Opinión

Créditos directos: una nueva herramienta que impulsa el acceso a la vivienda

Los compradores acceden a condiciones más accesibles, los inversores obtienen rentabilidad y las desarrolladoras logran mayor fluidez comercial

Juan Piantoni

Por Juan Piantoni

Este nuevo enfoque demuestra que el mercado puede reinventarse incluso en contextos de alta incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario argentino atraviesa un proceso de transformación silenciosa pero profunda. En un contexto donde los créditos hipotecarios tradicionales siguen siendo escasos, las desarrolladoras están asumiendo un rol cada vez más relevante: ofrecer financiación directa a sus compradores. Este modelo, que hasta hace poco era una excepción, hoy comienza a consolidarse como una alternativa concreta para quienes buscan acceder a la vivienda propia.

Lejos de ser una competencia para la banca, la financiación directa se presenta como un complemento necesario. Las desarrolladoras detectaron que miles de familias cuentan con capacidad real de pago, pero no logran calificar para un crédito hipotecario. En esa brecha, el sector encontró una oportunidad: crear herramientas de financiamiento flexibles, transparentes y adaptadas a la realidad local.

Los planes suelen incluir tasas fijas, plazos de hasta diez años y la posibilidad de pagar en pesos o en dólares, tanto para unidades terminadas como para proyectos en pozo. Este esquema no solo permite dinamizar las ventas y reducir el stock de propiedades, sino que también genera confianza en un mercado donde el comprador valora cada vez más la previsibilidad.

En un contexto donde los créditos hipotecarios tradicionales siguen siendo escasos, las desarrolladoras están asumiendo un rol cada vez más relevante: ofrecer financiación directa a sus compradores

A su vez, esta modalidad abre la puerta a nuevas formas de inversión privada, ya que algunas empresas incorporan capital de terceros para sostener el diferimiento de los ingresos que implican las cuotas extendidas. De este modo, se conforma un circuito virtuoso: los compradores acceden a condiciones más accesibles, los inversores obtienen rentabilidad y las desarrolladoras logran mayor fluidez comercial.

Más allá del aspecto financiero, lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la relación entre las empresas y sus clientes. El desarrollador ya no se limita a construir y vender, sino que se convierte en un socio estratégico del comprador, acompañándolo durante todo el proceso de adquisición, desde el pozo hasta la escritura.

Este nuevo enfoque demuestra que el mercado puede reinventarse incluso en contextos de alta incertidumbre. Los créditos directos no reemplazan al sistema bancario, pero sí ofrecen una respuesta pragmática a una demanda insatisfecha. Son una muestra de que la innovación no siempre depende de nuevas leyes o programas estatales: muchas veces surge desde la propia iniciativa privada, que entiende las necesidades reales de las personas y las transforma en posibles soluciones.

En definitiva, los créditos directos representan mucho más que una estrategia comercial. Son una herramienta que acerca a más argentinos al sueño de la vivienda propia, dinamiza la economía y redefine la manera en que se concibe el negocio inmobiliario en el país. Si la confianza es el cimiento de cualquier proyecto, estas nuevas formas de financiamiento podrían ser la base de un mercado más inclusivo, sostenible y moderno.

El autor es CEO de Alton Desarrollos

