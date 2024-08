Una economía del amor: ¿una quimera o un desafío?

El trabajo del economista inglés Kenneth Boulding, (1910-1993), con una sólida formación ortodoxa, pero profundamente influenciado, tanto él como su esposa Elise, por su pertenencia a la Sociedad Religiosa de los Amigos, más conocidos como cuáqueros. Boulding, quien se graduó en la Universidad de Oxford y se naturalizó estadounidense en 1948, llegó a presidir tanto la American Economic Association como la American Association for the Advancement of Sciences. En 1973 publicó su obra “The Economy of Love and Fear: A Preface to Grants Economics”, donde aborda la cuestión del amor desde una perspectiva económica, lo que le valió el rechazo y la marginación por parte de sus colegas más ortodoxos.