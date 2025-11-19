Opinión

La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado

El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa

Guardar
Los agentes de IA permiten
Los agentes de IA permiten automatizar gran parte del proceso de control documental (Imagen: Shutterstock)

Durante años, el control documental fue sinónimo de carpetas, planillas y correos cruzados. En sectores como la logística o la construcción —donde se trabaja con una gran cantidad de contratistas, choferes, operarios, vehículos y maquinarias—, esa gestión se volvía un desafío cotidiano, a través de cientos de documentos que había que recibir, revisar, registrar y mantener actualizados. Cada demora o error podía, en algunos casos, traducirse en multas, sanciones o directamente en la paralización de actividades.

Lo cierto es que el control documental es mucho más que una buena práctica administrativa. Se trata de una obligación legal. En nuestro país, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la responsabilidad solidaria de las empresas principales frente a los incumplimientos de sus contratistas.

O sea, si un proveedor no paga aportes o no cumple con la seguridad social, la empresa contratante puede ser judicialmente responsable. Por eso, auditar, reunir y conservar toda la documentación laboral, fiscal y técnica no es opcional, sino un requisito de sustentabilidad empresarial.

Bajar errores y costos

La cuestión es que se trata de un proceso costoso. Las empresas destinan cientos de horas mensuales a revisar vencimientos, cotejar datos y archivar documentos. A medida que las operaciones crecen, el volumen de información se multiplica y la probabilidad de cometer errores lo hace en proporciones similares. Es, por ello, un caso donde la aplicación de inteligencia artificial marca una diferencia real.

Los agentes de IA permiten automatizar gran parte del proceso. Mediante un correcto desarrollo, son capaces de recibir documentos por múltiples vías (plataformas, correo electrónico o incluso WhatsApp), clasificarlos correctamente, asignarlos al proveedor o vehículo correspondiente, detectar faltantes, identificar vencimientos y alertar antes de que se produzca un incumplimiento.

El cambio es profundo, ya que el trabajo manual o digital sin el uso de IA depende del tiempo y la atención humana que, como sabemos, son dos recursos escasos. En cambio, un sistema automatizado puede procesar miles de archivos simultáneamente, detectar errores, emitir alertas y mantener trazabilidad completa de cada acción. En ese sentido, no solo agiliza los tiempos, sino que aporta una capa de seguridad y confiabilidad que antes era imposible sostener.

Control y fiscalización

Claro que la automatización también exige control. Los sistemas deben ser auditados periódicamente para evitar fallos como la clasificación incorrecta de documentos, errores en la lectura de vencimientos o la omisión de registros. La clave está en combinar la eficiencia de la IA con la supervisión humana y una política de compliance sólida. Por eso decimos que el objetivo no es reemplazar la revisión, sino reforzarla con herramientas que reduzcan el margen de error.

Más allá de la logística o la construcción, donde la implementación es evidente, el control documental con IA tiene un enorme potencial transversal. Hoy se aplica en industrias tan diversas como la alimentaria, automotriz, metalúrgica, química, salud, energía o retail. También en barrios privados, clubes de campo y servicios de seguridad o mantenimiento, donde cada proveedor o empleado externo debe estar debidamente registrado y habilitado.

La IA permite, por lo que mencionamos, convertir un “costo de cumplimiento” en un proceso ágil, económico y seguro. Lo que antes era una carga administrativa ahora se transforma en un sistema inteligente que trabaja en segundo plano, garantizando que todo esté en regla y liberando al equipo para enfocarse en tareas de mayor valor. Convierte, por lo tanto, la obligación en oportunidad y el riesgo en ventaja competitiva.

Temas Relacionados

Control documentalInteligencia artificialTecnologíaEmpresasComplianceÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo va a acumular dólares el Banco Central

En esta vuelta a la normalización de la demanda de dinero, la autoridad monetaria puede emitir pesos para comprar divisas sin afectar el nivel de inflación. Así irá acumulando reservas

Cómo va a acumular dólares

Hipertensión, diabetes y colesterol: el trío silencioso que más afecta a los peruanos

Estas tres condiciones no solo coexisten, sino que se potencian entre sí

Hipertensión, diabetes y colesterol: el

La tokenización, una nueva capa de confianza y eficiencia para América Latina

Propiedades, bonos, dólares, puntos de fidelidad e incluso kilos de soja pueden “vivir” hoy como tokens digitales

La tokenización, una nueva capa

IA agéntica: necesitamos más flujos y menos flojos

¿El mensaje? El límite es nuestra imaginación, pero hay que darse un momento para pensar y diseñar ese flujo de trabajo adaptado a nuestras necesidades

IA agéntica: necesitamos más flujos

El mito punitivo

Los datos de la Corte Suprema que desarman la creencia sobre bajar la edad de punibilidad

El mito punitivo
DEPORTES
Mano a mano con Felipe

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a Turquía en

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales

Francia propondrá a la UE la creación de un régimen de sanciones específico contra el crimen organizado en el continente