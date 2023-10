Israel-Palestina: lo que la UE representa

Soldados de Israel en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

Hace dos semanas, el sábado 7 de octubre, esperaba tener un día tranquilo después de un viaje a Ucrania, donde celebramos un Consejo informal de Asuntos Exteriores de la UE. Pero temprano en la mañana llegó la noticia del ataque terrorista de Hamas contra Israel y el asesinato de muchos civiles israelíes en las cercanías de Gaza. Tuve una sensación similar en la mañana del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó a invadir Ucrania. Íbamos a enfrentar otro momento decisivo en la historia, creando un gran sufrimiento humano y definiendo el papel global de la UE en los próximos años.

Dos semanas de intenso trabajo sobre la crisis actual

Desde entonces he dedicado la mayor parte de mi tiempo y energía al conflicto desencadenado por el terrible ataque terrorista de Hamas contra Israel. Emitimos el domingo una declaración de los 27 Estados miembros de la UE y durante nuestra reunión en Omán el 10 de octubre, encontramos una posición conjunta con el Consejo de Cooperación del Golfo, seguida ese mismo día de un extraordinario Consejo informal de Asuntos Exteriores donde definimos nuestra posición común. El martes pasado, discutimos intensamente el tema en un Consejo Europeo extraordinario, seguido de un debate plenario en el Parlamento Europeo el miércoles.

Este conflicto también fue el centro de la cumbre UE-EE.UU. celebrada en Washington el viernes, en la que participé con el presidente del Consejo Michel y la presidenta de la CE, von der Leyen, y en la Cumbre de Paz de El Cairo del sábado, en la que acompañé al presidente del Consejo Michel. También haremos un balance de lo que representa la UE, lo que está haciendo y lo que podría hacer en el futuro durante nuestro Consejo de Asuntos Exteriores de hoy en Luxemburgo. Como ya se ha dicho en los acontecimientos anteriores mencionados, explicaré que debemos actuar sobre la base de cuatro principios: firmeza, humanidad, coherencia y compromiso político proactivo.

La firmeza comienza con la clara condena del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Mató a más de 1.400 personas, la mayoría civiles, y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes. 1.400 muertos en Israel equivaldrían a 67,000 muertos en la UE. Hamas quería matar a tantos judíos como fuera posible en una especie de pogromo djihadista, la pérdida más masiva de vidas que el país ha sufrido desde su creación. Si se necesita confirmación de que Hamas es una organización terrorista, sus acciones recientes lo proporcionan.

Como dijo el presidente Biden durante su discurso a la nación estadounidense, el pueblo judío sabe, quizás mejor que nadie, que no hay límite para el dolor que la gente quiere infligir a los demás. Durante mi visita a Ucrania, hace unos días, estuve en Babi Yar, donde en 1941 los nazis dispararon a 33.771 judíos. Rendí homenaje a su memoria. Como le dije al rabino a cargo de mantener viva la llama del recuerdo, nada es más odioso que matar a un ser humano simplemente porque pertenece a un grupo étnico o religión diferente. En Europa, después de nuestras tristes experiencias, hemos hecho de este principio una de nuestras razones de ser.

La necesidad de respetar el derecho internacional

El segundo principio es el de la humanidad. Israel -por supuesto- tiene derecho a defenderse. Pero, al igual que con todos los derechos, este derecho tiene sus límites: las establecidas por el derecho internacional y, en particular, por el derecho internacional humanitario. El corte del suministro de agua y electricidad y la presión sobre los civiles para que abandonen sus hogares son contrarios al derecho internacional.

Tales normas se aplican independientemente de la identidad de la víctima o del autor. Hamas no debe confundirse con el pueblo palestino y la población civil de Gaza no puede ser considerada responsable colectivamente de sus acciones criminales. Estamos alineados con nuestros aliados estadounidenses en este tema: el presidente Biden también ha enfatizado al gobierno israelí la necesidad crítica de que Israel cumpla con las leyes de la guerra.

Condenamos inmediatamente el terrible ataque terrorista de Hamas en los términos más enérgicos, pidiendo también la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Pero la trágica pérdida de vidas palestinas también es desgarradora. No olvidemos que no reconocer a las personas como seres humanos es siempre el preludio del peor tipo de violencia. No podemos ignorar la humanidad de los civiles palestinos que también quieren vivir en paz. Varios miles de personas, una gran parte de ellos, ya han perdido la vida. Estamos de luto por los israelíes que perdieron la vida en circunstancias horribles. Lloramos también a los niños palestinos que son víctimas inocentes de este conflicto.

Hablar en contra de una tragedia no debe impedir que hablemos en contra de otra. La fuerza moral para condenar una cosa nos permite -y obliga- a condenar a otra, llevada a cabo en otro lugar, por otras personas. De lo contrario, seremos inútiles cuando se trata de resolver el conflicto.

La Comisión ha decidido multiplicar por tres nuestra ayuda humanitaria a Gaza. Debe entregarse rápidamente. Pero esta ayuda humanitaria tiene que entrar en Gaza y por el momento sigue siendo un desafío difícil. Hemos trabajado intensamente durante la última semana con la ONU, Estados Unidos y nuestros socios en la región para hacerlo posible. Antes de la Cumbre de El Cairo del sábado, a los 20 primeros camiones se les permitió entrar en Gaza. Este es un primer paso, pero se necesitaría mucha más ayuda humanitaria cada día para cubrir las necesidades básicas de la población civil en el enclave. Y también debe incluirse el combustible para el funcionamiento de las plantas de desalinización y las centrales eléctricas. Los hospitales no pueden funcionar sin agua ni electricidad.

