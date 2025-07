Del dólar al mercado global, una nueva etapa para los ahorros argentinos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el manual del ahorrista argentino fue casi una ley natural: cobrar pesos, cambiarlos a dólares y guardarlos. A veces en una caja de seguridad, otras en una app o directamente bajo el colchón. Dólar ahorro, dólar blue, dólar “por las dudas”. Una economía defensiva, desconfiada, resultado de la inflación crónica y del riesgo país. Aunque parezca un refugio seguro, tener dólares también implica perder poder adquisitivo. Entre 2020 y 2025, la inflación del dólar americano fue del 24%. Eso significa que 100 dólares de 2020 hoy valen menos de 84 dólares en poder de compra. Y si extendemos el plazo, entre 2000 y 2025 la inflación acumulada del dólar fue del 86%.

Pero hay una nueva generación que ya no opera con esa lógica. Gente que trabaja remoto, que cobra en pesos, en dólares o en cripto, y que no quiere resignarse a la idea de que cuidar la plata significa dejarla quieta. Entendió que ahorrar no es acumular, sino proyectar.

Claro que no todos parten del mismo lugar. Quienes tienen deudas no están pensando en una acción de Tesla: necesitan salir del rojo. Si todavía no cuentan con un fondo que cubra algunos meses de gastos, el primer paso probablemente sea ahorrar con bajo riesgo, en dólares o en instrumentos seguros. Pero si ya lograron eso, sí tienen un margen, entonces sí: invertir puede dejar de ser un privilegio y empezar a ser una estrategia. No para especular, sino para planificar.

Y, en ese camino, invertir directamente en Estados Unidos ya no es una fantasía de alto patrimonio. Hoy es posible abrir una cuenta de inversión en EE.UU. desde Argentina, con pesos, dólares o criptomonedas, y tener acciones reales de Apple, Coca-Cola o Tesla. Sí, reales. No un certificado que cotiza en la bolsa local ni un pagaré respaldado por otro activo, como pasa con los CEDEARs. Acciones legítimas, custodiadas en territorio estadounidense, con las reglas y la protección que ese mercado ofrece.

Dólar y Bitcoin. (Crédito: Getty)

¿Y para qué sirve esto? Para dejar de mirar cómo suben los mercados desde afuera y empezar a participar realmente. La bolsa de Estados Unidos rindió en promedio un 10% anual en dólares a largo plazo; entre 2016 y 2025, una inversión en ese mercado creció más del 250%, es decir, se triplicó. En resumen, es una forma de empezar a invertir con la cabeza en el mundo.

Claro que invertir conlleva riesgos. No existe instrumento sin volatilidad ni promesas mágicas. Pero lo importante es que hoy existen formas de asumir esos riesgos con más información, más control y mejores herramientas. Y, sobre todo, con la tranquilidad de que los ahorros no dependen exclusivamente de lo que pase en la Argentina.

Empezar a pensar en clave global no es una excentricidad sino una necesidad. La posibilidad de operar con pesos, dólares o incluso cripto, y acceder a miles de activos financieros de forma directa, rápida y segura, redefine las reglas del juego.

Los argentinos supimos adaptarnos muchas veces, casi siempre desde el reflejo de la urgencia. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo desde la estrategia.

El autor es Co-founder y CRO de Let’sBit