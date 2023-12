Replanteando la educación en Argentina: una visión crítica y constructiva

Claves para pensar en una mejor educación

El rendimiento de Argentina en las Pruebas PISA y Aprender ha encendido las alarmas sobre la calidad de su sistema educativo, una preocupación que se ha venido intensificando en las últimas dos décadas. Este bajo rendimiento no es solo un reflejo de deficiencias académicas, sino también de una crisis más profunda en la cultura educativa del país. En contraste, naciones como Singapur, Japón, Corea del Sur, Suiza, Canadá y Dinamarca son países que se posicionan en lo más alto del podio, lo que invita a una reflexión sobre sus prácticas educativas. Si bien es imposible comparar a Argentina con otros países por cuestiones propias de nuestro país, sí podemos destacar que estos países comparten una valoración profunda de la educación, no solo como una institución, sino como un valor cultural y social intrínseco. Por ejemplo, en Singapur, la educación se aborda con un compromiso firme hacia el aprendizaje profundo y la inclusión, asegurando que cada estudiante alcance su máximo potencial.

Te puede interesar: Más allá de los resultados de las Pruebas Pisa

A corto plazo, es esencial implementar programas de refuerzo en áreas críticas como la comprensión lectora y las matemáticas. Estos deben incluir tutorías personalizadas y el uso de tecnologías educativas avanzadas. La integración de estas herramientas tecnológicas debe ser estratégica, buscando no solo impartir conocimiento, sino también fomentar habilidades críticas y de resolución de problemas. Pero para que esto suceda, se necesita garantizar primero conectividad para cada escuela y cada alumno, y mejorar notablemente el manejo del aula. Imposible utilizar la tecnología cuando los alumnos la utilizan para fines recreativos y no pedagógicos. Y, como si fuese poco, la tecnología mal utilizada, distrae, lo que genera más problemas a nuestra ya abultada lista de conflictos escolares.

A largo plazo, se requiere un cambio estructural que comienza con un compromiso político y social hacia la educación. Este compromiso debe traducirse en una inversión sostenida y en la creación de un sistema educativo que fomente la equidad y la excelencia académica. La actualización de la currícula y metodologías de enseñanza es vital, asegurando su relevancia en el contexto moderno y global.

Te puede interesar: Innovación educativa: la revolución en la formación médica que puede dar respuesta a las nuevas necesidades de los pacientes

Uno de los temas trascendentales, además, es comprender que el éxito de cualquier reforma educativa depende en gran medida del papel del docente. Es crucial restaurar el prestigio y respeto hacia el docente y proporcionar formación continua que les permita estar a la vanguardia en prácticas pedagógicas y tecnologías educativas. La innovación en las estrategias de aprendizaje y la integración de habilidades socioemocionales en la currícula son aspectos fundamentales para una educación integral.

Ahora bien, volvamos por un momento a los países mejor posicionados en las PISA: Singapur, Japón, Corea del Sur, Suiza, Canadá y Dinamarca.

Te puede interesar: ¿Qué le pasa a la gallina?

Imagínense un aula en alguno de estos países. ¿Qué estaría haciendo el docente? ¿Los alumnos? ¿Cómo sería el clima en el aula?

Ahora vayamos mentalmente a un aula en Argentina. ¿Qué estaría haciendo el docente? ¿Los alumnos? ¿Cómo sería el clima en el aula? La gestión efectiva del aula es un requisito sine qua non para que un docente puede enseñar y un alumno aprender. Si no logramos aulas en donde el alumno asuma el rol de alumno, no hay transformación posible. Por otro lado, no podemos hacernos los distraídos y desentendernos del hecho de que en muchas escuelas los alumnos de 3º grado no están alfabetizados. Esta base es esencial, ya que un estudiante que no comprende lo que lee enfrentará desafíos significativos en etapas posteriores. La matemática está intrínsecamente ligada a la comprensión lectora. Los déficits en esta habilidad no solo afectan el aprendizaje en áreas de lengua, sino que tienen un impacto directo en el rendimiento en otras materias, incluidas las ciencias exactas. Por lo tanto, es imprescindible que el sistema educativo y los métodos pedagógicos se centren en fortalecer estas habilidades desde los primeros años de la educación primaria.

Se deben fortalecer áreas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y al mismo tiempo, enfatizar la importancia del aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. La educación debe ir más allá de la memorización y los exámenes, enfocándose en preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo real. Asimismo, es fundamental promover el bienestar emocional y mental de los estudiantes y docentes, integrando programas de salud mental en la currícula escolar.

Y un tema no menor es la infraestructura escolar, que también juega un rol crucial, ya que un entorno de aprendizaje adecuado es fundamental para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Es imposible aprender cuando hace mucho calor, mucho frío, no hay luz o agua.

Para revitalizar la educación en Argentina, se necesita una visión holística y proactiva que aborde no solo las necesidades académicas, sino también el desarrollo emocional, social y ético de los estudiantes. La educación debe ser una política de estado, trascendiendo las fronteras políticas y convirtiéndose en una prioridad nacional. Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido hacia la educación, Argentina podrá superar los desafíos actuales y preparar a sus jóvenes para un futuro. Necesitamos un cambio de mentalidad para superar este estado de desesperanza y emprender un camino de mejora.