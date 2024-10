Argentina puede tener los mejores aeropuertos de Latinoamérica en cuatro años

Al finalizar el gobierno de Mauricio Macri, Argentina se encaminaba a ser el país con los mejores aeropuertos de Latinoamérica. En caso de medirlo considerando la cantidad de pasajeros (países con una población similar al nuestro tienen hasta 10 veces más pasajeros), probablemente se encaminaba a tener uno de los mejores sistemas aeroportuarios del mundo.

En esos cuatro años de gobierno se habían modernizado 19 aeropuertos en todo el país, junto con 13 nuevas pistas, 7 torres de control, 15 nuevos sistemas de balizamientos, 10 estacionamientos, calles de rodaje y nuevas terminales de carga entre otros cientos de obras aeroportuarias a lo largo de toda la Argentina.

Se había inaugurado el aeropuerto Low Cost de El Palomar, un aeropuerto desregulado que permitía operar con costos bajos, reduciendo el precio de los pasajes para que millones de personas puedan volar por menos de lo que valía un pasaje en micro; y la nueva terminal de partidas del Aeropuerto de Ezeiza estaba a punto de inaugurarse. Nunca en la historia de nuestro país había avanzado tanto en un periodo de tiempo tan corto.

Al mismo se abrió el mercado a nuevas aerolíneas, lo que se tradujo en mayor competencia, pasajes más baratos y en un récord de pasajeros volando. Y lo más importante: todo esto fue realizado sin pedirle dinero al Estado ni gastar un solo peso de los contribuyentes.

Cuando este periodo de cuatro años terminó, una enorme cantidad de obras quedó en marcha con sus correspondientes fondos para terminarlas. También proyectos listos para comenzar, además de excelentes equipos de profesionales trabajando tanto en el Estado como en el principal concesionario.

Sin embargo, nada de esto ocurrió. El gobierno de Alberto Fernández no solo no continuó las obras que estaban en marcha, sino que no hizo prácticamente nada nuevo. La inactividad en el sector volvió a ser la regla, como ha sucedido en la mayor parte de nuestra historia.

La única obra significativa del gobierno de Fernández en el área de aeropuertos fue la extensión y ampliación de la pista de Aeroparque. Una obra costosísima realizada con el único objetivo de que los aviones de Aerolíneas Argentinas puedan volar a Miami desde ese aeropuerto.

El gobierno del presidente Javier Milei vuelve a tener la oportunidad de continuar con la transformación histórica iniciada por el presidente Macri de modernizar el sector aerocomercial y aeroportuario (Gustavo Gavotti)

En un colmo de la mala planificación, luego de construir la pista fueron notificados de que se necesitaba una autorización de Estados Unidos para volar desde Aeroparque a ese país. Este permiso nunca fue otorgado por lo que se desperdiciaron decenas de millones de dólares en un mal plan que nunca sucedió: Nunca un avión de Aerolíneas Argentinas voló desde aeroparque a Estados Unidos. Como en el caso de las rutas kirchneristas en la Patagonia que no llevaban a ningún lado, aquí se construyó una ampliación de pista que por una mala idea mal ejecutada, no lleva a ningún lado.

En la actualidad, el gobierno del presidente Javier Milei vuelve a tener la oportunidad de continuar con la transformación histórica iniciada por el presidente Macri de modernizar el sector aerocomercial y aeroportuario. Como ya quedó demostrado este camino permite reducir las distancias, generar trabajo, mejorar la calidad de vida de muchos argentinos y generar riqueza manera federal a través de la conectividad y el turismo, como ocurre en otros países del mundo.

En Argentina, el principal obstáculo para que esto ocurra es la mala gestión de los organismos y la interferencia constante del Estado, que con regulaciones excesivas y empresas estatales monopoliza y distorsiona el mercado e impide que millones de personas puedan acceder a pasajes baratos. Cabe recordar que Argentina es el país con menos pasajeros domésticos de toda la región.

En materia aeroportuaria el desarrollo de obras de infraestructura es clave para lograr costos bajos y consecuentemente, reducir el precio de los pasajes en avión. Por ejemplo: la falta de plataformas (espacio para estacionar los aviones) encarece la operación y por consiguiente los pasajes. Muchas de estas obras ya fueron realizadas durante el gobierno del presidente Macri, y las restantes pueden realizarse en el transcurso de los cuatro años de este gobierno. El principal concesionario es el mismo, y ya demostró que puede estar a la altura de esta transformación si el gobierno trabaja de manera profesional y transparente, con un plan de trabajo claro y sostenido en el tiempo.

En los próximos meses podrá comenzar a verse con claridad si la actual gestión aeroportuaria continuará el camino trazado por el presidente Macri, o si, por el contrario, será más parecida a la inacción que caracterizó a los gobiernos kirchneristas.