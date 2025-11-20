Opinión

Día Mundial de las Infancias: cómo las voces adolescentes transforman las comunidades

La participación en esta franja de edad fortalece la democracia y permite que jóvenes influyan en decisiones que afectan sus vidas

Guardar
El Día Mundial de la
El Día Mundial de la Infancia destaca la importancia de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 20 de noviembre, el mundo celebra el Día Mundial de la Infancia, una fecha que invita a renovar el compromiso con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos derechos, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño —el tratado internacional más ratificado de la historia—, son innegociables: el derecho a la educación, a la participación, a la salud, a la protección, al juego y a desarrollar todo su potencial.

La participación adolescente es un principio fundamental para hacer realidad otros derechos: a involucrarse en las decisiones y acciones que los afectan colectivamente, a formar sus propias asociaciones, como los Centros de Estudiantes, y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, por ejemplo, en asuntos como el desarrollo de políticas locales o nacionales o en la asignación de recursos.

Cuando las y los jóvenes tienen espacios para expresarse, no solo fortalecen su autoestima y adquieren habilidades para la vida, sino que también contribuyen a políticas más efectivas y cercanas a la realidad. Escuchar sus voces no es solo un gesto simbólico: es una condición para construir sociedades más justas e inclusivas.

Todavía hay mucho por hacer. Garantizar la participación no depende solo de la voluntad de las y los niñas, niños y adolescentes: requiere que las personas adultas generemos espacios seguros donde sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta. Las democracias se fortalecen cuando cada adolescente puede ejercer su derecho a opinar y ser considerado en las decisiones que impactan en su vida.

Así lo promueve UNICEF. Como el organismo de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención en los países, apoyamos a los diferentes niveles de gobierno - nacional, provincial y municipal - con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes tomen decisiones informadas y participen activamente en cualquier decisión que les afecta. Para lograr estos resultados, trabaja para desarrollar políticas y herramientas que les permitan ser escuchados, estar informados y expresar sus preocupaciones.

UNICEF impulsa la creación de
UNICEF impulsa la creación de espacios seguros para que niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones y sean escuchados

Por ejemplo, a través de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), UNICEF busca que los gobiernos locales, junto con escuelas, centros de salud, organizaciones sociales y familias, trabajen de manera articulada para garantizar los derechos de las chicas y los chicos y, en una de sus líneas de trabajo, propone que sean ellas y ellos los protagonistas en sus territorios: que opinen, decidan y propongan soluciones para los temas que los afectan. Así, solo en 2024, más de 3.500 adolescentes participaron activamente en consejos locales y otras instancias impulsadas por MUNA en 37 municipios del país. Sus aportes fueron clave para diseñar acciones sobre salud mental, educación y protección frente a violencias. Además, a través de consultas como U-Report, miles compartieron sus preocupaciones y propuestas, demostrando que quieren y pueden ser parte del cambio.

Este Día Mundial de la Infancia, UNICEF propone celebrar generando espacios con las y los chicos: escuchar sus voces no sólo amplía sus derechos, amplía la perspectiva de las personas adultas. Y de esa forma se construye un mejor presente y se asegura un mejor futuro para ellas y ellos.

*La autora es Oficial de Comunicación y Participación Adolescente de UNICEF Argentina

Temas Relacionados

Día Mundial de la Infancia UNICEF Convención sobre los Derechos del Niño Naciones Unidas Participación adolescente Derechos de la infancia

Últimas Noticias

Gas natural: la encrucijada regulatoria de las concesiones maduras

El vencimiento de concesiones de gas natural en Perú exige reglas claras e incentivos adecuados para garantizar inversiones, renovación y expansión sostenible del servicio energético

Gas natural: la encrucijada regulatoria

Una nueva posibilidad para la reforma laboral

Es fundamental acoplar al país a los vientos de la modernidad y la tecnología; perder más tiempo puede ser fatal

Una nueva posibilidad para la

La nueva Autoridad de Defensa de la Competencia ya está en funciones: se viene la era del control previo obligatorio

No se trata de un simple reemplazo institucional ni de una actualización administrativa, sino de un cambio que redefine la arquitectura regulatoria y anticipa un nuevo modo de estructurar y negociar operaciones económicas en el país

La nueva Autoridad de Defensa

Sudán otra vez al borde del abismo: masacres, poder y silencio internacional

En 2023, el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las RSF reabrió un ciclo de destrucción en el país. Desde entonces, pasó a ser el epicentro de la mayor crisis humanitaria del mundo

Sudán otra vez al borde

Saneamiento del agua: el desafío invisible que sostiene la vida

La convergencia entre la agenda climática y la urgencia por garantizar servicios básicos plantea la necesidad de enfoques locales, inversión sostenida y formación profesional para enfrentar los desafíos de la región

Saneamiento del agua: el desafío
DEPORTES
Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

TELESHOW
La furia de Lissa Vera

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

INFOBAE AMÉRICA

Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump