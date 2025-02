2025: grandes oportunidades para la región a pesar de los desafíos

La violencia no es amor y el destrato no es deseo: ¿por qué “siempre lo hace con ganas” es el nuevo “te amo”? En San Valentín se reconoce el amor en una época donde las relaciones se deconstruyen y se reconstruyen. Pero, en un contexto de discursos de odio, es central reafirmar que la violencia no es amor. La Oficina de Violencia Doméstica detectó un aumento del 8% de las denuncias en enero del 2025. A la vez, el nuevo tema de Lali Espósito con Miranda critica a los varones que “dejan sola en la cama” a las chicas que se muestran deseantes además de deseables