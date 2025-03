El nuevo pacto escuela-familia en la era digital

Las pantallas reemplazan el diálogo en los hogares, erosionando los vínculos familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos en un tiempo paradójico: nunca antes estuvimos tan conectados y, sin embargo, la distancia emocional entre padres e hijos parece haber alcanzado su punto más crítico. La era digital ha reconfigurado los vínculos familiares y escolares, transformando el modo en que se educa tanto en casa como en la escuela. La escuela ya no es el único espacio de aprendizaje, pero sigue siendo el principal escenario donde se evidencian las grietas de un modelo educativo y familiar que ya no logra responder a las necesidades actuales. En este contexto, es urgente repensar el pacto entre escuela y familia para devolverle sentido a la educación y a la crianza.

El primer desafío es recuperar el diálogo entre adultos y niños. En los hogares, las pantallas han desplazado las conversaciones. Los padres hiperconectados al trabajo y a las redes sociales intentan compensar su ausencia con entretenimiento digital para sus hijos, sin advertir que ese hábito erosiona el vínculo real. Se han naturalizado las cenas en silencio, las tardes en las que cada miembro de la familia está inmerso en su dispositivo y la crianza delegada a plataformas de video y videojuegos. La consecuencia es evidente: niños y adolescentes desconectados de sus propios padres, con dificultades para desarrollar habilidades emocionales y sociales básicas. Frente a esto, es fundamental que los adultos recuperen el rol de interlocutores activos, dejando de lado la idea de que el tiempo compartido con los hijos se mide en cantidad y no en calidad. No se trata de estar más, sino de estar mejor: aprender a escuchar sin juicios, preguntar con curiosidad genuina y construir espacios de conversación sin la interferencia de la tecnología.

La crianza, en este contexto, se ha tercerizado. Las familias, atrapadas entre jornadas laborales extensas y un modelo de vida acelerado, han delegado parte de sus funciones educativas en la escuela, en los dispositivos y en otros actores que no siempre están preparados para asumir ese rol. La escuela, por su parte, recibe niños que llegan con déficits en autonomía, en hábitos y en habilidades emocionales, lo que genera un impacto directo en la convivencia escolar y en el proceso de enseñanza. La expectativa de que la institución educativa resuelva todo lo que *la familia no puede o no sabe abordar ha generado un desgaste en los docentes, que hoy se enfrentan no solo al desafío de enseñar contenidos, sino también de suplir la falta de límites, de motivación y de regulación emocional en muchos estudiantes. La solución no es que *la escuela asuma funciones que no le corresponden, sino que las familias vuelvan a hacerse cargo del acompañamiento en el aprendizaje y la crianza, estableciendo acuerdos claros con los docentes y reforzando un mensaje común.

Pero, ¿qué sucede con la educación en valores cuando tanto la escuela como la familia están en crisis? En un mundo donde la inmediatez y la cultura del consumo han reemplazado la paciencia y el esfuerzo, la formación ética y emocional ha quedado relegada. Se educa más en la inmediatez de la recompensa que en la capacidad de postergar la gratificación, más en la comodidad que en el esfuerzo, más en la complacencia que en la construcción de criterios propios. No es extraño, entonces, que los jóvenes crezcan con poca tolerancia a la frustración, con dificultades para manejar el estrés y con escasa capacidad de diálogo. Recuperar la educación en valores no significa imponer reglas arbitrarias ni volver a modelos autoritarios, sino revalorizar el concepto de límites como una forma de amor y cuidado. Es necesario que *los adultos —tanto en el hogar como en la escuela— vuelvan a asumir el rol de referentes, no desde la imposición, sino desde la coherencia y el ejemplo.*

La era digital no es el problema en sí misma, sino el uso que hacemos de ella. La tecnología no tiene por qué ser una barrera en la relación entre padres e hijos, sino que puede convertirse en una aliada si se utiliza con consciencia. Aprender a establecer tiempos sin pantallas, generar espacios de conversación sin interrupciones tecnológicas y enseñar a los niños y adolescentes a consumir contenido con criterio son pasos clave para reconstruir el vínculo. Del mismo modo, la escuela debe aprovechar las herramientas digitales sin perder de vista que la educación sigue siendo un proceso humano, basado en el contacto, la escucha y la empatía.

El pacto entre la escuela y la familia no puede seguir basándose en la queja mutua, en la delegación de responsabilidades o en la expectativa de que la otra parte haga lo que a uno le corresponde. Debemos recuperar el diálogo, establecer acuerdos claros y asumir que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas capaces de construir vínculos sanos y enfrentar un mundo cada vez más desafiante. La crisis actual no es irreversible, pero exige que *los adultos vuelvan a ocupar el rol que nunca debieron abandonar: el de guías, acompañantes y modelos a seguir. Porque si seguimos dejando la *educación en manos de algoritmos, pantallas y actores secundarios, no solo estaremos criando niños desconectados de sus familias y de la escuela, sino de sí mismos. De tanto estar en línea, nos estamos quedando fuera de lo esencial. Es tiempo de desenchufarnos un poco del ruido digital y volver a conectarnos con lo que realmente importa: las miradas, las conversaciones, la presencia. En esta era de hiperconexión, el mayor desafío es recuperar la humanidad en el acto de educar.