No creas noticias falsas sobre nuestra ayuda al pueblo palestino

Con respecto a nuestra ayuda más general al pueblo palestino, se ha dicho en algún momento que se está utilizando para financiar a Hamas. Simplemente no es verdad. Estamos monitoreando con mucha precisión hacia dónde van nuestros fondos y van a cubrir las necesidades básicas de la población palestina. Estamos dispuestos a revisarlo una vez más, y la Comisión lo hará. Pero los europeos no deben tolerar acusaciones falsas ni difundir noticias falsas que socaven nuestro difícil trabajo sobre el terreno, como sucedió durante el debate de la semana pasada en el Parlamento Europeo.

La necesidad de coherencia política

El tercer principio que debe guiar nuestra acción es el de la coherencia política. No podemos parecer divididos en una cuestión tan delicada. La posición de la UE se elaboró en el Consejo informal extraordinario de Asuntos Exteriores que había reunido en Omán el 10 de octubre y confirmado por el Consejo Europeo extraordinario del martes pasado: condenamos en los términos más enérgicos los ataques terroristas perpetrados por Hamas contra Israel y el pueblo israelí. Afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse de conformidad con el derecho humanitario y el derecho internacional. Y la Unión Europea se ha movilizado para proporcionar apoyo humanitario a las personas más vulnerables, a las personas más vulnerables. También estamos comprometidos con un proceso de paz para una paz duradera basada en una solución de dos Estados y, por lo tanto, basada en el apoyo a la Autoridad Palestina. No hay otra posición de la UE y todas estas sentencias forman parte de esta posición.

Es importante aclarar esto porque durante mis intensos contactos de las últimas semanas, muchos líderes árabes y otros interlocutores han compartido la percepción de que la UE tiene dobles raseros, especialmente en vista de nuestra firme postura sobre Ucrania en relación con nuestras posiciones percibidas sobre Israel y Palestina. Esta crítica ya estaba presente antes del 7 de octubre, durante nuestras discusiones sobre la agresión rusa contra Ucrania. Pero se ha vuelto mucho más fuerte desde entonces. Ambos conflictos son de naturaleza muy diferente, pero de hecho están relacionados cuando se trata de sus consecuencias geopolíticas.

Nuestro apego a los valores y normas no debería dejar lugar a este tipo de críticas. Y tenemos que ser capaces de contrarrestarlo con nuestras palabras y hechos. De lo contrario, Rusia se aprovechará de ella contra Ucrania. En particular, debemos llegar a una posición común sobre las votaciones sobre las resoluciones presentadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en la Asamblea General de las Naciones Unidas en los próximos días.

Un compromiso proactivo para resolver el conflicto subyacente

El cuarto principio es el de un compromiso proactivo para resolver este conflicto.

Primero, por supuesto, tratar de evitar un derrame regional al Líbano y otros países vecinos, lo que desestabilizaría toda la región de Oriente Medio y afectaría a Europa. Durante los últimos días, he tenido muchos contactos con todos los actores regionales relevantes y hemos trabajado con la ONU y los EE.UU. en este tema. También tenemos que buscar una solución urgente para el estatuto de Gaza.

Pero también debemos abordar el conflicto subyacente. Hasta ahora, debemos admitir que no hemos sido muy eficaces. Estuve en Gaza después de que fuera bombardeada en 2008 y la suya es la cuarta gran guerra en Gaza con la que he tenido que lidiar. Y si no detenemos este ciclo de violencia, volverá a suceder en el futuro. El nivel de confianza entre Israel y Palestina, que ya era extremadamente bajo en los últimos años, se encuentra ahora al nivel del Mar Muerto. El miedo y el odio al otro dominan, colectiva e individualmente.

Estamos entrando en una nueva fase en la tragedia israelí-palestina de cien años. Podría ser muy peligroso para la paz mundial y la comunidad internacional debe movilizarse para evitarla. Durante demasiado tiempo hemos tratado de descartar la cuestión palestina como si ya no existiera o como si se resolviera por sí misma.

La comunidad internacional, de la que formamos parte, no hizo lo que debería haberse hecho para aplicar los Acuerdos de Oslo, que ya tienen 30 años. Desde Oslo, el número de colonos israelíes se ha multiplicado por tres en los territorios ocupados, mientras que el posible Estado palestino se ha reducido a un laberinto de áreas no interconectadas. Todos los días pedimos una solución de dos estados, pero como me dijo el representante palestino durante la Asamblea General de la ONU: Aparte de pedirlo, ¿qué estás haciendo para conseguirlo?

La paz no vendrá por sí misma; tiene que ser construida. Las decisiones más difíciles siempre se toman al borde del abismo. Y ahora estamos allí. Cuán distante y difícil esta solución puede parecer, la solución de dos estados sigue siendo la única viable que conocemos. Y si solo tenemos una solución, debemos poner toda nuestra energía política en lograrla.

Con el Representante Especial de la UE, Koopmans, ya habíamos trabajado durante el último año junto con Arabia Saudita, Egipto, Jordania y la Liga Árabe para ayudar a reactivar el proceso de paz en Oriente Medio y la solución de los dos Estados. Después de los acontecimientos recientes, este enfoque debe, por supuesto, ser profundamente recalibrado. Intensificaremos nuestros esfuerzos, junto con nuestros socios en la región y más allá.

La forma en que abordemos esta crisis definirá la credibilidad y el papel mundial de la UE en los próximos años.