Combatir la trata de personas exige valentía moral y compromiso con los sobrevivientes

Estoy encantada de regresar a Argentina en mi calidad de embajadora en Misión Especial para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas. Como principal diplomática de Estados Unidos en la lucha contra la trata de personas, trabajo en estrecha colaboración con gobiernos de otros países en nuestro objetivo común de combatir este flagelo. Desde enero de 2023, me he reunido con altos funcionarios de muchos países dedicados a esta causa y he supervisado la elaboración del Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado durante dos años. Este informe incluye análisis detallados sobre los esfuerzos gubernamentales para combatir la trata de personas en 188 países, incluido Estados Unidos.

En 2024, asignamos la calificación más alta, Nivel 1, a solo 33 países. Argentina fue uno de ellos, y ha mantenido esta clasificación desde 2018, cumpliendo cada año con los estándares mínimos para combatir la trata y demostrando un progreso constante y significativo. Este gran logro es un reflejo del compromiso del gobierno argentino con la lucha contra la trata de personas.

Evaluamos los esfuerzos de los gobiernos de manera integral, considerando cómo trabajan para responsabilizar a los traficantes, identificar y proteger a las víctimas, y prevenir este terrible delito. Esperamos que Argentina continúe abordando esta lucha de manera estratégica y comprehensiva, para transformar los esfuerzos en la lucha contra la trata de un mandato burocrático a una prioridad para el gobierno.

Uno de los aspectos que hacen exitoso el marco contra la trata en Argentina es la unidad fiscal especializada, PROTEX, que colabora en la persecución penal de presuntos traficantes en todo el país. Al priorizar el enjuiciamiento penal, incluso en casos que involucran a funcionarios cómplices, Argentina envía consistentemente el mensaje de que todos los traficantes serán llevados ante la justicia.

Los esfuerzos para identificar a las víctimas son fundamentales. La línea de atención 145 democratiza este proceso, permitiendo que cualquier persona pueda denunciar posibles casos de trata. Esta línea ha recibido más de 1.500 llamadas al año, lo que demuestra cómo la ciudadanía contribuye a combatir este crimen que prospera en las sombras. Aunque el gobierno identificó cerca de 1.600 víctimas de trata en 2023, sabemos que hay muchas más víctimas de explotación sexual y laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 27 millones de personas son explotadas en el mundo. Hasta que todas sean libres, nuestra labor no está completa.

Proteger a las víctimas va más allá de ayudarlas a salir de situaciones de explotación. La trata de personas implica traumas sostenidos que tienen impactos profundos, incluidos efectos neurológicos complejos. Las víctimas necesitan apoyo inmediato y, en ocasiones, durante años después de haber sido rescatadas. Por eso es tan importante que el gobierno sostenga programas como el Programa Nacional de Rescate en Argentina, que ofrece atención de emergencia para víctimas recientemente identificadas, y programas a largo plazo, como el Programa Nacional para la Reparación de Derechos y el Fortalecimiento de Habilidades Laborales para Víctimas de Trata, gestionado por la Secretaría de Trabajo. Estas iniciativas no son solo asistencia gubernamental, son vidas recuperadas y dignidades restauradas. No se trata solo de políticas, sino de una declaración profunda sobre el valor humano: las personas sobrevivientes merecen no solo protección, sino también apoyo para reconstruir sus vidas.

Implementar el Plan Nacional contra la Trata requiere recursos, y confiamos en que el gobierno asignará formalmente fondos en el presupuesto nacional.

Argentina ha tomado anteriormente pasos innovadores para ayudar a las víctimas, como facilitarles el acceso a viviendas y apoyar a hombres sobrevivientes de trata en su reinserción laboral. Tanto el Plan Nacional como las recomendaciones del Informe TIP 2024 (https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/argentina/) destacan la necesidad de crear más refugios especializados y garantizar que sean accesibles para víctimas masculinas. Más víctimas podrían recibir restituciones si se implementan procedimientos adecuados y se facilitan las transferencias de activos al fondo fiduciario de restitución.

Combatir la trata requiere más que leyes y estadísticas; exige valentía moral, innovación sistémica y un compromiso inquebrantable con la dignidad de las personas sobrevivientes. Apreciamos el fuerte compromiso de Argentina en esta lucha y nuestra colaboración conjunta.