores apuntan en esa dirección

Guardar
Javier Milei festeja junto a
Javier Milei festeja junto a su hermana, en la jura de diputados.

El anuncio de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso pasó inadvertido, perdido debajo de los títulos sobre el sorteo de los grupos para el Mundial. Esperable, lo que viene sería un primer tramo, entre el miércoles próximo y fin de año, con foco en el Presupuesto y reformas que, sin dudas, demandarán un segundo y más largo capítulo de verano, en enero y hasta fines de febrero. Será el estreno del “nuevo” Congreso, que arrancó con un festejo tribunero del Gobierno, encabezado por Javier Milei desde un palco, y que presenta una prueba singular: el oficialismo, que aumentó enormemente su peso legislativo, ya no tiene “socios” -porque los absorbió- y debe negociar con “dialoguistas” que de diferente modo pero mayoritariamente remiten a intereses provinciales. No hay gravitación partidaria.

El armado de la bancada oficialista en Diputados terminó expresando mucho más que el resultado directo de las urnas. De hecho, tradujo el efecto político, que supera el reparto de bancas según lo cosechado en cada provincia. En concreto, ese efecto político transformó a LLA en una especie de “pacman” que se comió todo lo que se venía pintando de violeta, en particular integrantes del PRO y algunos radicales. También le permitió fisurar al peronismo/kirchnerista.

La cuenta, entonces, dio un número mayor al de la simple suma de legisladores en función del reparto proporcional en Diputados. Añadió a los que saltaron ya sin vueltas desde otros espacios, atraídos por el imán ganador, que había quedado en duda con la derrota bonaerense de septiembre. Y facilitó actitudes algo más jugadas como la del catamarqueño Raúl Jalil, aliado peronista que se animó a romper con UxP, junto al juego pragmático del santiagueño Gerardo Zamora y de los misioneros que responden a Carlos Rovira.

El resultado práctico está a la vista. El oficialismo se convirtió en primera minoría de Diputados: 95 bancas alineadas sin vueltas con Olivos. Pintura del deterioro de CFK, el kirchnerismo vio como el peronismo, bajo su dominio, fue desbancado de ese lugar, en una pendiente que ya había dejado atrás los años de mayoría legislativa. Es un dato agravado porque, a la par, vio reducirse a la mínima expresión su poder territorial, expuesto como un módico grupo de gobernadores.

El giro producido en Diputados provocó una celebración muy ruidosa del Gobierno, con un solo elemento de cuidado, apenas visible en medio de tanto festejo. El Presidente se mostró eufórico junto a Karina Milei y Manuel Adorni en la jura de los nuevos diputados. Fue un acto que mezcló desmesuras, no sólo de la delegación oficial, y juramentos que resultaron hasta patéticos. Cruces de tribuna.

Sin embargo, Milei mantuvo esa especie de autocontrol poselectoral -una contención que cada tanto igual se rompe- y evitó descalificar a todo lo que no sea estrictamente libertario. Es una práctica asociada al compromiso de búsqueda de consenso asumido en la relación con Washington. Y alimentada por la necesidad de coronar sus principales proyectos. El desenlace de las negociaciones con los jefes provinciales y con legisladores depende de negociaciones aún abiertas. Es una amplia operación que ocupa en especial a Diego Santilli y al “karinista” Martín Menem. A su modo, se suma ahora Patricia Bullrich en la Cámara alta.

Postal de la jura de
Postal de la jura de los nuevos diputados, con LLA como primera minoría

En Diputados -motivo central del festejo de Olivos-, la disputa por la primera minoría y la crisis de representación partidaria aceleraron los movimientos en una franja heterogénea dispuesta a las tratativas con el Gobierno y, a la vez, necesitada de acuerdos que “paguen” concretamente atendiendo los reclamos de sus distritos. Resulta paradójico: los “socios” absorbidos por la LLA tienen menos para ofrecer que quienes tratan de mantener sus espacios para negociar. Y se añade otro dato original: el grueso de los gobernadores juega en esos interbloques que se fueron armando para mejorar su peso frente al poder central.

Fuera de la LLA y de UxP, existe un variado conjunto con dos o tres expresiones que serían determinantes para definir votaciones. No son homogéneos y hasta pueden sufrir fisuras. Asoman legisladores predispuestos a los entendimientos, otros que se sienten desairados y también soldados que atienden exclusivamente indicaciones de sus jefes políticos, básicamente gobernadores. El oficialismo necesita sumar 34 para lograr quórum y tener garantías de éxito para sus proyectos.

