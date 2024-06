El interés de los jubilados o el equilibrio fiscal: prueba de fuego para Milei

El presidente Javier Milei, habla durante un evento empresarial

La administración de Javier Milei ha alcanzado el punto crucial de los seis meses en el poder, un periodo en el que las excusas basadas en la herencia recibida del gobierno de Alberto Fernández comienzan a perder peso. Los votantes, inicialmente atraídos por su promesa de cambio, ahora exigen resultados concretos. El tiempo pasa rápidamente, y con ello la paciencia de los sectores más afectados por la crisis económica.

Es innegable que la administración de Fernández dejó a Argentina en una situación económica extremadamente difícil. Sin embargo, el electorado no espera soluciones instantáneas, pero sí progresos visibles. Estos primeros seis meses han sido un periodo de ajustes y aprendizaje, pero ahora el foco se desplaza hacia la implementación efectiva de políticas y la entrega de resultados.

Uno de los mayores retos para Milei ha sido manejar las expectativas en un contexto de dificultades heredadas y crisis actuales. La exposición de la ministra Pettovello y la ralentización de los aumentos de las tarifas de gas y electricidad son ejemplos claros de los obstáculos internos y externos que enfrenta su gobierno. Estos problemas no solo han generado tensiones dentro del gabinete, sino que también han aumentado la presión sobre Milei para demostrar su capacidad de liderazgo y gestión.

Además, la reciente problemática expuesta en el debate por la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados deja al descubierto muchos de los problemas que venimos arrastrando los argentinos desde hace tiempo, y en particular desde octubre de 2008, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció la muerte de las AFJP. Los jubilados han perdido su poder adquisitivo desde hace tiempo, y aunque nadie discute la necesidad de solucionar esta grave problemática, surgen preguntas fundamentales: ¿Con qué fondos? ¿Cómo se financia?

Ahora, fueron las propias huestes cristinistas las que impulsaron un nuevo debate por la movilidad jubilatoria, colocando al presidente libertario en una nueva encerrona, a la cual Milei ya anticipó que no se va a prestar, anunciando su veto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Muchas cosas al mismo tiempo, pero quizás la más llamativa, como lo dijo un periodista en el prime time del último miércoles, es que “estamos ante un claro intento de desestabilizar al gobierno de Milei” pareciera algo difícil de convalidar dado el alto grado de aceptación que tiene actualmente el presidente. Tomemos nota. No nos anticipemos.

Lo que nos queda bien claro a los argentinos es que estamos “podridos” de presenciar telenovelas como las que protagonizaron Juan Grabois en la escandalosa audiencia ante la Cámara Federal, y Leila Gianni, funcionaria oficialista. Fue una verdadera vergüenza el comportamiento que tuvieron tanto frente al tribunal como fuera del mismo. Todo esto que vemos dentro de la “política” es un gran circo que los aleja (a todos ellos) de las reales necesidades de los ciudadanos, dando vergüenza ajena. Mientras tanto, el riesgo país vuelve a subir y las demás variables económicas entran en estado de alerta.

Es claro que hoy el peor problema argentino es la clase política, ese conjunto de ciudadanos que tienen la tarea de dirigir los destinos de la nación, pero no de cualquier manera, sino respetando el mandato popular que surgió de las urnas en las últimas elecciones. El pueblo votó un norte, y el presidente es el principal responsable de marcar el rumbo, que no son ni más ni menos que sus propuestas de campaña. Los legisladores, respetando ese mandato y el de sus propios votantes, tienen la obligación ética de equilibrar sus decisiones en el Congreso de la Nación.

¿Qué está primero, el interés de los jubilados o el equilibrio fiscal? Los argentinos venimos de décadas donde se hizo lo fácil, ponderar intereses propios de la política, o sea, gobernar para ganar la próxima elección y no para tener un país mejor. El resultado fue desastroso. Ahora, esperamos y deseamos que prime la dura tarea de gobernar para tener un país mejor. El equilibrio fiscal es fundamental para tener un país ordenado, y con ello ajustar las jubilaciones, los sueldos y todas las variables que hoy se han desmadrado a consecuencia del feroz ajuste que estamos atravesando. Lo segundo es la consecuencia de lo primero.

Se le puede reclamar a Javier Milei que sus formas no son las propias de un presidente de una nación, pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, es un error juzgar a Milei como un político tradicional porque no lo es. Es otra cosa, una anomalía de la política que llegó al poder a consecuencia del propio fracaso de la clase política, con lo cual debemos aceptar que fue votado para hacer precisamente lo que está haciendo. Aun sin la ley de Bases, que sigue siendo una asignatura pendiente, Milei continúa marcando el rumbo. Incluso más allá de los problemas de gestión que ha evidenciado el gabinete nacional, los ajustes y los recambios se hacen necesarios, le queda al presidente Milei definir los tiempos y los actores de reemplazo. Normalizar un país acostumbrado a la anormalidad no es una tarea sencilla.

La presión sobre Milei también proviene de la necesidad de mostrar resultados antes de las elecciones de medio término de 2025. Para mantener el apoyo de los votantes, Milei debe demostrar que sus políticas están generando un cambio tangible en la vida cotidiana de los argentinos. Esto incluye no solo la estabilización económica, sino también la mejora en áreas críticas como la seguridad y el empleo.

El desgaste natural de la relación entre el presidente y los votantes se siente a medida que las promesas de campaña se enfrentan a la realidad de la gobernanza. Milei, quien fue visto inicialmente como un candidato excéntrico pero prometedor, ahora debe asumir plenamente su rol de presidente de todos los argentinos. Este cambio de rol requiere una adaptación tanto de Milei como de su círculo más íntimo.

La percepción pública del gobierno es volátil y puede cambiar rápidamente. La capacidad de Milei para manejar esta percepción y convertir las críticas en oportunidades para mostrar resultados será clave. La aprobación de la ley de bases es fundamental para avanzar en su agenda reformista y demostrar que su gobierno puede superar los desafíos heredados y actuales.

La paciencia social no es infinita. Los argentinos necesitan ver evidencias concretas de una recuperación económica real, que se refleje en empleo genuino y una mejora del poder adquisitivo. Hasta ahora, estos objetivos siguen siendo aspiraciones más que realidades tangibles para una gran parte de la población.

La ministra Petovello se ha convertido en un blanco de aquellos que ven amenazados sus intereses con la actual administración. Su papel en la limpieza de los negocios turbios heredados de los gobiernos populistas la ha situado en el ojo del huracán. Los ataques hacia ella no solo reflejan una resistencia al cambio, sino también una batalla encarnizada por mantener el statu quo. Con la salida de Posse, Guillermo Franco ha asumido un rol crucial como el nuevo jefe de gabinete. Su tarea no es sencilla: traducir las decisiones de un presidente cuyo estilo y dialéctica difieren de lo tradicional en acciones concretas y efectivas.

El gobierno de Milei está en una encrucijada. Los próximos seis meses serán decisivos para determinar si puede convertir sus promesas de campaña en realidades concretas. La capacidad de Milei para manejar los conflictos internos, responder a las críticas y avanzar con su agenda reformista será fundamental. Los argentinos observan atentamente, esperando que las palabras de Milei se traduzcan en acciones tangibles y beneficios reales para el país.