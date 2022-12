El autoexilio del presidente Alberto Fernández

El Presidente amaga pero no renuncia a su futura reelección (Christophe Ena/Pool via REUTERS)

Este diciembre deja certezas políticas, pero también muchas preguntas. Cristina Kirchner no será candidata. Mauricio Macri lo decidirá en el próximo marzo/abril. Hoy Patricia Bullrich duplica en votos a Rodríguez Larreta y le gana al ex Presidente, aunque el 70% de sus votos provienen de Macri.

Este dato no menor no implica que ambos dirigentes no influyan y/o digiten candidatos y listas. Ponerlos nunca significa –llegados estos al Poder-, que se sientan con responsabilidad de agradecimiento. Como ejemplo basta ver Perú, donde la vice de Castillo le juraba fidelidad eterna, pero lo reemplazó sin ninguna cavilación.

Si como esta cronista cree, Cristina de Kirchner y Mauricio Macri –finalmente- no competirán en el 2023, la pregunta es si con ello la grieta que cada uno encarna se irá a boxes.

¿Los candidatos que vendrán confeccionarán planes que expondrán ante los electores? ¿Los votantes se lo exigirán? ¿U otra vez serán abastecidos por eslóganes de difícil o nula concreción? ¿Habrá algún atisbo de política de Estado en temas claves que impliquen previsibilidad de gestión? ¿Los mirarán los candidatos de esta Argentina 2023, país dador de la tercera generación de pobres? ¿Los priorizarán en sus agendas? ¿O sólo serán parte –una vez más- del relato electoral, para después morir en planes sociales que nunca terminan transformados en trabajo digno? ¿El narcotráfico y su consecuencia –los adictos- tendrá políticas para contener a unos y combatir a los otros?

El Padre Pepe di Paola camina misionando con personas que se recuperan de este flagelo y les hablan a otros queriendo despertar conciencia. Conversando con Infobae advierte: “Sólo el escándalo, sea real o inventado, es el protagonista mediático. Y cuando pasa, se cambia de tema. La lucha es desigual porque ni la política ni los actores sociales toman el tema. Todos hacen zapping, prefiriendo ver otra cosa. Si no se ayuda a los clubes de barrio, si las parroquias no les abren las puertas a los adictos, si las escuelas miran para otro lado… Eso es inacción de la sociedad”.

Tal como está la política, ¿qué posibilidades existen que el Frente de Todos sea parte del pasado reciente? ¿Qué posibilidad existe que a Juntos por el Cambio le suceda lo mismo? Lo lamentable es que los unos y los otros sólo quieren permanecer juntos para ganar una elección, no por tener un proyecto común.

¿Dónde está en Argentina la democracia de los tres poderes? ¿Qué pasó para que tal división tenga un límite tan difuso, casi imposible de divisarlo? Los audios ilegales hablan del Poder Judicial. El Legislativo, después de la última escandalosa sesión, podría no volver a sesionar más allá del intento dialoguista del presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, de convocar para este jueves.

El hecho de que CFK no compita electoralmente, ¿debilita a los halcones de JxC? ¿La corrupción le doblará definitivamente el brazo a la República?

El presidente Alberto Fernández, quien amaga pero no renuncia a su futura reelección, será sometido a grandes tensiones para que abdique a ese cometido. Se escuchó decir muy cerca de su vice: “Yo me bajé, que él también lo haga”.

El Presidente luego de soportar el peso de los tironeos internos de un gobierno loteado, terminó autoexiliándose del mismo, así fue como cedió ante Vicentin, cedió en lo que fue “su amigo Horacio”, cedió ante su idea de la Justicia cuando renunció a la ministra Losardo. Esta cronista cree que tal hecho lo generó por disidencia con la Vicepresidenta en cuanto a las pretensiones que la misma tenía sobre sus procesos judiciales. También descree de un pacto de impunidad.

Dentro del radicalismo, socio dador generalmente de territorio al PRO, que luego del resultado del 2021 tiene otra fortaleza dentro de la coalición, aún no tiene las cosas resueltas. Gerardo Morales le propuso a Facundo Manes una interna para dirimir la candidatura presidencial. Primero Manes lo aceptó, luego la enfrió. Además Gustavo Posse se sumó a la propuesta de Morales, pero solicitando internas para las otras categorías en la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad no se expidió. Y en el entorno de Manes pusieron condiciones para aceptar la propuesta de Morales: “Que todos los sectores de la UCR adhieran a la misma. Compromiso del perdedor de acompañar al ganador. Y la condición sine qua non que haya un candidato radical encabezando una lista de las PASO”. Suena casi inviable, pero dicen que la política es el arte de lo posible.

El ex presidente Raúl Alfonsín definía sin utopías lo que la democracia debía darle a los ciudadanos del ´83: educación, comida, salud. No fue un eslogan, fue la síntesis de un proyecto. Aún perdura, siendo más necesario que nunca. En el ´83 la debilidad de las instituciones era producto de los golpes militares. En el 2023, la debilidad de las instituciones es producto de la corrupción.

