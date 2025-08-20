Opinión

Docentes low cost

Los educadores son cuestionados, pero tienen las mismas vacaciones que un trabajador común y horas predeterminadas de tarea, más allá de la fecha que comience o termine el ciclo lectivo de los niños

Carina Cabo

Por Carina Cabo

Guardar
La escuela es mucho más
La escuela es mucho más que la enseñanza de lectoescritura y cálculo

¿Cuánto cuesta un docente? Me urge intentar responder esta pregunta, ante el cuestionamiento crónico respecto del trabajo de los profesionales de la educación.

A lo largo de los años, el imaginario social –definido por Castoriadis como aquellas imágenes que dan respuesta a qué somos para los otros o qué necesitamos- se ha ido construyendo una cierta mirada acerca de la docencia que aún permanece, basada en un docente que trabaja pocas horas, con varios meses de vacaciones, con manejo de rutinas preestablecidas, con un mínimo saber básico y algunas técnicas para el aula y sin mayor cuestionamiento de enfoques o paradigmas.

Sin embargo, desde lo laboral, la docencia es un trabajo que responde a la regla, es decir, tienen las mismas vacaciones que un trabajador común y horas predeterminadas de tarea, más allá de la fecha que comience o termine el ciclo lectivo de los niños.

No obstante, en estos tiempos de crisis y de sueldos magros, los docentes son cuestionados y su trabajo, considerado low cost, término que refiere a servicios con tarifas más bajas de lo normal y que se usa en las aerolíneas aéreas que ofrecen menos comodidades, con precios más accesibles.

Ahora bien, ¿quién educa a los empresarios, a los obreros o a los funcionarios, a cada uno de los que conformamos la sociedad? Educan los docentes. Por ende, cumplen una función primordial. Son quienes enseñan a leer y escribir, a formar el pensamiento crítico para resolver los problemas a los que se enfrentan a diario, a desarrollar la creatividad para diseñar propuestas alternativas, quienes fomentan las habilidades comunicativas para que puedan expresarse en público, para que sepan escuchar al otro, quienes promueven la reflexión y la búsqueda de nuevos aprendizajes y, fundamentalmente, quienes enseñan a vivir en sociedad formando ciudadanos capaces de hablar, de argumentar, de representar colectivamente, de comprender reglas y de participar democráticamente en sus contextos.

Por ende, la escuela es mucho más que la enseñanza de lectoescritura y cálculo: es un espacio para promover la ciudadanía.

En consecuencia, hoy por hoy, es fundamental invertir en capacitación docente que abarque los desafíos actuales, que promueva otras estrategias didácticas necesarias para los niños y adolescentes de hoy, capaces de formar a todos los ciudadanos en los tiempos que corren. Y, sobre todo, de revalorizar el lugar de la escuela, a sabiendas de que la educación es una herramienta de transformación social, de democratización y de desarrollo económico.

Un docente vale porque se dedica a lo más básico y, a su vez, a lo más importante, a ir configurando la sociedad, se ocupa de educar. El debate es qué sociedad queremos tener y cómo lograr la convivencia tan requerida, más allá de tener buenos caminos para andar.

Temas Relacionados

EducaciónDocentesÚltimas noticiasSalario docente

Últimas Noticias

EEUU y Rusia avanzan en una fórmula diplomática para Ucrania

La cumbre de Alaska deja señales de posible acuerdo entre Washington y Moscú, con Europa exigiendo garantías de seguridad para Ucrania ante eventuales incumplimientos rusos en un futuro tratado de paz

EEUU y Rusia avanzan en

De Alaska a Washington

El encuentro entre Trump y Putin abordó seguridad, economía y el futuro de Ucrania

De Alaska a Washington

Carlos Jáuregui: homenaje al hombre que hizo del orgullo una escarapela argentina

El 20 de agosto se celebra el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en homenaje a la muerte de este militante en 1996. Fue fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA)

Carlos Jáuregui: homenaje al hombre

Cómo los CIO pueden superar los obstáculos de la IA robótica y aumentar el retorno de su inversión

Los líderes tecnológicos enfrentan el desafío de distinguir entre lo que es simplemente llamativo y lo que realmente genera valor

Cómo los CIO pueden superar

Una mala sentencia que desatiende el recetario constitucional

El decreto de observación presidencial, inserto en el proceso de formación de la ley, no es susceptible de declaración de inconstitucionalidad

Una mala sentencia que desatiende
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron que el menor acusado

Anunciaron que el menor acusado del crimen de Uma Aguilera tendrá un juicio abreviado

Actualizaron el régimen de registro de armas para las fuerzas de seguridad nacional en actividad y personal retirado

El Gobierno autorizó la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas del Comahue

Precipitaciones récord en Santa Fe: en solo un día llovió el triple de lo previsto para agosto

Encontraron nuevos restos óseos calcinados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
La estrategia detrás del traje:

La estrategia detrás del traje: cómo Zelensky transformó su vestimenta en un mensaje político frente a Trump

El Ejército de Israel abatió a un comandante del grupo terrorista Hamas implicado en la masacre del 7 de octubre

Ecuador fijó la fecha para la audiencia de imputación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio

Decenas de cubanos tomaron las calles de La Habana para exigir respuestas al régimen de Díaz-Canel por la escasez de agua

La UE advirtió que la defensa de Ucrania necesita garantías de seguridad “sólidas y creíbles” frente a la amenaza rusa

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”