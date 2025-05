Crecen los fondos “money market” en dólares

El día que Bergoglio me echó, en vísperas de un Te Deum por el 25 de Mayo Eran los tiempos en que las homilías del Cardenal irritaban al poder que se ponía el sayo de todas sus críticas y, para eludirlas, trasladaba al interior la conmemoración de una Revolución de escenario porteño

Modo euforia: el Gobierno acelera y no paga costo por los excesos La Casa Rosada busca extender el clima de victoria y marca la agenda con anuncios tras las elecciones porteñas. Milei avanza en los límites, pero no sufre desgaste. Eficacia vs democracia, el debate de izquierda a derecha. Empiezan a repartirse los fondos para partidos políticos