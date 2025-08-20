Opinión

EEUU y Rusia avanzan en una fórmula diplomática para Ucrania

La cumbre de Alaska deja señales de posible acuerdo entre Washington y Moscú, con Europa exigiendo garantías de seguridad para Ucrania ante eventuales incumplimientos rusos en un futuro tratado de paz

Roberto García Moritán

Por Roberto García Moritán

Guardar
La mediación de Trump en
La mediación de Trump en la Cumbre de Alaska refuerza el papel de Washington en la seguridad europea frente a Rusia

La Cumbre de Alaska entre los Presidentes de Estados Unidos y Rusia deja entrever un entendimiento sobre una fórmula diplomática que podría abrir un horizonte para el fin de la guerra. Las primeras reacciones europeas se enfocan en el otorgamiento de garantías de seguridad vinculantes a favor de Ucrania en caso de que Rusia no cumpla con las condiciones de un eventual tratado de paz. Este punto, que se presume cuenta con un consenso básico de Moscú y Kyiv, podría ser el punto de partida para avanzar en un acuerdo que ponga fin al conflicto aun si Ucrania tuviera que ceder o intercambiar territorios, incluyendo legitimar el traspaso definitivo a Rusia de la península de Crimea.

En este marco se subraya la intención de otorgar a Ucrania un paraguas creíble de protección militar, por fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el compromiso de intervención de la Alianza para el caso que Rusia volviera a atacar a Ucrania. Sería una obligación de defensa colectiva al estilo del artículo 5 de la OTAN adaptado a Ucrania, sin las obligaciones y beneficios plenos de un miembro de la OTAN. Es probable que un mecanismo ejecutable de defensa automática de esta naturaleza requiera de la ratificación parlamentaria de los países intervinientes y en particular de Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

La desconfianza con Moscú tiene asidero por el incumplimiento del Memorándum de Budapest de 1994, por el cual Ucrania había entregado las armas nucleares que disponía de la Unión Soviética a cambio del respeto a las fronteras reconocidas tras la disolución soviética (incluyendo Crimea), además del compromiso de no usar armas nucleares contra Ucrania. Las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo de 1994 eran consideradas negativas (no hacer), que en la jerga diplomática son aquellas en las que un país se compromete a no usar armas nucleares contra un Estado no nuclear. Por lo tanto, ante la invasión rusa con armamento convencional a Crimea en 2014 o a otras áreas de Ucrania en 2022, EEUU y Reino Unido se limitaron en aplicar represalias económicas y comerciales.

Aunque el Presidente Trump no ha precisado el grado del respaldo a Kyiv, aseguró que se brindarán las garantías de seguridad que Ucrania solicita. En ese contexto la cláusula de Alaska podría contener algunas de las características de las garantías de seguridad positivas otorgadas por EE. UU. en los Tratados de Seguridad Mutua con Filipinas (1951), Corea del Sur (1953), Japón (1960), Taiwán (1979) o la extendida en el Tratado ANZUS de 1951 con Australia y Nueva Zelandia. Con Israel, EE. UU. tiene un compromiso políticamente vinculante que garantiza apoyo militar y asistencia inmediata en caso de ser atacado.

Las garantías positivas de seguridad incluidas en tratados formales han actuado hasta la fecha como factor efectivo de disuasión. No ha sido el caso, en cambio, de compromisos más débiles como el Memorándum de Budapest de 1994 o ambiguos como ha sido el caso de las garantías positivas intermedias (condicionadas o limitadas) contraídas, por ejemplo, por Estados Unidos con Vietnam del Sur (SEATO, 1954-1975), Afganistán (2001-2021) o Irak (2003-2014).

La novedad diplomática a partir de Alaska es que el Presidente Trump pasa a ser reconocido por Europa como mediador en temas sensibles para la seguridad de la región. También por implicar una reafirmación del compromiso de Washington en el marco del artículo 5 de la OTAN en particular para aquellos que temen futuras incursiones ofensivas rusas en algún otro rincón europeo.

Temas Relacionados

Cumbre de AlaskaUcraniaEstados UnidosRusiaOTANMoscúCrimeaDonald TrumpMemorándum de Budapest

Últimas Noticias

Docentes low cost

Los educadores son cuestionados, pero tienen las mismas vacaciones que un trabajador común y horas predeterminadas de tarea, más allá de la fecha que comience o termine el ciclo lectivo de los niños

Docentes low cost

De Alaska a Washington

El encuentro entre Trump y Putin abordó seguridad, economía y el futuro de Ucrania

De Alaska a Washington

Carlos Jáuregui: homenaje al hombre que hizo del orgullo una escarapela argentina

El 20 de agosto se celebra el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en homenaje a la muerte de este militante en 1996. Fue fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA)

Carlos Jáuregui: homenaje al hombre

Cómo los CIO pueden superar los obstáculos de la IA robótica y aumentar el retorno de su inversión

Los líderes tecnológicos enfrentan el desafío de distinguir entre lo que es simplemente llamativo y lo que realmente genera valor

Cómo los CIO pueden superar

Una mala sentencia que desatiende el recetario constitucional

El decreto de observación presidencial, inserto en el proceso de formación de la ley, no es susceptible de declaración de inconstitucionalidad

Una mala sentencia que desatiende
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron que el menor acusado

Anunciaron que el menor acusado del crimen de Uma Aguilera tendrá un juicio abreviado

Docentes low cost

Actualizaron el régimen de registro de armas para las fuerzas de seguridad nacional en actividad y personal retirado

El Gobierno autorizó la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas del Comahue

Precipitaciones récord en Santa Fe: en solo un día llovió el triple de lo previsto para agosto

INFOBAE AMÉRICA
La estrategia detrás del traje:

La estrategia detrás del traje: cómo Zelensky transformó su vestimenta en un mensaje político frente a Trump

El Ejército de Israel abatió a un comandante del grupo terrorista Hamas implicado en la masacre del 7 de octubre

Ecuador fijó la fecha para la audiencia de imputación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio

Decenas de cubanos tomaron las calles de La Habana para exigir respuestas al régimen de Díaz-Canel por la escasez de agua

La UE advirtió que la defensa de Ucrania necesita garantías de seguridad “sólidas y creíbles” frente a la amenaza rusa

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”