Los santos inocentes en tierra palestina

Niños en Gaza

“…en este momento muchos aquí, y no sólo entre los cristianos, tienen el deseo de abandonar un país que en estos años parece incapaz de garantizar la paz, y se ha enredado en una espiral de guerra que se extiende continuamente como un fuego que ya no se puede controlar”, dijo a los medios del Vaticano el padre Francesco Patton, Custodio de Tierra Santa.

El papa León XIV, sus reclamos por la paz y la asistencia a las víctimas de la invasión israelí a la Franja de Gaza

El papa León XIV en una audiencia general en el Vaticano

El Papa León XIV alzó su voz reiteradamente para exigir que se permita una ayuda humanitaria digna y urgente hacia la población civil de la Franja de Gaza cuando la zona era blanco de intensos bombardeos de las fuerzas israelíes y estaba bajo un estricto bloqueo impuesto por el mismo ejército. Es decir, al mismo tiempo que bombardeaban edificios de viviendas, escuelas y hospitales se impedía la llegada de medicinas, alimentos y asistencia médica. El sumo pontífice pidió a la comunidad internacional intervenir de manera inmediata para garantizar que los habitantes de Gaza reciban protección y acceso a los recursos básicos. El tema nunca se resolvió de manera satisfactoria y continua aún luego de cesados los ataques. Por lo que la situación humanitaria en Gaza fue y sigue siendo extrema, y el llamado a la solidaridad y respeto de los derechos humanos en medio del conflicto por parte del papa León XIV ha sido y sigue siendo incesante.

Los efectos del conflicto de Israel-Palestina

El ataque de Hamás debe ser enmarcado en un contexto de un conflicto que lleva muchas décadas de existencia. Sin embargo y admitiendo que entre los integrantes del grupo terrorista haya miembros del pueblo palestino ello no autoriza a hablar de una guerra entre dos Estados. Primero porque no se reconocen como tales. Y en segundo lugar porque aun cuando Palestina tenga el reconocimiento de la mayoría de las naciones integrantes de la ONU, tiene un gobierno que no gobierna, carece de fuerzas armadas regulares y de potencial como para declarar una guerra a una potencia militar como Israel respaldada por la más grande del mundo. La solución a las diásporas de los hebreos y el Holocausto de los judíos después de la Segunda Guerra Mundial fue una solución errada de las grandes potencias que integran el poder permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que condujo a un conflicto permanente. La primera guerra, nov. 1947-1948, iniciada un día después de que la ONU votara a favor de adoptar el Plan de Partición de Palestina y la declaración del Estado de Israel fue el inicio de los trágicos conflictos. Hoy es un deber de los miembros permanentes del CS encontrar una solución que no es otra que la de los 2 Estados.

La actual masacre fue producida por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre 2023 que causó la muerte de 1189 personas y 7500 heridos con toma de 251 rehenes y el disparo de misiles desde la Franja hacia el Sur de Israel no es responsabilidad del pueblo palestino. La inmediata represalia de Israel se entiende. No se entiende que haya consistido en un ataque implacable e interminable contra el pueblo palestino al que se asoció a la violencia desatada por el grupo terrorista. Pueblo que abarca un territorio menor de la Palestina a estas horas todavía soporta más de 600 días continuados bombardeos. El pretexto declarado es el de perseguir a los integrantes de Hamás y recuperar a los rehenes. A juicio de este cronista y de la mayoría de juristas en derecho internacional consultados, la represalia se convirtió en una invasión y matanza indiscriminada de la población que como se sabe hoy por hoy no es un pueblo que convive normalmente en un pequeño territorio. Es un pueblo reducido a la condición de comunidades de refugiados y/o colonias. Es decir que la represalia se convirtió en una invasión y ataque de una de las fuerzas armadas más poderosas a las barriadas de la Franja, que, como queda explicado de hecho se encuentran bajo el dominio militar israelí. Lo que se ha calificado como un Ghetto. El castigo por la cruenta masacre del estadio infligida por el grupo terrorista fue la masacre de entre 40 y 50 mil palestinos. En su gran mayoría civiles inocentes, entre los cuales hay -según informes de UNICEF -miles y miles de niños muertos y heridos. Una represalia a todas luces cruelmente dirigida, feroz y desproporcionada. La furia destruyó millares de viviendas habitadas por familias, hospitales con pacientes y personal asistencial, escuelas y universidades con docentes y alumnos. Desde la perspectiva de las víctimas gazatíes se han descrito los daños provocados en los establecimientos educativos en diversas publicaciones y en informes de las Naciones Unidas.

Recurrimos a los miembros de la UNICEF que por su extraordinaria vocación, expresión de amor interhumano y valor son una fuente veraz inobjetable. Información concordante con la suministrada por los padres Gabriel Romanelli párroco de la única parroquia católica de Gaza y monseñor Francisco Patton de Jerusalén.

El padre Francesco Patton, Custodio de Tierra Santa dijo a medios del Vaticano que “en Gaza y también en Israel los cristianos, como el resto de la población, tienen miedo. Ya he visto en primera persona el terror de los niños durante la guerra en Siria, lo he oído en Gaza, ahora lo veo también aquí: niños que tiemblan cuando oyen las sirenas de alarma y luego las explosiones de los misiles. Son traumas que llevarán consigo toda su vida. Luego hay un silencio surrealista en las calles, ya no sólo por la ausencia de peregrinos, sino también de creyentes locales a quienes en muchos casos se les impide incluso ir a la iglesia. La militarización de las calles es impactante…Somos muy pocos acá pero estamos trabajando. El vicario de la custodia, padre Ibrahim Faltas, siempre ha estado comprometido con todas las causas humanitarias durante los últimos 20 años. Últimamente ha estado trabajando con el traslado de niños heridos y mutilados desde Gaza a hospitales italianos pero la mayor parte de las acciones humanitarias que promueve permanecen, con razón, ocultas. De hecho, incluso el reciente traslado de los obispos toscanos a Ammán, apenas estalló la guerra con Irán, fue organizado por el Vicario. Pero, si se me permite, su mayor compromiso humanitario en estos años ha sido trabajar asiduamente por el reordenamiento de las escuelas de Tierra Santa y por la educación a la paz y a la convivencia de las nuevas generaciones”

Los héroes y las heroínas de esta Gran Tribulación

A juicio de este cronista quienes merecen el reconocimiento del mundo son los hombres y mujeres empleados de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y reporteros gráficos. Los que concurren para ayudar al prójimo, trayendo asistencia, medicamentos, alimentos, agua y muy en especial a la gente de UNICEF y quienes día a día informan lo que pasa.

Unos y otros nos dicen que la guerra en la Franja de Gaza ha dejado una huella devastadora en la infancia. Se estima que más de 50.000 niños y niñas han muerto o resultado heridos. Casi todos los niños de Gaza han experimentado el desplazamiento. Sus familias han quedado destruidas y sus hogares han sido reducidos a escombros.

Los horrores de la guerra dejarán una huella traumática permanente en todos los niños y niñas.

Desde el inicio de la guerra, los equipos de UNICEF han permanecido sobre el terreno trabajando con sus aliados para proporcionar agua potable a las familias desplazadas, tratamientos para los niños y niñas gravemente desnutridos, suministros médicos y vacunas, y servicios de apoyo psicosocial en campamentos y refugios.

La ayuda se ha distribuído a través de más de 400 puntos, incluso en zonas cercanas a refugios para familias desplazadas. También se llevó ayuda directamente a las personas más vulnerables mediante entregas puerta a puerta, llegando a niños y niñas con desnutrición y a mujeres embarazadas en sus lugares de refugio.

Pero, a menos que se permita de manera constante la entrada de ayuda a la Franja de Gaza, aproximadamente 1 millón de niños y niñas vivirán sin lo más básico para sobrevivir mientras dure el conflicto y aún hasta mucho después. Aunque se permita el ingreso de ayuda, UNICEF y sus aliados enfrentan grandes desafíos para asegurar que la asistencia llegue a la infancia que la necesita. Los almacenes están en ruinas, las cadenas de suministro comerciales han sido devastadas, y la infraestructura gravemente dañada, junto con la inestable situación de seguridad, hacen que el transporte de suministros por carretera sea sumamente peligroso.

La población está próxima a padecer de hambruna puede resultar una catástrofe si a la falta de alimentos se suman las enfermedades o heridas subyacentes. La hambruna, la falta de agua potable y el impedir la llegada de alimentos y medicamentos son medios utilizados como crímenes de guerra así calificados por la ONU.

Por todo eso es que el mundo tiene el deber de movilizarse para presionar a las partes hacia el logro de una estabilidad política a fin de se pueda curar las heridas que todavía se pueden curar y buscar una solución definitiva.

Netanyahu, Galante y Al-Masri y las imputaciones y órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional intervino, imputó y ordenó el arresto del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del Ministro de Defensa Yoav Gallant y del máximo militar de Hamas (conocida como Brigadas al-Qassam) Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.

Los cargos contra los dos primeros son: ser presuntamente responsables de los crímenes de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra, de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024.

En el caso de Al Masri las actuaciones se dieron por concluídas por su fallecimiento informado el 26 de febrero de 2025.

Cardenal Pablo Virgilio David, Obispo de Kalookan (Filipinas) rompe el silencio

Cardenal Pablo Virgilio Siongco David, Obispo de Kalookan (Filipinas)

El 20 de junio, Monseñor Siongco David, obispo de Kalookan y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas -el tercer país con mayor cantidad de católicos del mundo -publicó un Mensaje titulado “Un grito a la conciencia de Israel”.

Afirma monseñor David que la muerte y las heridas de miles. de niños y niñas del pueblo de la Franja de Gaza le rompe el corazón y se pregunta: “¿sus dirigentes no ven que su implacable agresión alimenta el mismo antisemitismo que una vez amenazó con aniquilarlos?”

Dice que “un pueblo que ha conocido un sufrimiento indescriptible a lo largo de la historia -cuyo recuerdo del Holocausto aún llora desde las cenizas -sea dirigido ahora por ideólogos ciegos a la ironía de sus propios actos. ¿Por qué calculo moral no ven que su implacable agresión alimenta el mismo antisemitismo que una vez amenazó con aniquilarlos?”

Gaza: “El poder para poner fin al conflicto está en el corazón del pueblo judío”

Dice Monseñor David que “el poder para poner fin a la hambruna, el desplazamiento y la carnicería en Gaza no reside en el Primer Ministro Netanyahu ni en su gobierno. Ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea. Ni en Estados Unidos, Irán, China, Rusia o los estados árabes. Todos ellos pueden adoptar posturas e intervenir, pero no pueden cambiar el corazón de una nación”.

“Los únicos que pueden detener esto son el propio pueblo judío —tanto en Israel como en toda la diáspora— los que saben, por la profundidad de su experiencia histórica, lo que significa sufrir la violencia nacida del odio y la xenofobia”.

“Sólo ellos pueden exigir que su Estado deje de construir su futuro sobre los cimientos de la venganza, el miedo y el resentimiento. Una nación segura y justa no puede fundarse sobre las ruinas de la humanidad de otro pueblo”, señaló el purpurado filipino.

La interpelación de voces que lloran y voces crucificadas

El cardenal refiere luego un pasaje del salmo 95, que hace parte también de las Escrituras hebreas, que dice: “Cuarenta años soporté a aquella generación; Dije: ‘Es un pueblo cuyo corazón se extravía y no conoce mis caminos. ' Y juré en mi furor: ‘No entrarán en mi descanso’”. Y en seguida comenta que estas “son las palabras de un Dios cuyo amor está herido por la rebelión de su propio pueblo. Ninguna maldición de los de fuera podría ser más devastadora que el silencio o el dolor del Dios que una vez los llamó suyos”.

Por ello, el Obispo de Kalookan anima a “que el pueblo de Israel escuche, no a sus líderes de línea dura, ni a sus estrategas militares, sino a la vocecita de su conciencia”.