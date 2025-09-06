Opinión

Votar por inercia: el gesto vacío en una república descreída y fatigada

Cada vez más argentinos se acercan a los centros electorales con una actitud que dista mucho del fervor cívico que alguna vez caracterizó las jornadas electorales

Alexis Chaves

Por Alexis Chaves

Guardar
Elecciones en Argentina
Elecciones en Argentina

Saturados de ver a los mismos rostros en la pantalla y en las redes, y sumado a presuntas maniobras de corrupción de “ayer y de hoy”, muchos argentinos han caído en un estado de apatía que va más allá del simple desinterés.

Bajo la sombra de ir o no a sufragar, lo que se advierte es una desconexión profunda, casi existencial, con el acto de votar. Ya no se trata solo de quedarse en casa: se trata de no creer; las promesas se repiten, los problemas persisten: inflación, salarios, falta de soluciones reales y la esperanza de cambio que se diluye en varios sectores.

En este clima, la pregunta que resuena en cada jornada electoral es tan cruda como reveladora: ¿para qué votar si todo sigue igual, y la grieta sigue vigente?

Argentina siempre renace, pero de su insatisfacción. La democracia no está agotada; está esperando que todos los argentinos retomen su voluntad cívica y conviertan la indiferencia en acción.

La saturación mediática, acompañada por la invasión en las redes sociales, parece indicar que estamos en medio de una tormenta de ideologías opuestas que nunca logran llegar a acuerdos comunes para avanzar como país y trabajar unidos para demostrar que los cambios puedan ser viables de una vez.

A diario, los medios de comunicación difunden entrevistas y discusiones políticas en las que los personajes se atacan mutuamente, cuya resultante es la sobreexposición que ha transformado a “la casta” (y la no casta también), en un triste show lleno de mensajes repetidos y titulares diseñados para atraer la atención, pero sin proporcionar un contenido que permita al ciudadano común ver cómo puede llegar a fin de mes o alcanzar sus objetivos personales o familiares sin inconvenientes, como lo sería en un país “normal”.

Esta omnipresencia crea cansancio: una simulación de participación que, en vez de involucrar, asusta. En medio de la lucha entre políticos por el control de la pantalla de la compañía de medios que uno elija para seguir estos avatares, la mayoría enfrenta - puertas adentro de casa - una suba de los servicios esenciales persistente, que afecta como un choque de frente, a los ingresos familiares.

El nuevo fenómeno ya instalado es que quienes pueden ya realizan segundas actividades muchas veces informales. Esto último es cada vez más común, ya que muchas personas tienen más de un empleo (o “changas”) para alcanzar un ingreso económico medianamente adecuado.

Ya sumidos en un agotamiento diario, con ansiedad con respecto a las finanzas y una impresión de que el “día a día” es una carrera sin fin.

Con todo este panorama, encima en nuestro país ¡el voto es obligatorio! Y muchos ya se cuestionan si tenemos la responsabilidad cívica de ir el domingo (de la fecha que nos toque) o si ya lo hemos convertido en un trámite en piloto automático.

La obligación legal se enfrenta a la auténtica motivación: muchos votantes, que lo hacen desde hace tiempo por inercia, querrían quedarse y aprovechar el día para otras cosas, ya que no ven una representación genuina en ninguna boleta.

El peligro radica en que, si no vamos a votar, el destino estará sellado y el riesgo aumentará: la multa o la justificación por no votar no cambia la percepción de quienes sienten que su voto ya no tiene impacto de cambiar verdaderamente algo.

Por eso la clave está en convertir la obligatoriedad en compromiso, como un instrumento de presión para que los candidatos enfrenten los problemas enquistados desde hace décadas y hagamos que los líderes y funcionarios respeten la voluntad del pueblo y obren en consecuencia.

Temas Relacionados

Elecciones PBA 2025Ausentismo

Últimas Noticias

El boom fintech y la carrera por la licencia bancaria en Argentina

Lo que comenzó como innovación en pagos o microcréditos hoy es un cambio estructural en el modelo de intermediación financiera

El boom fintech y la

El camino hacia un federalismo inteligente

La transformación digital no puede esperar y mucho menos seguir fragmentada

El camino hacia un federalismo

Mensaje multinodal en clave Tianjin

La cumbre de la OCS evidenció el avance de un nuevo bloque que busca distribuir poderes globales y cuestionar la hegemonía occidental

Mensaje multinodal en clave Tianjin

PROMESA en Salud: guía bioética para mitigar riesgos

El DNU 379/2025 implementó la mediación obligatoria en conflictos de salud, con el fin de agilizar la resolución de reclamos antes de la vía judicial

PROMESA en Salud: guía bioética

Gaza y el espejo de Israel

La victoria en el terreno puede ser parcial y efímera si no va acompañada de una estrategia política y diplomática que construya una alternativa viable de gobernanza

Gaza y el espejo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se entregó uno de los

Se entregó uno de los sospechosos de haber participado del tiroteo que organizó una mujer contra su propia casa

Tras la crecida del río Carcarañá, comenzaron las tareas para evaluar los daños en la ex ruta 9

El presunto asesino serial de Jujuy fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas tras hallarse a otras dos víctimas

Detuvieron a un joven en Mar del Plata por fomentar ataques de Hamas en redes sociales

Elecciones Buenos Aires 2025: horarios de votación de los comicios del 7 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Vecinos contra vecinos: el cruel

Vecinos contra vecinos: el cruel sistema de vigilancia ciudadana en Nicaragua

Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado por el papa León XIV

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

Uruguay estudia un impuesto a las inversiones de residentes en el exterior: la medida beneficiaría a Paraguay

Zelensky rechazó la propuesta de Putin de reunirse en Rusia y lo acusó de estar “jugando con Estados Unidos”

TELESHOW
Joaquín Martínez, de La Voz:

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín, sobre Adulto, el reciente estreno que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento