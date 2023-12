Luis Caputo anunció una serie de medidas como parte del ajuste que recae, sobre todo, sobre la clase media. (Foto: EFE/David Fernández)

Dolor a corto plazo. Alivio a largo plazo. Podría ser la síntesis de lo que el pragmático presidente Javier Milei comienza a ejecutar con la batuta del ministro de Economía Luis Caputo. ¿Lo puede jurar? No. Su pragmatismo contempla faltar a la verdad a sus promesas de épocas de candidato, cuando decía “el ajuste no lo va a pagar la gente. Sí la política, la casta, el Estado”. Veamos ¿si la demanda se reduce cinco puntos del PBI, de dónde sale ese recorte? De los sectores más pobres, no. De los sectores más ricos, tampoco (que incluye a los acreedores). Entonces el gran ajuste recae sobre la clase media, media baja y un poquito sobre la media alta. Estamos frente a un acuerdo clásico, ortodoxo, tendiente a equilibrar las cuentas públicas. Duro. El combustible sube sus precios; los alimentos lo hacen en forma desbordante, no se sabe aún cuál será su techo. Continuando con esta radiografía ,se observa que no hay un plan. El ajuste presentado por el ministro Caputo son lineamientos de política fiscal. Algunos economistas, como el caso de Rubinstein (Massa) y otros, creen que son los correctos.

Falta la política monetaria, de ingresos, productiva. Después habrá que ver pormenorizadamente su implementación y el paquete de medidas de desregulación. Llama la atención la infinidad de discursos desesperanzadores del gobierno. Si bien la realidad lo acompaña, se supone que la política es la encargada de transformar las realidades hostiles. También escuchar a la canciller Diana Mondino hablar de temas ajenos a su función: papas, zanahorias, generadores eléctricos. Por otro lado, se observa al ministro del Interior Guillermo Francos en una maratón de reuniones con el sector judicial, de otros sectores políticos, con gobernadores, ostentando su capacidad de diálogo, su experiencia. Podríamos decir que es el articulador de acciones y el primer referente del diálogo político.

Aún no se sabe si al Congreso llegará una ley ómnibus que implicaría llamar a distintas comisiones, con riesgos a la hora de su aprobación. Entre quienes se encuentran con la idea de dividirlas o de apelar a leyes marcos y luego a leyes complementarias, está el diputado nacional Miguel Pichetto, cuyo bloque está en crecimiento dado que ha abierto la puerta a los diputados de Córdoba y la Coalición Cívica. Es probable que este armado que lleva adelante Pichetto sea para contrarrestar el acuerdo inicial que el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem hizo con Cristian Ritondo y Germán Martínez.

Por el lado del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo autoridad y contó con la expertise de Juan Carlos Romero, quien reunió a 39 senadores. Habrá que ver cómo se conforman las comisiones, no es un dato menor.

Infobae consultó al Dr. Carlos Leyba sobre las recientes medidas: “La base del éxito del programa Caputo es la caída de la base real del salario, la caída abrupta en la demanda. Caída de un 15/20% de la masa salarial real, caída del empleo industrial”.

A propósito de los jubilados, Infobae recurrió al Obusman de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino: “No nos sorprende que el gobierno entrante, al igual que lo hizo el gobierno saliente hasta el 2020 donde se sancionó la ley de movilidad jubilatoria, la suspenda y los aumentos los otorgue por decreto. Sucede que es un sector donde hay plata: por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuyo único destino es cubrir faltantes del sistema de beneficio (nunca se hizo) suma, de acuerdo a quien lo diga, entre $32 mil y $77 mil millones. Paradójicamente, hay 8 millones de jubilados bajo la línea de pobreza porque no llegan a 200 mil pesos mensuales. 5 millones que cobran el haber mínimo de 105 mil pesos y, por este mes, un bono de 55 mil pesos. 2 millones que cobran jubilaciones medias, promedio 170/180 mil pesos, sin bono. 1 millón de personas con discapacidad con haberes de 83 mil pesos mensuales. En todo este sector hay muchísimas personas sin atención de salud, con meses de espera, por ejemplo, para colocar una prótesis de cadera.

“Cuando asumió Alberto Fernández, prometió recuperar el 20% de pérdida del valor del haber jubilatorio generado durante el gobierno de Macri. Hoy esa pérdida llega al 80%. Finalmente, si el gobierno tiene intención de recuperar el haber jubilatorio, debe dejar la ley de movilidad jubilatoria que otorga un piso y agregarle el porcentaje correspondiente. Pero hemos visto que dentro de los recortes anunciados de los 5 puntos del PBI, el 0.4% pertenece a la Seguridad Social”. continuó Semino.

Para resguardo de la calidad institucional, hay que tener en cuenta que las leyes se derogan y se reemplazan por otras, no se suspenden.

Si bien la CGT no se ha declarado en estado de alerta, emitió un comunicado titulado “No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo”, donde termina diciendo que”no se va a quedar de brazos cruzados”.

“Reivindicamos derechos socio laborales, libertad sindical, negociación colectiva, poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones”, manifiesta. Y remata: “No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste”.

En Santa Fe, el gobernador Pullaro inauguró su gestión con balaceras contra una sucursal bancaria y el HECA y amenazas hacia su persona por las primeras acciones que ordenó, como la de trasladar a pabellones de máxima seguridad a presos de alto perfil, quienes a través de sus celulares generan pánico con amenazas y asesinatos en las calles de Rosario. En paralelo, el gobernador tiene intención de enviar un paquete de leyes por el tema Seguridad, por el cual se reunió el miércoles con el bloque oficialista de diputados y senadores y el jueves con los bloques de la oposición. El paquete a ingresar incluye: emergencia en seguridad para acelerar compra de equipamientos donde hay notorias carencias; juicio por jurado, fundamentalmente para los casos de conmoción social; endurecimiento del régimen penitenciario; así como también reformas en el MPA, otorgándole mayor poder al jefe provincial de las fiscalías para que tenga mayor incidencia en la persecución penal; y constituir fiscalías especiales. También marca como prioridad la ley de narcomenudeo.

Monseñor García Cuerva, en su homilía, le señaló al recién asumido presidente Milei: “Como nos decía el Papa Francisco en octubre del 2021, la verdadera libertad se expresa plenamente en la caridad. No hay libertad sin amor”.