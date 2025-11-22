COP-30: una cumbre fracturada en dos realidades paralelas

Mientras la movilización social crece, el ritmo del trabajo diplomático disminuye (Foto: Reuters/Adriano Machado)

Afuera, la fuerza amazónica. El escenario es vibrante. La movilización indígena fue el corazón de esta COP.

Llegaron en barcazas por los ríos amazónicos, en una de las imágenes más potentes de toda la conferencia. Realizaron el funeral simbólico de los combustibles fósiles y ocuparon el espacio público con una legitimidad que desbordó la calle y la narrativa global.

En un país donde 1,7 millones de indígenas pueden manifestarse con libertad, su presencia convirtió a Belém en un recordatorio vivo de por qué la selva es un asunto de supervivencia planetaria.

Adentro, la fragilidad diplomática. La cumbre comenzó con una agenda debilitada, marcada por la exclusión de un tema crucial: el financiamiento climático. Se trata del artículo 9.1 del Acuerdo de París sobre las responsabilidades de los países desarrollados de movilizar dinero a los países en desarrollo. Junto con él, también quedaron fuera de la agenda las NDC (actualización de los planes climáticos nacionales), los informes bienales de transparencia y las medidas unilaterales de comercio; lo que dejó asuntos de alto peso político sin espacio formal de negociación.

Desde entonces, el financiamiento concentra las conversaciones internas. Las presidencias de COP-29 (Azerbaiyán) y COP-30 (Brasil) trabajan en la hoja de Ruta “De Bakú a Belem”, para escalar el financiamiento climático hacia los 1,3 billones de dólares.

Esta COP había sido anunciada como la COP de la adaptación; sin embargo, las negociaciones avanzan con dificultad. Sorprendió que el Grupo de Países Africanos solicitara que los indicadores que guiaran la implementación de la Meta Global se definan dentro de dos años, cuando la cumbre se celebre en su continente. Otros países, en cambio, consideran que la prioridad inmediata debe ser cómo se financiará la adaptación climática, antes de postergar definiciones.

En el Programa de Trabajo de Transición Justa, las discusiones muestran algo más de movimiento: se analiza la creación de un mecanismo para implementar una transición que sea más inclusiva en lo social y ambiental.

Un hecho sin precedentes: la COP se incendió

Un incendio desató el caos en la sede principal de la COP30

Por primera vez en la historia de las COP, se produjo un incendio dentro del predio oficial, en plena Zona Azul. El episodio dejó expuesta la precariedad de la infraestructura y la tensión que se vive puertas adentro. Sumado al ingreso inesperado de representantes indígenas —que atravesaron los controles para denunciar proyectos de alto impacto ambiental—, la cumbre quedó marcada por incidentes inéditos.

La Declaración de Belém: 24 países exigen dejar atrás los fósiles

En contraste con la parálisis diplomática, 24 países firmaron la Declaración de Belém, reclamando una salida inequívoca de los combustibles fósiles y pidiendo acelerar el fin de la era fósil, alineando las NDC con ese objetivo.

Sin embargo, el panorama global sigue tensionado. Las NDC actuales proyectan un calentamiento cercano a 2,5 °C, muy lejos del límite de 1,5 °C fijado por el Acuerdo de París. A finales de este mes, la ONU publicará el informe final sobre las NDC presentadas, documento que probablemente confirmará esa distancia respecto a la meta global.

En la COP-28 de Dubái, los países acordaron por primera vez en la historia dejar atrás los combustibles fósiles —el compromiso conocido como Transitioning Away from Fossil Fuels —. Pero, en lugar de avanzar en su implementación, dos años después se reabre el debate sobre cómo elaborar una hoja de ruta global, lo que muchos consideran una forma de dilatar lo ya asumido.

Como país anfitrión, Brasil ha priorizado el marco de transición justa y promueve políticas transparentes. Un elemento central es la propuesta del Mecanismo de Acción de Belém, orientado a coordinar el financiamiento climático y ampliar el espacio fiscal para garantizar una transición justa e inclusiva lejos de los combustibles fósiles.

No obstante, el deseo brasileño de pasar de la negociación a la implementación está lejos de concretarse en un contexto internacional complejo: Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de París y los conflictos geopolíticos continúan, reduciendo el compromiso global con la lucha contra el cambio climático.

Los dos paquetes de trabajo presentados por Lula

Brasil, como anfitrión, buscó reposicionar la agenda global. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó dos paquetes de trabajo clave:

El Mecanismo de Acción de Belém, orientado a coordinar financiamiento climático y ampliar el espacio fiscal para la transición justa. El Marco de Transición Justa, que propone lineamientos comunes y políticas más inclusivas para implementar la salida de los combustibles fósiles.

Aun así, la diplomacia avanza con pasos cortos, en un mundo atravesado por conflictos armados y un retraimiento global en la acción climática.

Un desafío compartido en dos planos

Mientras afuera la Amazonía marca el ritmo histórico de la movilización social, adentro la diplomacia avanza con pasos cortos y tensiones acumuladas.

Faltan horas para definir si estas dos realidades paralelas logran converger en resultados concretos.