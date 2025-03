El cambio de rumbo de la economía argentina cambiará el valor local del dólar

No aprendimos nada: el desafío de alfabetizar para no sepultar el futuro El 33,6% de los estudiantes de sexto grado no alcanza los niveles mínimos en Lengua, aumentando hasta un 49,8% en contextos socioeconómicos vulnerables. Si abandonamos las certezas de cómo enseñar a leer y escribir, estaremos sepultando el futuro de las próximas generaciones