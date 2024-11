El Papa Francisco, el clima y la paz

El papa Francisco

Sobre el clima: “Creo que el problema climático es grave, muy grave. Desde el encuentro de París (la COP21 del 2015), que fue el punto álgido, las reuniones sobre el clima han ido cuesta abajo. Se habla, se habla, pero no se actúa. Esta es mi impresión. Sobre esto he hablado en los dos escritos: Laudato si’ y Laudate Deum.” (Papa Francisco, declaración a la prensa en el viaje de regreso de Asia).

Y agrega: “No hay más tiempo para la indiferencia climática” (del discurso del Papa en la COP29 en Bakú).

Sobre la violencia en Gaza: “No puedo calificar si esta acción de guerra es demasiado sangrienta o no, pero, por favor, cuando se ven cadáveres de niños asesinados, cuando se ve que por presunción de que hay guerrilleros se bombardea una escuela, esto está mal, esto está mal. Es feo. A veces la gente dice que es una guerra defensiva o no, pero a veces pienso que es demasiada, demasiada guerra y que -me disculpo por decir esto-, pero no me parece que se estén dando pasos para hacer la paz… la fraternidad es más importante que el asesinato del hermano... gane quien gane la guerra encontrará una gran derrota, la guerra siempre es una derrota, siempre, sin excepción…Por eso, todo lo que se haga por la paz es importante. Además, quiero decir algo: estoy muy, muy agradecido por lo que está haciendo Abdullah. Es un hombre de paz y está tratando de hacer la paz, el rey Abdullah es un buen hombre.” (Papa Francisco, vuelo viaje de regreso de Singapur contestando una pregunta de Mimmo Muolo de Avvenire).

1.- El mundo lleva hecho un largo camino para resguardar el planeta

La Encíclica Laudato sí se publicó el 24 de marzo de 2014 y Laudate Deum el 4 de octubre de 1923. Sus enseñanzas se suman y complementan con los lineamientos de los acuerdos celebrados entre las naciones industriales y en desarrollo a partir de la Primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. En aquel entonces los participantes aprobaron la Declaración de Estocolmo que fijó 26 puntos de partida sobre las cuestiones ambientales. A esta declaración le sucedió la declaración de Río de Janeiro del año 1992 donde se ahondaron los acuerdos sobre el Derecho ambiental y a esta le sucedió el Acuerdo de Kioto de 1997 que estuvo en vigor de 2005-2020, sobre reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2016 se firmó el acuerdo de París que puso una cota a los niveles del aumento medio de la temperatura global estableciendo medidas que permitan que las entidades financieras redirijan los flujos de capital hacia proyectos que tengan fines de un crecimiento que implique una tendencia a disminuir la contaminación a través de un desarrollo sostenible.

Los pueblos originarios como custodios de la Madre Tierra

No queremos dejar de recordar que ese largo camino fue acompañado por los pueblos originarios de los diversos territorios indígenas del mundo y en ese caminar se produjo la Asamblea Especial para la Región Panamazónica a cuyo texto remitimos. “Los pueblos indígenas -afirma el Papa Francisco en Laudato sí- son un grito viviente a favor de la esperanza. Ellos nos recuerdan que los seres humanos tenemos una responsabilidad compartida en el cuidado de la ‘casa común’... “La tierra sufre y los pueblos originarios saben del diálogo con la tierra, saben lo que es escuchar la tierra, ver la tierra, tocar la tierra. Saben el arte del bien vivir en armonía con la tierra” y los llama “custodios de la naturaleza”.

Quienes niegan, silencian, persiguen, desconocen los derechos de la Naturaleza y de los pueblos originarios niegan al Creador y contradicen a la Iglesia.

La Conferencia de Bakú

La 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se está celebrando en Bakú, Azerbaiyán, desde el 11 y hasta el 22 de este mes de noviembre de 2024. El Papa Francisco está representado por el Secretario de Estado del Vaticano Mons. Pietro Parolín. El Santo Padre tituló su mensaje: “No más tiempo para la indiferencia climática”.

El llamamiento del papa Francisco hacia una nueva arquitectura financiera internacional

El Secretario de Estado del Vaticano en Bakú leyó el mensaje de Francisco. Entre otras consideraciones afirmó: “…las naciones ricas deben reconocer la gravedad de tantas decisiones pasadas y perdonar las deudas a los países pobres…Es una cuestión de «justicia», no de «generosidad»: los países ricos, conscientes de tantas graves decisiones del pasado, deberían comprometerse «a perdonar las deudas de los países que nunca podrán pagarlas», recordando que entre el Norte y el Sur del mundo existe una verdadera «deuda ecológica» relacionada con los «desequilibrios comerciales con efectos sobre el medio ambiente» y con el «uso desproporcionado de los recursos naturales» durante largos períodos de tiempo.”

El Papa en su Mensaje repite el llamamiento lanzado en la Bula del Jubileo Spes non confundit, (“La esperanza no defrauda”), esta vez, acompañado de la doble invitación a poner en marcha «una nueva arquitectura financiera internacional», audaz y creativa, y a demostrar, a través de la Cumbre del Clima, que «existe una comunidad internacional dispuesta a mirar más allá de los particularismos y a poner en el centro el bien de la humanidad y de nuestra casa común, que Dios ha confiado a nuestro cuidado y responsabilidad».

