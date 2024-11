Ratas sociales

Fotografía de archivo de TikTok. EFE/ Ballesteros

Allá por la mitad del siglo pasado, la Skinner Box, en origen conocida como el experimento de la “caja de condicionamiento operante”, incluyó luces, un dispenser de comida y una palanca. El Dr. Skinner experimentó con roedores y el refuerzo positivo, de forma que las ratas recibían comida si respondían positivamente al estímulo. Cuando la palanca aplicaba una corriente eléctrica en vez de comida, las ratas dejaban de tocarla, un refuerzo negativo para desaprender la conducta inicial.

Fue entonces cuando a Skinner se le ocurrió ofrecer un refuerzo intermitente, una recompensa impredecible no consecuente. Es decir, aunque la rata respondiese positivamente al estímulo, no siempre recibía comida tras tocar la palanca. A veces salía comida y a veces no, sin tener relación directa con su comportamiento. El resultado de la aplicación del refuerzo intermitente fue sorprendente, las ratas respondían de forma más intensa a los estímulos que cuando se probó con el refuerzo positivo: la incertidumbre con respecto a la recompensa era más adictiva, el hecho de no saber cuándo va a llegar era un estímulo mayor que la certidumbre acerca de un premio por una actitud positiva. Para Skinner, esto supuso concluir que el aprendizaje de una conducta es aún más fuerte cuando la consecución de la recompensa no se puede predecir.

En 2023, en Estados Unidos, 41 estados y el distrito de Columbia presentaron una demanda contra Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, sosteniendo que la compañía utilizó deliberadamente características de sus plataformas para provocar que los niños las usaran de manera compulsiva. Meta se aprovecha de tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y atrapar a jóvenes y adolescentes, aseguraron los Estados en su demanda presentada ante un tribunal federal.

Las acusaciones de la demanda plantean un tema más profundo sobre el comportamiento: ¿los jóvenes se están volviendo adictos a internet y las redes sociales?

Al igual que en una máquina tragamonedas, se atrae a los usuarios con luces y sonidos estridentes, pero, lo que es aún más poderoso, con información sobre su perfil y comportamiento y recompensas adaptadas a sus intereses y gustos.

Sin duda, los adultos son cooptados, pero los jóvenes corren especial riesgo porque las regiones cerebrales que intervienen en la resistencia a la tentación y la recompensa no están tan desarrolladas en los niños y adolescentes como en los adultos, se basan en impulsos.

Meta respondió a la demanda diciendo que había tomado muchas medidas para apoyar a las familias y a los adolescentes. Sin embargo, la realidad es que no se trata solo de esta plataforma. La lista es larga y conocida a nivel mundial.

Las aplicaciones más descargadas en el mundo durante 2023 fueron TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Capcut, Telegram, Snapchat, etc. Las Apps con mayor número de usuarios activos en el mundo son: YouTube, Google Chrome, Google, Facebook y WhatsApp.

El uso intensivo de redes sociales, la hiperconectividad, la ludopatía agravada en los casos de menores de edad y el nuevo fenómeno del voyerismo digital se ven motorizados por el formato adictivo que no pueden pasar inadvertido en apps como TikTok, Onlyfans y Tinder, en las que el usuario se sumerge con una clara motivación: encontrar pareja, amor, sexo y/o diversión. Pero para que esa motivación genere placer, debe haber una recompensa, cuyo factor de éxito es la imprevisibilidad. El usuario no sabe cuándo ocurrirá, ni a manos de quién. Puede ser casi instantánea si ocurre un match rápido, una descarga de dopamina ante la posibilidad de vivir una inolvidable aventura sentimental.

Es innegable que las plataformas permiten dar de alta un usuario solo preguntándoles qué edad tienen; que los transportes autónomos tendrán la potestad de decidir si nos trasladan al destino demandado o no; y que, mucho más rápido de lo que creemos, la IA incorporará singularidad y decidirá por sí misma.

En breve será necesario preguntarnos cuán condicionados estamos respecto de la capacidad de adaptación y aprendizaje en situaciones cotidianas cambiantes, que es lo que el circuito de recompensa -activado por la motivación- configura en nuestros cerebros, cuando no parece ser beneficioso para nuestra salud. A pesar de ello, todas las pulsiones y tendencias evidencian un camino irreversible hacia la digitalidad total y la sumisión al algoritmo rector de nuestras decisiones y voluntades, tal como lo hicieron las ratas del Dr. Skinner hace tiempo.