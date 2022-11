“Ni un pibe menos por la droga”: la peregrinación de los Hogares de Cristo llega a Tucumán

La peregrinación de los Hogares de Cristo contra la droga ya pasó por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa y Salta. El 11 de noviembre estarán en Tucumán

Un acontecimiento histórico está teniendo lugar en Argentina. Los curas villeros encabezan una gesta admirable: la peregrinación nacional “Ni un pibe menos por la droga”. Comenzó el 7 de agosto pasado en el Santuario de San Cayetano en la ciudad de Buenos Aires y llegará el 13 de marzo de 2023 a la Basílica de Luján para festejar los 15 años de los Hogares de Cristo y el décimo aniversario del Pontificado del Papa Francisco.

El 4 de septiembre, una multitud de jóvenes que luchan por salir de las adicciones, acompañados de sacerdotes y laicos que atienden estos Hogares en casi 200 lugares de todo el país, colmó el mítico estadio Luna Park con una capacidad de 10.000 personas.

Días después de celebrar misa en Luján, la procesión continuó su marcha por la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa y Salta. Una muestra cabal de un pueblo que se pone de pie, los escolta y está gritando: “¡Basta de drogas!”

El próximo viernes 11 de noviembre en San Miguel de Tucumán, cuna de la Independencia nacional, estaremos requiriendo a los gobernadores o sus representantes de las veinticuatro provincias que firmen un acta-acuerdo con la consigna: “Ni un pibe menos por la droga”. Porque en un momento de grandes definiciones no se puede mirar hacia el costado. Toda la dirigencia política tiene la obligación de brindar respuestas al pueblo. Miles de compatriotas lo están reclamando en una peregrinación sin parangón. El flagelo de las adicciones está dejando sin futuro a esta Nación.

La peregrinación nacional “Ni un pibe menos por la droga” llegará el 11 de noviembre a Tucumán

De nada sirve invisibilizar la realidad. La cruzada tiene el apoyo de la comunidad toda, tal como se vio en los lugares ya recorridos. Del pueblo llano, de los veteranos de Malvinas, de dirigentes de clubes de barrio – verdaderos héroes en los tiempos de la pandemia–, y de organizaciones sociales y sindicales. En cada rincón de la Patria se vivió una fiesta popular. Un estallido de fe y esperanza para un pueblo que se niega a no tener un mañana venturoso.

Lo venimos señalando desde hace años: es necesario que en todos los barrios de nuestro país los chicos cuenten con las tres “C”: club, colegio y capilla; comprendiendo que, de no modificarse esta realidad, el futuro de varias generaciones de pibes humildes de nuestro país estará atravesado por otras tres C: calle, cárcel y cementerio.

Es necesario debatir el futuro de la Nación. Al flagelo de las drogas se sumaron últimamente las apuestas deportivas. Hace años, los Curas Villeros señalaron el grave problema que tendría nuestro pueblo cuando el Estado permitiera que haya “un casino en la casa de cada argentino”. Son los sectores populares los más perjudicados por el afán desmesurado de ganancias.

La Pastoral Villera entiende que cada pibe es esencial en el futuro de la Argentina. Que es esencial cuidar la vida. Que nadie se salva solo. Los Hogares de Cristo son una respuesta para los niños más marginados del país, pero la decisión es política. Porque hay miles de jóvenes rotos atravesados por las adicciones y esclavos de los mercaderes.

Como señaló nuestro Papa Francisco, siendo Arzobispo de Buenos Aires en la Villa 21, en marzo del 2008 cuando junto al Padre “Pepe” Di Paola, inauguraba el primer Hogar de Cristo: “Que no usen a nuestros jóvenes como carne de cañón, porque son hijos de su pueblo. Pedimos por los esclavos sometidos que no caben en el sistema y son material de descarte. Como argentinos, no seamos hipócritas: la Asamblea de 1813 no abolió la esclavitud”.

El próximo 11 de noviembre, en San Miguel de Tucumán, la política tendrá la oportunidad de brindar su apoyo explícito para la liberación del pueblo argentino del flagelo de las drogas.





