Opinión

40 años del programa UBA XXII: tres victorias

Sólo la universidad pública y gratuita puede llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, que es ejemplo para el mundo universitario nacional e internacional

Marcelo Langieri

Por Marcelo Langieri

Guardar
Centro Universitario Devoto. El programa
Centro Universitario Devoto. El programa UBA XXII cumple 40 años

A propósito de la próxima celebración de los 40 años del Programa UBA XXII, universidad en contexto de encierro, recordaba una reflexión que hice hace años en ocasión de la entrega de un diploma a un egresado de la Carrera de Sociología en el Centro Universitario Devoto.

En mi comentario celebratorio de ese logro, además de las consideraciones estrictamente académicas, dije que estábamos frente a tres victorias:

La primera era personal del graduado universitario y flamante colega quien, contra todas las adversidades, estaba haciendo realidad un sueño posiblemente nunca antes imaginado. Su trayectoria de vida y su origen social lo alejaban de la posibilidad de estudiar una carrera universitaria.

La segunda era la victoria institucional del Centro Universitario y de la Universidad de Buenos Aires. La formación de un nuevo sociólogo, la culminación de los estudios en el encierro, en el contexto de una cultura ajena a la práctica intelectual, es un logro que valida y fortalece un proyecto pedagógico innovador y transformador.

La tercera victoria es de la sociedad toda. El destino del compañero, como el del grueso de los presos y presas, que en su mayoría pertenecen a los sectores populares, era diplomarse en la “escuela de la tumba”.

No es redundante repetirlo: las cárceles no son sanas ni limpias y su función real es reproducir las situaciones de marginación existentes. A pesar de ello, existen estas excepciones que validan la presencia de la Universidad en la cárcel. Y cuando estas realizaciones suceden sistemáticamente, como es el caso de los programas universitarios que funcionan en el encierro, ello representa una victoria de toda la sociedad.

Estas victorias, que se han multiplicado a lo largo de los años, son sólo una muestra de la madurez alcanzada por el Programa UBA XXII. Sólo la universidad pública y gratuita puede llevar adelante un proyecto de esta naturaleza que trascendió las fronteras y ha sido ejemplo para el mundo universitario nacional e internacional.

La Universidad de Buenos Aires desarrolla desde hace de 40 años el Programa UBA XXII, con centenares de egresados de las diferentes carreras que se dictan en él.

A pesar de los obstáculos que recurrentemente se presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el encierro, la Universidad no yerra en el objetivo estratégico que la anima: garantizar el derecho al estudio superior a una población, privada de la libertad ambulatoria, enseñando e investigando con vocación y compromiso social.

[El autor es sociólogo, ex coordinador de la Carrera de Sociología en el Programa UBA XXII]

Temas Relacionados

UBA XXIICentro Universitario Devotouniversidad pública y gratuita

Últimas Noticias

El puente silencioso de la salud

En cada barrio, en cada pueblo, el farmacéutico garantiza que el medicamento sea algo más que un producto: un acto responsable de salud, confianza y compromiso

El puente silencioso de la

Francisco y León escriben sobre el amor

Los documentos Dilexit nos (“Él nos amó”) y Dilexit te (“Yo te he amado”) abordan el desafío de recuperar el sentido del Corazón y el Amor de Cristo en una sociedad marcada por el individualismo y la desigualdad

Francisco y León escriben sobre

Suicidio adolescente: un llamado a la reflexión y a la acción

La prevención empieza por escuchar, se sostiene con la cercanía afectiva y se concreta con un pedido de ayuda a tiempo

Suicidio adolescente: un llamado a

Francisco habló por León

Una continuidad dinámica del magisterio de dos pontífices de la periferia con un estilo propio y una partitura común

Francisco habló por León

Trump y el fin de la guerra imposible

La historia juzgará los métodos del presidente de EEUU, pero el resultado es innegable: impuso una paz que nadie quería, pero que todos necesitaban

Trump y el fin de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dolarización endógena avanza sin

La dolarización endógena avanza sin prisa y sin pausa en los ahorristas, pese a la inestabilidad cambiaria

“Están dispuestos a seguir comprando pesos”: versiones sobre la intervención del jueves y las dudas para este lunes

Senado: los bloques definen mañana si sesionan el jueves sobre temas complejos para el Gobierno

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

Sergio Massa viajó a Santa Fe y se reunió con Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria que compite contra dos oficialismos

INFOBAE AMÉRICA
Baudelaire, entre el dolor y

Baudelaire, entre el dolor y la creación, en las “Cartas a su madre”

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su rol en la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Chanel N°5 vs Moscú Rojo: la historia nunca contada de la guerra fría de los perfumes

La belleza de la semana: cuando éramos niños y jugábamos sin parar

Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

TELESHOW
Luisana Lopilato deslumbró en malla

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”

Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el festejo familiar en Salta entre bailes con la actriz y chocotorta