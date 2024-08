Esta semana, Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a reunirse en Olivos

En esta Argentina frágil, un asombro mata a otro asombro. Los ismos políticos están astillados. Y sus astillas hieren, lastiman. Y lo hacen a la sociedad toda.

Veamos. El PRO busca su identidad. La llegada de Milei al poder lo corrió por derecha al ahora presidente del partido. Milei es lo anti-institucional. Macri es el revés de esa moneda. La sociedad los identifica como lo mismo (a pesar de las diferencias). Alguien me recordó que el ex Presidente sufre el dilema del prisionero: “Si a Milei le va bien, a él le va mal. Si a Milei le va mal, a Macri le va mal”. ¿Qué hemos visto en los últimos 15 días? Un llamado de atención de parte de Macri hacia Milei, utilizando al Congreso de la Nación. Facilitó los dos tercios. Mostró que es dador de este número mágico. Con él, cualquier funcionario, juez y hasta el Presidente, quedan a tiro de juicio político. La respuesta del oficialismo no se hizo esperar (movimientos de la SIDE sobre temas sensibles al ex Presidente).

Para esta cronista no pasó desapercibido el comentario que el jefe de Gabinete, Francos, realizó luego de que el PRO facilitase los dos tercios imposibilitando los $100 mil millones para los espías. Dijo: “Macri está equivocado. Tiene bastante experiencia en estos temas. Su gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a estos temas y ha sido criticado por eso”.

Se dice que ambos (Milei/Macri) buscan enterrar al kirchnerismo. No parece ser la razón principal. Milei analiza cuánto daño puede hacerle Macri desde el Legislativo. Y Macri analiza cómo pervivir políticamente en el 2025.

Entonces, la “verdad de la milanesa” –dicen que cuatro veces se juntaron para comerlas-, parece ser confluir en una coalición entre PRO y LLA. El movimiento libertario no está constituido aún como partido. Y a nivel legislativo derrocha amateurismo.

Sigue siendo compleja la relación institucional entre Ejecutivo y Legislativo, como también las constantes tensiones entre el Presidente y su Vice, quien blande agenda propia.

Los liderazgos, salvo el del Presidente, aparecen debilitados. No sólo el de Macri en el PRO. Lousteau, como presidente del radicalismo, no tiene un peso determinante en él. Aún Cristina Kirchner tiene menguado su liderazgo. Es más, resultará difícil que pueda recrear una corriente como el kirchnerismo. El peronismo no tiene conducción ni formato.

Hoy los partidos están vacíos. Insisto: están astillados. Deben transformase en algo nuevo. Difícil. El principal desafío recae en quienes quieran construir un centro. Quienes quieran llamar la atención de un electorado que también está en movimiento, buscando y buscándose. Aún una parte se esperanza con un bienestar que no aparece.

Por distintas razones, las oposiciones, aún desde las debilidades mencionadas, se reunieron y pudieron rechazar los proyectos de un Ejecutivo que tiene el monopolio de la acción política.

En el tema previsional, habrá que mirar con atención, en caso de insistir el Presidente con el veto total, cuál será en Diputados el comportamiento de los legisladores del PRO. Ahí se advertirá cuál es el alcance del acuerdo entre Macri y Milei. Si hay acuerdo y este es más amplio, no sería de extrañar la presencia de algún ministro del PRO en el gabinete.

El ombudsman de la Tercera Edad, Eduardo Semino, insiste en que “de concretarse la intención del gobierno de llegar una inflación cero, la ley prevé que se aplique el RIPTE, lo que más beneficie al jubilado. De lo contrario, con el 0% de inflación, los condenados a muerte son los jubilados”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez manifiesta: “Los montos en que afectaría al déficit no son los que dice el Presidente. La oficina de expertos que asesora en el Congreso determinó que es el 0.4% y no el 1.2% , Se compensaría con la baja que se aplicó a Bienes Personales. Yo entiendo, no todos lo comparten, que el veto es judicializable. ¿Por qué no se puede impugnar un veto y sí una ley? Si un jubilado o un grupo de jubilados entienden que el veto los afecta, pueden ir a la Justicia”.

La legisladora Graciela Ocaña considera que “la ley sancionada es absolutamente responsable, dado que prevé recomposición de los haberes cuando haya crecimiento. El Presidente debe dejar de mentir, ha dado cifras incorrectas”.

Algo más sobre lo legislativo: en el Senado, el número dos de Justicia, Sebastián Amerio, cercano a Santiago Caputo, acerca una propuesta del Ejecutivo a los legisladores para ampliar la CSJN a nueve miembros y con paridad de género.

Más allá de estos temas candentes, lo que sigue en vigencia es el DNU 70/2023, que fue rechazado en el Senado y aguarda definición en Diputados. La agenda del presidente Milei es destruir todo acuerdo o pacto social que los argentinos acordaron: cárcel para los genocidas, reconocimiento de género, sostenimiento a la ciencia y la tecnología, gratuidad de la enseñanza pública. Trabajar para la paz. Más allá de la acumulación de enormes yerros políticos de los gobiernos anteriores al actual, retrocedemos en todo.

El viernes pasado, el presidente Milei estuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde no escuchó los discursos que le precedieron, tanto del presidente de la institución, Miguel Simioni, como del intendente local, Pablo Javkin, y del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. De esta forma, no sólo no respondió a ninguna de las propuestas y/o inquietudes que le realizaron, sino que no figuró en su alocución una mínima referencia a los 140 años de la institución anfitriona.

Milei y su gobierno van caminando hacia la autocracia. Agraviar, denostar, perseguir, amenazar es el camino elegido.

En cuanto a lo económico, economistas serios hasta dudan de si podrá el gobierno cumplir el año que viene con el pago de los U$S 24 mil millones a organismos internacionales. En materia social, la situación va para peor y crece el desempleo.

El diputado Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, le dijo a Infobae que “Massa mantiene un respetuoso silencio”. “El libro lo tiene listo, espera la oportunidad de su presentación. Y en cuanto a lo económico, todos los días monitorea los 19 indicadores de la economía. 16 van para atrás irremediablemente”, destacó. Consultado sobre cuáles son los 3 índices positivos, respondió: “Repunte de la actividad agropecuaria (por el tema meteorológico), el campo tiene una gran capacidad distributiva. Y la minería y lo energético, especialmente por el gasoducto Néstor Kirchner”.

Osvaldo “Lalín” Ortolani es un histórico dirigente que vive en un sector vulnerable de Rosario, Empalme Graneros. Este jueves presentó un libro cuyo título es: “Tenemos que hablar de infancias y adolescencias”. Le dice a Infobae: “Tenemos que hablar de infancia y adolescencia. Encontramos abandono, falta de alimentación, hogares fallidos, varias generaciones de adictos. Hay chicos que se enferman y no tienen quién los lleve a un centro de salud, quien les busque un remedio. Si dejan la escuela, a veces los buscan, a veces no. El que va a la escuela, el tema es cómo contenerlo cuando no está en la escuela. Los chicos de 10 u 11 años ya son adolescentes. Tienen relaciones sexuales, hay embarazos y a veces son mano de obra para el delito. Queremos visualizar la problemática. El tema no es si es complejo, el tema es qué hacemos con esto. Necesitamos en los barrios un Estado presente pleno. Lo que vemos es que nadie quiere enfrentar como corresponde esta realidad”.

Remata diciendo: “La droga despedaza a las familias. Primero estaba afuera, lejos. Después, enfrente de casa. Ahora está adentro”.