Los gobernadores fusibles del plan Milei

Javier Milei en la recta hacia el Pacto de Mayo (Reuters)

La reunión de los ministros de Economía provinciales con el Secretario de Hacienda Carlos Guberman y el del Interior, Lisandro Catalán; dejó tres claras definiciones. La primera es que el gobierno del presidente Milei descentraliza el ajuste fiscal. Es decir el peso del mismo, que implica muchos NO, lo deben asumir los gobernadores y en segundo término, los intendentes.

Te puede interesar: Según Francos, aprobar la ley ómnibus “no es una condición” para que los gobernadores firmen el Pacto del 25 de Mayo

Si los gobernadores no se apartan del rol asignado, tendrán muchos conflictos. Mucha turbulencia social. (Ayer el intendente de Rosario debió posponer la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, en este caso por el asesinato de dos taxistas con tintes absolutamente mafiosos, en 48 hrs).

Milei utiliza con esta acción a los gobernadores e intendentes como fusibles de su plan. Es decir, ante políticas erráticas o duras, el responsable lo sea o no, siempre es el funcionario o el minsitro a quien se los responsabiliza y se lo renuncia. Esto se usa para evitar el desgate presidencial. Pero un detalle no menor, a los gobernadores e intendentes los eligieron los ciudadanos en sus geografías, con tanto porcentaje de votos o más que al Presidente. Sin embargo no llegará a sus provincias el dinero vía transferencias para medicamentos oncológicos. Tampoco para los comedores. Para le educación. Aquí la segunda definición tras la reunión del miércoles: “el FONID murió”. Es decir, es un recorte al salario docente de $28 mil por cargo. Hay docentes que tienen dos cargos, en medio de una brutal inflación con el agravante de la devaluación monstruosa reciente.

Te puede interesar: Milei habló sobre la marcha atrás con el aumento de las dietas: “Muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”

La tercera definición: “todo va a la demanda”. En el tema transporte va a la SUBE y a través de ésta va el atributo social. El ministro de Economía de Santa Fe Pablo Olivares, rescata de la reunión que al menos, los funcionarios, se comprometieron a ser honestos en el hacer y decir. Lamenta que temas como la obra pública, la deuda con las cajas previsionales, ni se tocaron. Sólo reconocerá el gobierno nacional –transferirá los fondos- de la hora 25, extensión horaria educativa que rige del 2022.

Si bien el minsitro Olivares no lo dice, deberá ingeniarse – a la hora de los números- para que los medicamentos oncológicos sigan llegando a los pacientes; para que la comida –vital- que brindan los comedores llegue en tiempo y forma a personas que a veces, es lo único que ingieren.

Te puede interesar: Coordinación por WhatsApp y sintonía con los otros gobernadores: cómo llega Kicillof a la reunión en Casa Rosada

Indudablemente este escenario lleva a otra gran pregunta, esta realidad ¿quita espacio a los aumentos salariales o se incrementarán los impuestos? El presidente Milei le pone rostro a su ajuste en el de los gobernadores e intendentes. La gran pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo?

En la reunión de hoy con los gobernadores, el santafesino Maximiliano Pullaro intentará sumar a los 10 puntos del Pacto de Mayo, el número 11: pacto productivo. Los gobernadores deberán avanzar en el tema tributario, soslayado absolutamente en la reunión con los ministros de Economía, entre otros temas. Veremos luego de esta reunión si hay respuesta a la gran pregunta que surgió luego de conocido el anuncio del Pacto del 25: ¿será al estilo Milei: subordinación y aceptación? ¿O será al estilo FMI, acordar con la oposición para que los cambios salgan por ley?

Mientras tanto el Presidente busca ganar tiempo para evitar la segunda gran derrota: que en el Senado deroguen el DNU. Infobae pudo saber que no hay convocatoria a sesión y todo indicaría que la estrategia es dilatar en la Bicameral, se sabe que han convocado a media docena de funcionarios para que vayan a declarar a la Bicameral, con la anuencia de muchos senadores que se manifestaban deseosos de votar en contra del DNU.

Esta cronista cree que el sol del 25 aún está lejano. A todo esto parecería que la oposición peronista intenta confluir en el congreso partidario del 22 de marzo. Sería toda una novedad que el peronismo disidente se haga presente.

El presidente Milei mientras tanto, para mantener a sus seguidores habla de “los 100 barrabravas de Telam”, “los periodistas ensobrados”. Ganaría respeto si concurriese a la Justicia con nombre, apellido y pruebas.

Mientras la acumulación de decadencia política continúa, un documento impresionante firmado por 68 Premios Nobeles llegó a Balcarce 50. En el mismo expresan su enorme preocupación por la eliminación del Ministerio de Ciencia y Técnica, por la devaluación presupuestaria del CONICET y de las universidades argentinas (según se supo con el presupuesto 2023, la UBA tiene para cubrir dos meses de gastos de funcionamiento y con respecto a los sueldos la situación se vuelve insostenible. En el caso de la UNR, su Rector Lic. Franco Bartolacci le dijo a Infobae “no más del primer semestre”).

El documento hace un racconto pormenorizado sobre al aporte de la ciencia argentina al mundo. Desde la vacuna Covid 19, la construcción de satélites, reactores nucleares, el telescopio que explorará los primeros milisegundos del surgimiento del universo después del Big Bang. La ingeniería genética. Las empresas biotecnológicas. En medicina: causas y tratamiento del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Los 68 premios nobeles firmantes dicen haber sido testigos de la contribución de la ciencia argentina al mundo. Y subrayan: “todos estos avances han sido consecuencia del apoyo gubernamental a la investigación básica. El progreso económico y social en las sociedades modernas y la creación de riqueza a partir de los recursos naturales de un país, están estrechamente vinculados a una fuerte inversión pública en ciencia y tecnología”.

El documento deja una pregunta clave y sin respuesta: ¿'dónde dejaría a la Argentina una situación como la descripta en la cual no desarrolle su propia tecnología, donde no sostenga su propia ciencia?

Esta cronista cree que el mundo de los jóvenes tiene 128 caracteres. Imposible desarrollar un pensamiento desde ahí. Lamentablemente el presidente Milei ha llegado aupado por este sector y adhiere a este esquema.