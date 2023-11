Un nuevo paradigma: energías renovables, Inteligencia Artificial y empleo

La Inteligencia Artificial presenta diferentes desafíos para las corporaciones empresarias, sólo es cuestión de saber cómo utilizarlas (Freepik)

Los primeros días de noviembre tendrá lugar una cumbre internacional en Inglaterra, organizada por el gobierno de dicho país, para analizar “cómo, quién y qué” debe supervisarse para que la Inteligencia Artificial (IA) no se vuelva algo en contra de la humanidad. Uno de los principales temores es cómo evitar que esta tecnología afecte el empleo.

La llegada de la IA ha revolucionado la forma en que las empresas operan y ha llevado a una creciente preocupación sobre el impacto en el empleo por parte de empleados y gobiernos. A medida que las máquinas y los algoritmos se vuelven más sofisticados, se incrementa el temor de la obsolesencia de ciertos trabajos hoy realizados por personas.

La IA ha demostrado ser eficiente en tareas repetitivas y basadas en datos, lo que ha llevado a la automatización de trabajos en sectores como la manufactura y la logística. A medida que las máquinas asumen estas funciones, se ha planteado la preocupación sobre la pérdida de empleo en estas áreas. Además, la IA también ha comenzado a afectar empleos en campos como la atención al cliente, la medicina y la contabilidad, ya que los sistemas de IA pueden realizar tareas específicas de manera más rápida y precisa que los humanos.

Todo lo anterior indica que las empresas para poder ser competitivas deberán incorporar la IA en su negocio.

La iniciativa de la Cumbre en Inglaterra persigue un objetivo que la mayoría de los países coinciden en abordar, pero, en mi opinión, deberian enfocarse en como complementar la IA y no en como controlarla.

Analicemos el hecho histórico más parecido que podamos registrar y comparemoslo con el efecto que puede producirse en el empleo a causa de la IA.

Cuando se produjo la Revolución Industrial en el siglo XVIII, se generó un amplio desempleo en las zonas agrícolas, y aquellos desempleados emigraban a las ciudades en busca de trabajo en alguna de las nuevas “fábricas”. Trabajos que eran insalubres, mal pagos y escasos. Pero eso no fue eterno. Lentamente la produccion a gran escala de la Revolucion Industrial trajo aparejado un gigantesco crecimiento de la clase media mundial, un aumento de la productividad, la prosperidad y la calidad de vida. Es decir, cuando surge una práctica nueva que es superadora de la anterior, no hay que enfocarse en cómo limitarla, sino en cómo complementarla. Haber limitado los alcances de la Revolucion Industrial hubiera evitado que el mundo viviera durante parte del siglo XX y lo que lleva transcurrido el siglo XXI la etapa de mayor bienestar en la historia de la humanidad.

Energías renovables

Aunque parezcan muy alejados entre sí, la Inteligencia Artificial y las Energías renovables estan vinculadas por un punto en común, la generación de empleo. Un enfoque que deberían analizar empresas y gobierno en Argentina es cómo desarrollar las energías sustentables o alternativas.

Si el Estado no lleva adelante las reformas estructurales y la inversión necesaria para desarrollar las Energías renovables, las empresas deberán encarar de todas maneras las inversiones necesarias para mejorar la competitividad de su actividad.

A priori un empresario podría pensar que su empresa ya está beneficiada por la mejora en sus costos generada por la reducción de personal que le produjo la implementación de la IA, que por lo tanto no tiene necesidad de encarar inversiones que son altas y de lenta recuperacion, incluso cuando estas traigan beneficios.

No podemos culpar al empresario de no querer generar mas fuentes de empleo, no es ése el objetivo de una empresa; el objetivo de cualquier compañía es maximizar los beneficios, para poder crecer y generar así aún más beneficios, y está bien que así sea. Es la base del sistema capitalista que permitió a través de esa lógica el crecimiento de la economía mundial. Pero el tema es más complejo.

La transición hacia fuentes de energía renovable, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, pueden desempeñar un papel fundamental en la mitigación del desempleo causado por la IA.

La adopción de energías limpias implica la instalación, el mantenimiento y la gestión de infraestructuras de energía renovable. Esto crea empleo en una variedad de campos, desde técnicos de energía solar hasta ingenieros de energía eólica. Un estudio de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que la contratación de personal en el sector de las energías renovables podría llegar a 42 millones de empleos para 2050.

Además de los beneficios económicos, la inversión en energías renovables reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye a la mitigación del cambio climático, lo que tiene efectos a largo plazo en la estabilidad económica y laboral.

En lo que refiera al mundo empresario, es cierto que la inversión para operar con energías renovables es alta y el tiempo de recuperación de la inversión puede llevar muchos años, pero si analizamos la situación energética del país y a eso le sumamos que la energía está fuertemente subsidiada, representando en el presupuesto nacional uno de los mayores gastos del Estado, deberíamos por lo tanto considerar que el verdadero costo de la energía se refleje en algun momento en un incremento de los costos de las empresas.

Contemplando estos factores podríamos concluir que tal vez sea un buen momento en las empresas para comenzar a invertir en energías renovables, las cuales además los cubrirán de eventuales cortes o bajas en el suministro de energía y les abrirá mayores oportunidades y generará ventajas competitivas para poder exportar en un mundo que avanza en barreras para arancelarias donde analizan la huella de carbono que producen los bienes a importar.

En conclusión, la adopción de la IA está cambiando el panorama laboral, y es importante abordar las preocupaciones sobre el desempleo resultante. La inversión en energías renovables ofrece una solución valiosa al crear empleo en una variedad de sectores relacionados con la sostenibilidad y la energía.

* El autor es asesor estratégico corporativo.