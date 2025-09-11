Opinión

Transformación digital y RIGI: claves para posicionar a Argentina globalmente

El régimen ofrece beneficios como estabilidad fiscal, acceso a incentivos impositivos y garantías legales para proyectos de gran escala

Javier Marbec

Por Javier Marbec

Guardar
Las dos industrias más beneficiadas
Las dos industrias más beneficiadas por el RIGI son energía y minería (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

Las recientes modificaciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina marcan un nuevo momento de oportunidad para las empresas. Este marco normativo, diseñado para atraer inversiones extranjeras y fomentar el desarrollo de sectores estratégicos, no solo busca dinamizar la economía local, sino también posicionar a Argentina como un destino competitivo en el ámbito global.

Las dos principales industrias que se van a ver impactadas son energía y minería. El RIGI representa una oportunidad única para consolidar su crecimiento. Al ofrecer beneficios como estabilidad fiscal, acceso a incentivos impositivos y garantías legales para proyectos de gran escala, el régimen puede estimular la llegada de nuevas empresas al país y fortalecer las ya existentes.

Esto no solo generará empleo, sino que también impulsará la innovación y la transferencia de conocimiento.

Como toda normativa, el RIGI presenta tanto desafíos como beneficios. Entre los principales beneficios se encuentran la previsibilidad fiscal y la posibilidad de acceder a incentivos que pueden reducir significativamente los costos operativos. Sin embargo, uno de los desafíos más relevantes es la complejidad administrativa asociada con el cumplimiento de los requisitos del régimen. Para muchas empresas, especialmente aquellas que recién ingresan al mercado argentino, navegar por el entramado legal e impositivo puede ser un obstáculo considerable.

Y la tecnología es una herramienta fundamental para una adaptación adecuada de las compañías. Un sistema ERP robusto se vuelve el pilar central, permitiendo la integración de todas las operaciones en una única plataforma, desde la producción hasta la logística y las finanzas. Esta centralización de datos no solo agiliza los procesos internos, sino que también ofrece la visibilidad y el control necesarios para cumplir con los estándares de compliance estrictos del RIGI.

Además de los sistemas ERP, la inteligencia de datos y la inteligencia artificial son cruciales para el soporte estratégico del negocio. Estas tecnologías permiten a las empresas más agilidad y la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para identificar cómo está la operación de la empresa y anticipar los ajustes que se tienen que hacer para estar de acuerdo con las exigencias de la norma.

Y además de poder utilizarse en el contexto del RIGI, son tecnologías que predicen tendencias de mercado, optimizan la asignación de recursos y modelan escenarios económicos complejos. Por ejemplo, la IA puede identificar oportunidades de inversión y mitigar riesgos en un entorno de alta volatilidad, mientras que el análisis de datos proporciona insights precisos sobre el rendimiento operativo. En definitiva, estas funcionalidades tecnológicas no son solo mejoras operativas; son el motor que le da a las empresas la agilidad y la capacidad analítica necesarias para demostrar su solidez, confiabilidad y visión estratégica frente a las exigencias del mercado global.

Desde una perspectiva legal e impositiva, el RIGI ofrece ventajas significativas, pero también exige un alto nivel de cumplimiento normativo. Las empresas deben estar preparadas para realizar auditorías regulares, presentar informes detallados sobre sus inversiones y demostrar que cumplen con los objetivos del régimen. Esto requiere un socio tecnológico que entienda profundamente la realidad local.

El RIGI representa una oportunidad transformadora para Argentina, en especial a energía y minería. Creemos que, con un enfoque estratégico y colaborativo, además de la correcta aplicación de tecnología en todos los procesos, la normativa puede convertirse en un catalizador para el crecimiento sostenido de la industria argentina.

Temas Relacionados

RIGIMineríaEnergíaEmpresasInversionesTecnologíaInteligencia artificialSistema ERPÚltimas noticias

Últimas Noticias

Humanidad e inteligencia artificial: futuros posibles

Estamos en un verdadero punto de inflexión en nuestro recorrido histórico

Humanidad e inteligencia artificial: futuros

Democracia hackeada

Hackearlo todo, recursos humanos, fútbol y conversaciones de paz

Democracia hackeada

Del aire al espacio: la nueva geopolítica del poder aeroespacial

De la geopolítica clásica centrada en la tierra y el mar a la era de drones, satélites y operaciones multidominio: cómo el poder aeroespacial redefine el equilibrio internacional en pleno siglo XXI

Del aire al espacio: la

La importancia de las universidades en el desarrollo del país

La reciente aprobación de la ley de financiamiento universitario por el Congreso busca garantizar recursos, mientras crece la tensión ante un posible veto presidencial y el ajuste fiscal

La importancia de las universidades

El 64% de los líderes no logra gestionar sus emociones: el costo oculto del liderazgo en automático

Un estudio revela que seis de cada diez líderes tienen dificultades para manejar la frustración y sus emociones. ¿La consecuencia? Decisiones erráticas, equipos desmotivados y un liderazgo en “piloto automático”

El 64% de los líderes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Humanidad e inteligencia artificial: futuros

Humanidad e inteligencia artificial: futuros posibles

Democracia hackeada

Implementarán la utilización de controles biométricos en los pasos fronterizos

La ANMAT prohibió la venta de dos marcas de aceite de oliva

Imputaron a la mujer que fue detenida por organizar una balacera contra su propia casa en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Nueva amenaza de Diosdado Cabello

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

TELESHOW
Virginia Gallardo: “Me asusta mucho

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”