¿Cómo trabajar la equidad de género en las organizaciones?

Un informe global sobre la Brecha de Género 2023 del Foro Económico Mundial mostró que la proporción de puestos ocupados por mujeres desciende desde el nivel básico (casi el 50%), hasta la dirección ejecutiva (25%), y en los puestos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) disminuye al 12%. En tanto, en Latinoamérica la participación de mujeres en cargos de mayor jerarquía no llega al 35% de acuerdo al Ranking PAR que publicó Aequales el año pasado.

Estos datos demuestran que claramente hay mucho trabajo por realizar todavía. En las organizaciones de la región el tema está en agenda, lo que varía es el punto del que parten y la velocidad para llegar a una equidad de género. Pero un tema no menor es que la cultura de cada país también atraviesa este tema directamente. Por eso, para que cambie la situación en las empresas, también tiene que cambiar su abordaje en las casas, en las calles, en las escuelas.

Aunque parezca mentira las mujeres todavía tenemos ese sesgo, el famoso techo de cristal, que puede estar impulsado por factores como la ciudad donde vivimos, el lugar donde nos criamos, quiénes nos criaron, etc. En la actualidad hay muchas mujeres que son modelos y que demuestran que se puede romper, que se puede quebrar, y una de las formas de derribarlo es desde la escuela, desde la elección de las carreras, desde el hecho de fomentar carreras que antes estaban asociadas a hombres por skills técnicos, de fuerza o de resistencia. Por eso, la educación es tan importante para poder derribar los techos de cristal y ver esas posibilidades desde un inicio.

Argentina, gracias a los diferentes movimientos, los medios, las campañas de concientización, si bien no logró el objetivo aún, instaló la discusión en muchos hogares y se tomó conciencia sobre aquellas creencias que tenemos que modelar para llegar a la equidad de género que tanto nos merecemos como sociedad. Según lo reflejado en el estudio “Global Female Leaders” de KPMG Internacional, casi un tercio de las ejecutivas argentinas cree que se ha desacelerado el avance que se había conseguido en los últimos años pero hay un consenso mayoritario del 62% acerca de que mejorará el desempeño de las organizaciones en los próximos 3 años.

El cambio cultural dentro de las organizaciones implica un camino que debe estar apoyado en la capacitación permanente, en el abordaje de brechas salariales, en la sensibilización, y en la creación de planes e iniciativas con una mirada de equidad en general. Por ejemplo, políticas que aborden la planificación familiar y el rol de la mujer y el hombre en este plan, espacios de trabajo adaptados para mujeres (sobre todo en industrias donde la mujer históricamente no participaba), códigos de conducta entre empleados (qué no es correcto decir entre hombres y mujeres), beneficios adaptados a las necesidades personales (días por paternidad, días por cuidado de familiares no sólo hijos). Hoy las nuevas generaciones, las exigencias normativas y hasta los inversores están impulsando a las empresas a avanzar en la equidad de género para asegurar un futuro mejor y sostenible.