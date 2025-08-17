Opinión

Milei y la trampa de la polarización

La estrategia electoral del oficialismo apuesta al enfrentamiento, mientras la economía muestra señales de fatiga y los mercados reaccionan con inquietud ante las medidas del equipo económico

Gonzalo Arias

Por Gonzalo Arias

Guardar
Javier Milei en La Matanza
Javier Milei en La Matanza

A escasas horas para el cierre de las listas que competirán en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, Javier Milei parece haber acelerado de cara a una corta pero intensa campaña que desembocará en la inédita y anticipada elección bonaerense del 7 de septiembre y que oficiará como una suerte de “preludio” de una elección de medio término en la cual el oficialismo nacional tiene cifradas altas expectativas.

Lo cierto es que todo parece teñirse de un inocultable barniz electoral. La campaña y las necesidades de potenciar la oferta electoral libertaria se cuelan no solo en las decisiones políticas, el despliegue simbólico o las configuraciones discursivas, sino también en una economía que vive semanas turbulentas y que amplifica algunos grandes interrogantes que difícilmente se despejen tras conocerse la expresión popular plasmada en las urnas.

A esta altura casi nadie duda de que el gobierno nacional conseguirá un importante acompañamiento en octubre. Aunque la economía no logra la anunciada reactivación, y el consumo no se recupera en un contexto de marcado deterioro del poder adquisitivo del salario y creciente carestía de la vida que hace estragos en muchas familias con dificultades cada vez mayores para llegar a fin de mes, es muy probable que una porción importante de la ciudadanía le reconozca electoralmente a Javier Milei el éxito en el proceso de desinflación.

Una potencial victoria que -de confirmarse- será sin dudas importante pero que más allá de la magnitud estará muy lejos de entrañar un cheque en blanco o representar una suerte de plebiscito para avanzar a como dé lugar tanto en algunas reformas de carácter estructural como en aspectos de la tan mentada “batalla cultural” en la que el presidente se percibe a sí mismo y a su espacio como un verdadero “cruzado”.

Sin embargo, para octubre faltan tres meses, en los que muchas de las cosas que el gobierno hace y dice, tanto en lo político como en lo económico, tendrán consecuencias que irán más allá de lo que se dirima en las urnas. Tres meses en los que el oficialismo se enfrentará primero a un difícil test electoral que tendrá lugar en apenas 20 días, que si bien muy probablemente -y aún con un resultado no tan favorable- no altere el amplio favoritismo de cara a octubre, marque el pulso de una campaña nacional mucho más crispada, lo que alimentará inexorablemente la volatilidad e incertidumbre en los mercados.

Milei y los estrategas libertarios no quieren o ya no pueden escapar de esta peligrosa trampa de la polarización que, aunque pueda ser una vieja, elemental y conocida herramienta que mantenga su efectividad en términos electorales, avizora no solo mayores sobresaltos en un ya de por si complejo escenario económico previa sino también muy probablemente mayores tensiones y fricciones en la inevitable convivencia política posterior a una elección en la que el oficialismo no alcanzará -bajo ningún escenario posible- mayorías en las cámaras legislativas.

El dispositivo polarizador, ahora arropado discursivamente por el polémico eslogan “kirchnerismo nunca más”, no solo sirve para encarar las elecciones bonaerense y nacional con una estrategia simplificadora que apela al potencial movilizador del miedo y otras emociones negativas, sino que incluso es una construcción que pretende explicar -siempre según el razonamiento oficialista- las turbulencias económicas sino también incluso las ofensivas opositoras en el Congreso.

Así, en una suerte de giro dialéctico, el consabido “riesgo político” que los mercados y actores económicos suelen evaluar y sopesar en tiempos electorales, donde los programas económicos no solo demuestran su nivel de respaldo popular sino también su sustentabilidad frente a la potencialidad de la democrática alternancia, se convierte para el oficialismo en “riesgo kuka”.

Un recurso que, insisto, puede tener efectividad en lo electoral, pero que entraña un mensaje peligroso para arrancar la campaña en un contexto donde el gobierno necesita no solo potenciar su oferta electoral, sino también desactivar inquietudes y mostrar fortaleza en el plano económico.

Y esta semana estuvo muy lejos de aportar tranquilidad. Mientras Milei escenificó en La Plata el escenario polarizador con virulentos ataques contra el gobernador bonaerense, los responsables del programa económico siguen improvisando medidas para planchar el dólar y mantener a raya la inflación, aún a riesgo de sacrificar la actividad económica, el consumo y el empleo, imposible con las tasas por las nubes y el marcado encarecimiento del dinero. Medidas que, además, generan inquietud en los mercados, como las anunciadas para aspirar la liquidez en pesos de los bancos tras el fracaso del intento de renovación de bonos que vencían, y que hubiesen volcado al mercado casi $6 billones el lunes próximo.

Así las cosas, el gobierno pareciera suscribir ingenuamente a una visión de transparencia entre política y economía en virtud de la cual un resultado electoral favorable en octubre reordenaría la economía, no solo exorcizando los riesgos que perciben los mercados e inversores sino incluso borrando los propios errores y daños autoinfligidos, despejando el camino para avanzar sin obstáculos hacia la consumación de un modelo cuyos perfiles son lábiles y difusos.

Temas Relacionados

PolarizaciónJavier MileiCampaña

Últimas Noticias

A 50 años del martirio de Larrabure

Su cautiverio y su final trágico impactaron a la sociedad, pero lo que aún hoy nos interpela es el mensaje que dejó: perdonar por anticipado a sus verdugos, pedir a sus hijos que no odiaran y convocar a todos los argentinos a que la sangre inútilmente derramada conmueva a la reflexión y permita construir un destino propio

A 50 años del martirio

Del Ágora a la Red: crisis de representación

La transformación de la comunicación política y la irrupción de las redes sociales han alterado los fundamentos de la democracia liberal, erosionando pilares históricos de intermediación institucional y deliberación

Del Ágora a la Red:

San Martín: un prócer, un héroe

El Libertador llevó adelante sus campañas militares bajo condiciones adversas impuestas tanto por su salud como por la falta de apoyo de las autoridades de su tiempo

San Martín: un prócer, un

Bajar la inflación no es un proyecto político

El recorte del gasto público comenzó a perder la legitimidad inicial sin un plan productivo que compense la contracción económica

Bajar la inflación no es

Dólar flotante y cambio de estrategia empresaria

La dinámica inflacionaria y el nuevo ciclo competitivo desafían a las compañías a dejar atrás el modelo defensivo y enfocarse en optimizar ventas, rotación de inventarios y relación con los clientes

Dólar flotante y cambio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se disfrazaron de policías, fingieron

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

Denunciaron un presunto caso de abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata

Dato preocupante: el 82% de los chicos que viajan en una moto no utiliza casco

¿Trader cripto o estafado? Sancionaron a un empleado del Poder Judicial vinculado a Generación Zoe

INFOBAE AMÉRICA
Israel bombardeó un sitio de

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

So Long, Marianne: quién fue la mujer que inspiró una de las canciones más recordadas de Leonard Cohen

Por qué la Pirámide de Guiza sigue siendo un enigma para arqueólogos y viajeros

TELESHOW
Carla Pandolfi brilla en En

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra