Opinión

Ecosistema asegurador: la capacitación como póliza de futuro

El desafío más importante es repensar la gestión de manera integral, incorporar tecnología, redimensionar el management y revisar las prácticas individuales y organizacionales

Claudio Blanchart

Por Claudio Blanchart

Guardar
La capacitación, la gestión del
La capacitación, la gestión del talento y el desarrollo organizacional son la póliza de futuro de la industria (Imagen ilustrativa Infobae)

El sector asegurador argentino transita una fase de transición estratégica en un mercado con un enorme potencial de expansión, pero es necesario revertir la baja penetración de productos e incrementar la cultura del seguro, fortaleciendo la cartera actual con productos innovadores: microseguros, seguros inclusivos y solidarios, seguros paramétricos, on-demand y contra riesgos tecnológicos pueden ampliar el mercado e impulsar un nuevo crecimiento.

El ecosistema ha operado bajo una alta volatilidad que complicó la planificación a largo plazo, y las presiones y los cambios en el escenario actual requieren recomponer la estrategia de negocios.

A pesar de una marcada desaceleración, la inflación acumulada persiste como un desafío estructural. Su efecto más nocivo es el descalce financiero. Por lo tanto, el objetivo ya no es depender del rendimiento financiero, sino alcanzar una rentabilidad técnica sostenible, demandando una suscripción más rigurosa y un control detallado de los siniestros.

A este cambio de eje en la lógica del mercado, se suma el enfoque gubernamental para el sector, que anticipa nuevas regulaciones.

Este escenario requiere ser abordado con recursos innovadores, con el necesario ajuste técnico operativo no alcanza. El desafío más importante es repensar la gestión de manera integral, incorporar tecnología, redimensionar el management y revisar las prácticas individuales y organizacionales. Puede sonar abstracto, pero son realidades que es vital incorporar en la gestión.

Frente a la complejidad del entorno, el sector no puede limitarse a “mejorar el pasado” con iniciativas funcionales aisladas, hay que cambiar radicalmente. Sumar de a poco novedades suele aumentar el estrés organizacional y no necesariamente mejora la eficiencia. La capacitación, la gestión del talento y el desarrollo organizacional son, en esencia, la póliza de futuro de la industria.

La respuesta a estas exigencias sistémicas debe impulsar cambios profundos. Se deben evitar las estructuras en silos, donde no hay diálogo entre las diferentes áreas, y combatir la cultura de aversión al riesgo que frena la innovación tecnológica; por ejemplo, la IA que ya no es el futuro, sino el presente. Hay que reconstruir el espíritu del negocio.

Se deben revisar las estructuras, los procesos y los sistemas e integrar planes que involucren una mirada conjunta de todas las áreas para fortalecer el desarrollo de negocios. Los enfoques específicos al interior de la empresa son útiles para fortalecer la eficiencia, pero sin integrarse en un todo, juegan en contra.

El management de hoy requiere una gestión estratégica y adaptativa y fomentar la transformación cultural. Esto implica:

  1. Enfoque integral de la formación del capital humano: la formación gerencial y directiva debe potenciar el conocimiento técnico e incorporar habilidades blandas, como la adaptabilidad, la comunicación, visión estratégica y el liderazgo del cambio, y la formación para la innovación continua que están produciendo las nuevas tecnologías y la IA.
  2. Desarrollo organizacional: implementar nuevas metodologías para recrear la dinámica interna, fomentar la colaboración entre las áreas y resignificar la visión compartida centrada en el cliente.
  3. Gestión estratégica del talento: atraer y retener perfiles técnicos y, al mismo tiempo, capacitar a los managers actuales en gestión de negocios desde un enfoque estratégico integral.

Solo con un liderazgo y capital humano fortalecidos y una organización dinámica y flexible se podrá dejar atrás la volatilidad crónica y encarar el futuro. Hay un destino manifiesto y es convertirse en un pilar fundamental del desarrollo, para pasar de un casi 3% del PBI a duplicar la capacidad de impacto positivo en la economía. Invertir en capacitar el talento es asegurar el futuro.

Temas Relacionados

SegurosEmpresasCapacitaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mi primera cana, o cómo envejecer leyendo el Génesis

Todo hombre es el primer hombre, escribió Mark Twain en El diario de Adán y Eva

Mi primera cana, o cómo

¿Por qué OpenAI eligió Argentina?

El país cuenta con un importante potencial en términos de talento e innovación en telecomunicaciones y nuevas tecnologías. La coyuntura geopolítica, el favorecimiento a la economía de mercado y los recursos energéticos y naturales completan un panorama beneficioso

¿Por qué OpenAI eligió Argentina?

Cuando el cine romantiza la eutanasia: “Todo salió bien”

Los adeptos a los eufemismos han inventado la expresión “muerte digna”, como si las demás no lo fueran, como si sólo lo fueran las que uno mismo decide. El suicidio, tema que había que abordar con gran cuidado y contención en los medios, ¿deja de ser tabú?

Cuando el cine romantiza la

La IA y el futuro del reclutamiento: eficiencia con rostro humano

La IA aporta velocidad, consistencia e insights, pero son la empatía, la intuición y la capacidad de interpretar contextos los que aseguran un verdadero encaje cultural

La IA y el futuro

Los derechos de las mujeres no tienen fronteras

Frente al auge de los movimientos antiderechos, reafirmamos la necesidad de promover la adopción de diplomacias feministas en todo el mundo

Los derechos de las mujeres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un temporal de lluvia, viento

Un temporal de lluvia, viento y granizo azotó al sur de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y hubo más daños

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Mi primera cana, o cómo envejecer leyendo el Génesis

¿Por qué OpenAI eligió Argentina?

Margarita Stolbizer, en La Entrevista Informal: “Las reformas las deben hacer los propios universitarios, no el político de turno”

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque de Rusia contra Kiev y afirmó que “las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada”

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos seis muertos y 17 heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”