La disputa a resolver sobre la consideración como tercera minoría enfrenta a dos interbloques. Uno reúne al golpeado PRO, un fragmento radical y un par de aliados. Y el otro, a algunos radicales, amarillos y provinciales. Cada uno cuenta con 22 bancas. Un número atado en los dos casos a vaivenes domésticos.

En el primer caso, el interbloque fue armado después de negociaciones encaradas por Cristian Ritondo y parte de la UCR, que sufrió otra fisura, Cuenta con gobernadores que jugaron localmente en sociedad con la LLA, como el caso de Mendoza y Chaco. Y finalmente fue agregado el aporte del correntino Gustavo Valdés, que antes había arrimado a Provincias Unidas y cuyo nombre circula para la conducción radical.

El otro espacio nuclea a legisladores que responden a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy y, dudoso, Santa Cruz, además de la CC y otras piezas de Encuentro Federal. No fue fácil y hubo tensiones y conversaciones de última hora entre Miguel Angel Pichetto y Mximiliano Pullaro.

Quedó planteada otra confluencia, entre gobernadores peronistas que rompieron en distintas etapas con el PJ/K. Suman salteños, tucumanos y catamarqueños -los últimos en dejar a UxP-, además de algún provincial. Es un interrogante aún el grado de organicidad con que se moverán. Queda además un puñado en bloques más reducidos. La izquierda, por supuesto, cuenta en cálculos de oposición cerrada.

Hubo contactos sin resultado, hasta ahora, entre integrantes de los dos interbloques que se disputan el tercer escalón de Diputados. Ese estado de fragilidad puede ser explotado por el Gobierno, pero también le exige atender muchos canales o ventanillas. Demanda paciencia en el circuito de Olivos, cuyo imaginario no borró la tentación hegemónica aunque necesita negociar porque los números no alcanzan. El “pacman” violeta acaba de exponer su voracidad; también, sus limitaciones.

Temas Relacionados

Javier MileiDiputadosPacmanCongreso

Últimas Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

San Nicolás, el árbol del 8 y el corazón del Adviento

Dos fiestas que ordenan diciembre: la caridad discreta del obispo de Myra y la mirada limpia de María para empezar a preparar la Navidad

San Nicolás, el árbol del

Jubilaciones en Argentina: el dilema de los índices y la urgencia de un sistema coherente

La multiplicidad de índices para actualizar remuneraciones y haberes previsionales erosiona derechos, debilita la previsibilidad y fragmenta la esencia misma del sistema jubilatorio

Jubilaciones en Argentina: el dilema

Argentina regresa al mercado internacional de deuda: claves, oportunidad y riesgos

El Gobierno nacional busca financiar vencimientos con el lanzamiento del Bonar 2029 y marca el primer retorno al mercado de capitales internacional desde 2018. Factores de contexto, reacción del mercado y perspectivas para inversores

Argentina regresa al mercado internacional

Lecciones de Georgia para la competitividad argentina: siete claves para un salto estructural

La experiencia del país del sureste europeo ofrece un mapa claro de reformas profundas y rápidas que podrían marcar un nuevo destino para Argentina, si el compromiso político y social acompaña las reformas de fondo que impulsa el Gobierno

Lecciones de Georgia para la
DEPORTES
Aquagym, la actividad más completa

Aquagym, la actividad más completa para el adulto: diversión, esfuerzo, vínculos y endorfinas

Las polémicas que marcaron las definiciones de la F1: del cruce Senna-Prost a la controvertida última vuelta entre Verstappen y Hamilton

Messi busca su primera MLS ante su “bestia negra”: la llamativa racha de Thomas Müller en los mano a mano que el argentino intentará romper

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

TELESHOW
De la temporada teatral en

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Anamá Ferreira en Mis Virales: “No sé qué les pasa a los hombres, todas mis citas fueron fallidas”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

Soledad Pastorutti recordó su actuación en Rincón de Luz y sorprendió al contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción

La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef: “Se quedó en la época de vedette”

INFOBAE AMÉRICA

Cannabis terapéutico: en qué tres

Cannabis terapéutico: en qué tres enfermedades hay evidencia y por qué alarma la automedicación

El Instituto Cervantes atesora el legado de Losada, faro editorial argentino y refugio de la cultura republicana española

Aquí está Jenni Fagan, la autora escocesa que Mariana Enriquez definió como “una bruja, una rockera, una mujer sin miedo”

No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll

La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos