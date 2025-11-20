Opinión

Saneamiento del agua: el desafío invisible que sostiene la vida

La convergencia entre la agenda climática y la urgencia por garantizar servicios básicos plantea la necesidad de enfoques locales, inversión sostenida y formación profesional para enfrentar los desafíos de la región

Cada 19 de noviembre, el Día Mundial del Saneamiento nos recuerda algo que rara vez ocupa titulares pero define silenciosamente la calidad de vida de millones de personas: este servicio es un derecho humano esencial y, al mismo tiempo, una deuda global.

Allí donde no hay sistemas adecuados de tratamiento o acceso a sistemas cloacales, se multiplican las enfermedades, se degradan los ecosistemas y se interrumpe la posibilidad misma de desarrollo.

Sin embargo, pocas veces se pone en valor el trabajo humano y el conocimiento técnico que hay detrás de esos sistemas. El saneamiento no es solo infraestructura; es un entramado de saberes que combina ciencia, tecnología, políticas públicas, gestión social y compromiso comunitario. Hacer visible esa red es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En Argentina, aún persisten profundas desigualdades territoriales en el acceso a los servicios. Superarlas requiere inversiones, una tarifa sustentable que le dé viabilidad al servicio y la creación de infraestructura que acompañe el crecimiento demográfico del país y la región. Esto sin dudas exige profesionales preparados para intervenir con mirada integral, con capacidad de articular saberes técnicos y sensibilidad social. Por eso, la educación superior juega un papel clave: formar personas que lo comprendan como esencial y como un bien común.

Obras de saneamiento
Obras de saneamiento

Desde el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS) trabajamos con esa convicción. Somos la primera institución universitaria del país especializada en la temática, y desde nuestro Observatorio del Agua y el Saneamiento para el Desarrollo Humano Integral impulsamos investigaciones que abordan las problemáticas de los territorios y soluciones técnico-sociales para el acceso al agua y al saneamiento. En esos espacios se cruzan la ciencia y la práctica, el análisis técnico y la escucha comunitaria, para que esas intervenciones sean sostenibles, inclusivas y posibles.

Hoy, más que nunca, necesitamos consolidar una cultura del saneamiento que atraviese a toda la sociedad: a los gobiernos, a las empresas, a las universidades y a la ciudadanía. Porque no es solo una cuestión de cañerías o plantas de tratamiento: es una dimensión esencial de la salud, la equidad y la dignidad humana.

Este Día Mundial del Saneamiento coincide con un momento decisivo para la agenda climática: la COP 30 que se desarrolla en Brasil ha vuelto a poner en el centro al agua y el saneamiento como condiciones indispensables para la adaptación al cambio climático. En este sentido, la educación, la planificación, el financiamiento y la innovación deben caminar juntas para garantizar derechos esenciales. Y el desafío es hacerlo con una perspectiva local y regional, de Latinoamérica en conjunto, reconociendo la diversidad de contextos y la necesidad de construir alternativas desde lo propio, y no desde modelos importados o ajenos.

Cada proyecto, cada formación, cada investigación que promovemos desde el IUAS busca responder a una pregunta central: ¿cómo puede el conocimiento mejorar la vida cotidiana de las personas? Esa es, en definitiva, la razón por la que la universidad y el sistema académico existen: para transformar la realidad, no solo para explicarla.

En este día y en nuestra misión, reafirmamos nuestra convicción de que detrás de cada dato, cada política o cada obra, hay un propósito mayor: garantizar el derecho a vivir con dignidad. Y ese propósito solo se alcanza cuando el conocimiento se pone al servicio de las personas.

El autor es Rector del IUAS, primera institución universitaria del país especializada en agua y saneamiento, creada por el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).