“Una nueva arquitectura financiera internacional que pueda realmente garantizar a todos los países, especialmente a los más pobres y a los más vulnerables a las catástrofes climáticas, vías de desarrollo bajas en carbono y altamente solidarias que permitan a todos alcanzar su pleno potencial y ver respetada su dignidad.” (Mensaje del Papa Francisco).

2.- No a las guerras, pero los conflictos bélicos tienen sus reglas en el Derecho Internacional Público

En el caso de la guerra de la Franja de Gaza no son pocas las voces autorizadas en el campo del derecho internacional que acusan a Israel de estar cometiendo el delito de genocidio contra el pueblo palestino. El genocidio es definido como un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En 1948 se creó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, 153 países han ratificado este documento, entre ellos Israel y también los Territorios Palestinos, como Estado observador. Recordemos que el principio liminar del Derecho Internacional Público, se reconozca o no el Derecho Natural reza: “Pacta sunt servanda” (Los pactos son hechos para ser cumplidos).

La ‘intención de eliminar’ como el principal rasgo que tipifica el delito de genocidio debe ser demostrado ante un tribunal (Corte Penal Internacional o Corte Internacional de Justicia según que el caso sea presentado por un sujeto individual o un Estado).

Desde el punto de vista jurídico, el “exceso” o falta de proporcionalidad en la represalia aunque no hubiera intención de exterminio pueden ser considerados delitos cuya gravedad depende de las circunstancias de cada caso.

El Papa Francisco y la guerra en Gaza

En diversas ocasiones el Papa Francisco clamó por “el alto al fuego y el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja como asimismo exhortó a la comunidad internacional a apelar a todos los medios necesarios para lograr esas medidas” de inmediato.

En ninguna de sus declaraciones calificó la represalia de Israel ante el atentado terrorista del 7 de Octubre 2023 como genocidio. Sin embargo las declaraciones del Santo Padre citadas en el epígrafe de la presente nota deploran los crímenes de la población civil y en especial de niños a causa de los bombardeos a casas, escuelas, hospitales y centros de refugiados. Está claro que el Papa no habla desde la óptica del Derecho internacional sino desde el campo de la fe y de la moral.

La debilidad endémica de las Naciones Unidas y el testimonio de una relatora especial en Gaza

Francesca Albanese es una joven y notable jurista italiana designada Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados desde 2022, y en especial asignada a informar el estado de los derechos humanos en la Franja de Gaza. Ella afirma que “el grado de exterminio de la población en Gaza, los patrones de conducta y nivel de destrucción en la Franja que hoy se están extendiendo a Cisjordania y otros y que en su interpretación deben ser calificados como genocidio. Además de lo ya señalado puntualiza “que la comprobación de detenciones arbitrarias, actos de tortura y asesinatos sin juzgamiento previo son hechos cotidianos y dice que claramente el derecho de autodefensa no avala el exterminio de la población atacando en forma feroz a las poblaciones.” Consigna que la ONU ordenó al gobierno de Israel que debe cesar esta grave violación a los Derechos Humanos, y que sin embargo el genocidio continúa demostrando la impotencia de la Asamblea cuyas resoluciones carecen de efecto operativo.

Agrega Albanese -en la entrevista que seguimos y que puede ser escuchada en la página oficial de la ONU- que ”se advierte en el proceso de las ‘colonias’ y en los ataques indiscriminados que hay una clara intención de apropiación de la Franja con el objetivo a corto o largo plazo de anexarlo a una eventual Gran Israel, postura defendida por los sectores más ortodoxos.

“El gobierno -prosigue diciendo Albanese -aprovecha la circunstancia que nunca antes la Comunidad internacional estuvo tan dividida, paralizada, ni ha sido tan ineficaz para aplicar sanciones en la acción ilegal de un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, personalmente nunca antes viví una situación como esta”.

¿Cómo incide en la lucha por el Medio Ambiente y por la paz el triunfo de Donald Trump?

Respecto del cambio climático el presidente electo de la primera potencia del mundo ha sostenido el negacionismo poniendo en duda los informes científicos. De insistir en retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que ya hizo en su gestión anterior, significaría un retroceso gigantesco en la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono, principal causa del calentamiento del planeta (véase inf. De Carbon Brief).

En relación con las guerras, Trump manifestó durante la campaña que la guerra en Gaza su deseo sería terminar con la violencia y que se cumpla con la entrega de los rehenes. Según Henri Cymerman desde su triunfo, el candidato republicano hasta hoy habría sostenido tres comunicaciones telefónicas con Netanyahu y Rom Dermer habría mantenido un encuentro con Jared Kushner el yerno judío de Trump, quien articuló los acuerdos de Abraham durante la anterior gestión del republicano. Asimismo representantes Hamás estarían intentando un acercamiento con el nuevo presidente electo. El diálogo de Trump con unos y otros resulta facilitado por la renuncia del superortodoxo ministro de defensa. En el futuro inmediato estarán también sobre la mesa las acciones o gestos de Irán y la política siempre intrincada de Arabia Saudita.

El 2025 será año de Jubileo de la Consolación decretado por el Papa Francisco, ¿será posible un encuentro del Santo Padre con los presidentes en búsqueda de la paz en los conflictos Israel-Palestina (Gaza), Rusia-Ucrania? ¿Será al mismo tiempo el año de una nueva “guerra fría” con nuevas áreas de influencia y grandes tensiones? Así, al menos lo sostiene el periodista Henri Cymerman.