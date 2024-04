Transformación tecnológica e innovación: el auge de las startups

La innovación es un factor esencial para poder desarrollar la tecnología adecuada para solucionar problemas

Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, con el motivo de resaltar el significativo valor que los avances científicos y tecnológicos tienen para el desarrollo de la sociedad.

En este sentido, podemos decir que a lo largo de la historia hubo muchos avances en diferentes ámbitos que marcaron distintas etapas, como puede ser la creación de las computadoras, la incorporación de los celulares, el desarrollo de la innovación en la ciencia, entre otros. Esto no solo fomentó la globalización y la posibilidad de estar conectados a cada instante, sino que también abrió las puertas para buscar soluciones a problemas cotidianos que quizás parecían impensados.

Tal es el caso de las entradas para eventos en donde, hace no muchos años, había que adquirirlas de manera presencial y retirar los tickets de papel, para poder entregarlos en el show y así asegurarse el ingreso. Este lento sistema no permitía que quienes asistían al evento pudieran disfrutar completamente de la experiencia, ya que debían dedicar varias horas tan solo para formar parte de las largas filas para comprar y retirar las entradas, asegurarse de no perderlas y no olvidarlas a la hora de asistir al evento.

En este contexto y pensando, sobre todo, en la experiencia del consumidor, el avance tecnológico permitió enriquecer el plano digital para que los usuarios puedan comprar y recibir las entradas de manera online, facilitando el proceso, sin tener que preocuparse por los trámites que eso requería.

Sin embargo, esto trajo nuevos problemas ya que, en un principio, los tickets virtuales resultaron fáciles de duplicar y revender, haciendo que mucha gente terminará siendo estafada.

De todas maneras, gracias a la tecnología blockchain pudieron crearse NFT tickets (Tokens No Fungibles) que hicieron posible que las compras de tickets virtuales sean transparentes y seguras, minimizando los riesgos por estafas. En este sentido, la blockchain tiene el potencial de abordar y resolver muchos de los problemas endémicos de la industria del ticketing, y con iniciativas como los NFTickets, estamos presenciando solo el comienzo de una revolución en la forma en que compramos y usamos entradas en Argentina y, potencialmente, en todo el mundo.

Esto es solo un ejemplo de cómo la innovación es un factor esencial para poder desarrollar la tecnología adecuada con el objetivo principal de solucionar problemas cotidianos, que parecen no tener solución.

Con esta determinación por encontrar nuevas oportunidades y procesos que faciliten el día a día, es que se crean cada vez más ‘startups’ dispuestas a desafiar lo establecido, convirtiéndose en los propios motores de cambio del mundo por la velocidad en la que pueden adaptarse y desarrollarse los avances tecnológicos actuales.

En el caso de Latinoamérica se ha visto un auge en la creación de nuevos negocios digitales y, sobre todo, una gran oportunidad para poder desarrollar todo su potencial, logrando que el usuario pueda tener todo al alcance a la mano. ¿Cuál será el próximo proceso que quede obsoleto? ¿Cuál será el nuevo desarrollo que nos facilite tareas cotidianas?