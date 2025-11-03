Opinión

Día Mundial del Ahorro: ¿es posible construir un futuro financiero sólido en Argentina?

Ahorrar es mucho más que guardar dinero. Es un acto de planificación, una decisión consciente de posponer el consumo presente para asegurar un bienestar futuro

Guardar
Crear hábitos de ahorro efectivos
Crear hábitos de ahorro efectivos implica establecer metas claras y utilizar herramientas que hagan el proceso simple y con beneficios tangibles

Cada 31 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro, una fecha instituida en 1924 durante el Primer Congreso Internacional del Ahorro en Milán.

Su propósito original era claro: concientizar sobre la importancia de la estabilidad financiera personal y promover el hábito de reservar parte de los ingresos para el futuro. Un siglo después, este mensaje cobra una relevancia particular, especialmente en contextos económicos desafiantes como el argentino.

Ahorrar es mucho más que guardar dinero. Es un acto de planificación, una decisión consciente de posponer el consumo presente para asegurar un bienestar futuro. Es la herramienta fundamental para alcanzar metas, sean éstas la educación de nuestros hijos, un viaje, un fondo de retiro, un auto o cualquier otro proyecto personal. Es, en esencia, construir un respaldo que nos permita navegar las incertidumbres de la vida.

Ahorrar se ha convertido, paradójicamente, en una estrategia de supervivencia

En Argentina, el camino del ahorro presenta desafíos únicos. A pesar de una arraigada cultura de “guardar” –a menudo en moneda extranjera o bienes duraderos–, el acceso a mecanismos formales de ahorro y la protección del valor del dinero son preocupaciones constantes. En economías más estables, el ahorro es una herramienta para la prosperidad y la construcción de un futuro. Pero en Argentina, esa definición ha mutado de manera drástica. Hoy, ahorrar se ha convertido, paradójicamente, en una estrategia de supervivencia. La realidad es que, en lugar de acumular capital para crecer, el ahorro de muchos argentinos se destina a cubrir los gastos más básicos. Esta es una descapitalización forzada que refleja un desafío profundo para las finanzas personales en nuestro país.

Desde la perspectiva de las neurociencias, sabemos que ahorrar no es solo una cuestión de voluntad. Nuestro cerebro está programado para preferir la recompensa inmediata. La “gratificación instantánea” genera dopamina, haciéndonos subestimar los beneficios a largo plazo.

Por ello, la educación financiera es clave: nos ayuda a entrenar nuestro cerebro para visualizar ese “propósito” del ahorro, a entender que estamos construyendo algo valioso para un yo futuro. Crear hábitos de ahorro efectivos implica establecer metas claras y utilizar herramientas que hagan el proceso simple y con beneficios tangibles, reduciendo la percepción de “sacrificio”.

La educación financiera es clave: nos ayuda a entrenar nuestro cerebro para visualizar ese “propósito” del ahorro, a entender que estamos construyendo algo para el futuro

Los argentinos quieren y necesitan ahorrar, pero necesitan herramientas claras, simples y acompañadas de expertos o tecnología que les permita generar este hábito para convertir el ahorro en un comportamiento recurrente.

En este Día Mundial del Ahorro, la invitación es a reflexionar: ¿cuál es tu propósito al ahorrar? Y, más importante aún, ¿cómo lo estás protegiendo?

El autor es fundador y CEO de Simplestate

Temas Relacionados

Día Mundial del AhorroAhorroEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Escenario global en el 2040

El mundo multinodal mantiene un equilibrio de poder entre superpotencias y potencias intermedias, sin cambios geopolíticos drásticos a la vista

Escenario global en el 2040

Hacia una economía global de la sabiduría

El tecnohumanismo surge como un nuevo paradigma que combina avances tecnológicos con valores humanistas para enfrentar los desafíos globales

Hacia una economía global de

Enseñar en tiempos de Inteligencia Artificial

La educación enfrenta el desafío de enseñar competencias como pensamiento crítico y ética digital en la era de la IA

Enseñar en tiempos de Inteligencia

¿Me va a reemplazar la IA?

El efecto que tendrá la IA depende de si puede ser adoptada por el trabajador como una herramienta, en lo que se conoce como “complementariedad”

¿Me va a reemplazar la

Por qué la alianza entre Estados Unidos e Israel fue decisiva para poner fin a la guerra

Durante dos años de devastación y cautiverio, la cooperación entre Washington y Jerusalén resultó decisiva: permitió liberar a los rehenes, frenar a Irán y debilitar a Hamas como nunca antes.

Por qué la alianza entre
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
La insólita respuesta de María

La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

INFOBAE AMÉRICA

El hallazgo de una nueva

El hallazgo de una nueva araña en las dunas de California intriga a científicos y turistas

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset