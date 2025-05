Por una Ciudad justa, segura y productiva

La oposición propone urbanizar seriamente los 57 barrios populares y garantizar acceso a servicios básicos

Este 18 de mayo, los porteños vamos a elegir a quienes nos representarán en la Legislatura. No es una elección ejecutiva, no se vota jefe de Gobierno. Pero no por eso es menos importante. Es una oportunidad concreta para construir otra oposición: una que no se acomode, que no se resigne, que no sea funcional. Una oposición que no mire para otro lado mientras crecen el ajuste, la desigualdad y el desempleo.

Hace más de 18 años que gobierna la misma fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires. Y desde hace demasiado tiempo, la oposición actúa como si no tuviera nada para decir. Como si el destino de Buenos Aires fuera simplemente ser el paisaje de trabajadores precarizados y pobres, de personas en situación de calle, de fábricas cerradas, y de abuelos reprimidos violentamente por pedir un ingreso digno. Pero Buenos Aires no es eso. Es una ciudad viva, que duele, que pelea, que se organiza. Y también que resiste.

Desde hace años, el peronismo en la Ciudad fue reducido a un rol intrascendente, casi decorativo. Con listas cerradas a espaldas de la militancia, con decisiones que esconden nuestras banderas históricas detrás de eslóganes, como si decir “peronismo” fuera un problema. Este año, incluso, el PJ de la Ciudad decidió encabezar una vez más su boleta con un candidato que no viene de nuestra tradición, apostando a un discurso vecinalista, friendly, neutro. ¿Qué hay detrás de eso? El intento de esconder lo que somos. De olvidarnos de dónde venimos.

Yo no puedo ni quiero sumarme a esa lógica. Porque soy peronista desde la cuna. Porque crecí en un hogar donde la política era compromiso y no marketing. Porque hace décadas milito por una Argentina justa, libre y soberana. Y porque, como tantos compañeros y compañeras, estoy cansado de ver cómo se apaga la voz de nuestro pueblo en esta Ciudad.

Por eso decidí encabezar una lista distinta. Una lista que no pone mi nombre en grande e invisibiliza a los demás. Porque no se trata de mí. Se trata de nosotros. De todos los compañeros y compañeras que ven cómo la Ciudad se vuelve cada vez más cara, más hostil, más excluyente. De los que no bajan los brazos pero tampoco tienen un lugar donde expresarse. De los que se preguntan en cada encuentro, en casas, en los lugares de trabajo, en unidades básicas, en cafés, en los pasillos de la facultad: ¿qué estamos haciendo? ¿A quién representa el peronismo porteño hoy?

Nosotros queremos representarlos a ellos. A vos. A los que quieren una Ciudad justa, segura y productiva. A los que tienen ese dolor en el pecho cada vez que ven a nuestros símbolos, a nuestra historia, a nuestras ideas, ocultados detrás de alguna estrategia marketinera. Y todo esto para sacar aproximadamente el mismo porcentaje de votos en los últimos 18 años, que no ha servido más que para mirar pasivamente el avance de la derecha antiperonista.

Hoy, mientras Milei aplica un ajuste brutal, el Gobierno de la Ciudad se limita a imitar su receta: recorte a lo público, desprecio por los trabajadores, desprecio por la cultura, desprecio por el conocimiento.

¿Sabías que un tercio de los porteños hoy es pobre o indigente? ¿Que los trabajadores de apps como Rappi o Uber no tienen derechos laborales y nadie hace nada? ¿Sabías que en el último año los robos y hurtos aumentaron casi un 50%, y el gobierno local no ha hecho nada para mitigarlo?

Desde nuestra lista, proponemos medidas concretas y urgentes:

Urbanizar en serio los 57 barrios populares, garantizando acceso a salud, educación, servicios y seguridad. El Estado debe estar donde hoy está ausente. Urbanizar no es un gasto: es cuidar a todos.

Reglamentar el trabajo en plataformas con un fondo financiado por las propias empresas que les dé obra social, seguro y derechos básicos. Las nuevas formas de trabajo no pueden venir acompañadas por ausencia de derechos. Los trabajadores y trabajadoras de las distintas aplicaciones de entregas a domicilio o de transporte de pasajeros (Rappi, UBER, etc.) no tienen un vínculo laboral constituido formalmente y la Ciudad de Buenos Aires no tiene jurisdicción sobre los convenios colectivos de trabajo. Pese a esto, estas empresas tienen su domicilio de facturación en la Ciudad, por lo que a través de este vínculo fiscal se puede crear una forma de recaudación que permita garantizarles algunos derechos básicos a estos trabajadores.

Planificar el desarrollo productivo de la Ciudad, conectando a las PyMEs con universidades y centros de investigación. Vamos a impulsar una Ley para crear una Agencia de Innovación y Desarrollo que junte producción y conocimiento, a través de la cual podamos potenciar nuestras capacidades existentes.

Impulsar la sanción de una Ley de PyMEs que simplifique los costos administrativos, y otorgue beneficios crediticios y fiscales a aquellas que innoven y generen más empleo formal. Hoy, nuestra Ciudad posee el entramado empresarial más importante del país, con más de 100.000 PyMEs comerciales, industriales, gastronómicas, logísticas, pero no cuenta con ningún apoyo ni incentivo sustancial por parte del Gobierno.

Promover el acceso a la vivienda con créditos desde el Banco Ciudad, penalizando la especulación inmobiliaria con un impuesto a la ociosidad, y recuperando edificios vacíos como los que se encuentran en el microcentro para vivienda popular. Esta política contempla créditos específicos para vivienda joven y primera vivienda.

Enfrentar el delito con inteligencia: uso real de mapas del delito, fortalecimiento de la inteligencia criminal, y creación de un servicio penitenciario local. Hay que cuidar mejor a nuestros vecinos.

Defender la salud y la educación pública, con interpelaciones y leyes que obliguen a que los recursos vayan a donde tienen que ir: escuelas, hospitales, docentes, médicos, enfermeros.

Somos peronistas. Peronistas en serio. Sin disfraces, sin culpas, sin pedir permiso. Peronismo que cree en el trabajo, en la producción, en el Estado presente, en la justicia social, en lo nacional y en lo popular. Y no estamos solos. Nuestra lista está integrada por referentes de la cultura, la ciencia, la producción, los movimientos sociales y el mundo del trabajo. Gente que no entra por la ventana ni por acuerdos de cúpula. Entran por compromiso y por historia.

No venimos a cantar más fuerte la marcha. Venimos a hacerla realidad. Porque hacer peronismo no es una nostalgia ni una pose: es dar las peleas que hay que dar, en el lugar donde haya que darlas. Y esta elección es una de esas peleas.

Este 18 de mayo no se elige jefe de Gobierno. Se eligen 30 legisladores. No permitamos que te oculten eso detrás de una selfie vacía. Leé quiénes son los candidatos, qué hicieron, qué piensan. Y elegí a quienes tengan propuestas reales para construir una Ciudad más justa, más segura, más productiva.