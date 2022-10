El país productivo, intacto; la política, empobrecida

Dentro de la mezquindad generalizada, se discute algo menor: PASO sí, PASO no (REUTERS/Agustin Marcarian)

En Argentina hay vacío donde debiera haber racionalidad, responsabilidad y contenido político. Cuando el vacío se llena hay ruido, no políticas, y cuando hay políticas, no hay acuerdos profundos para sostenerlos, porque hay chatura y egoísmo, impidiendo reglas claras para ir hacia un país que ha dejado de ser normal. La Casa Central desde hace años (Nación) viene tomada por incertidumbre, impericia, inconsistencia, intolerancia. Por esto ese vacío –si se lo quiere ver- está poblado de pobreza. Es cierto que hay programas, pero terminan siendo parches que corren desde atrás a cualquier solución de fondo. La política, lejos de plantearse cómo contrarrestar esta degradación, se aboca a sus intereses cada vez más personales: llegar al poder y/o mantenerse en él. Y para ello discute algo menor: PASO sí, PASO no.

Se espera noviembre para que en el Mundial los argentinos voceen un himno sin letra (¿la habremos olvidado?), como expresión del ser nacional. ¿La dirigencia política argentina no va a discutir qué pasó para virar del trabajo digno a la economía de la subsistencia? La inacción política impide planes y acuerdos. El mundo necesita de Argentina y de Brasil. En esto se concuerda dado que producen alimentos, energía, minerales; pero falta la decisión para concretarlo. El ex embajador en Brasil Diego Guelar le dijo a Infobae: “Argentina y Brasil le pueden decir al mundo que se queden tranquilos, somos los productores de energía y alimentos que el mundo necesita, y más allá de nuestra tragedia (inflación), el país productivo argentino está intacto. Debemos consolidar el Mercado Común con una convergencia económica a 10 años a través de una moneda común”. Para Guelar, el resultado del balotaje en Brasil no alterará esta instrumentación.

Argentina no sólo debe resolver quién la gobernará el próximo año, sino cómo lo hará. Aún no queda claro de qué forma las coaliciones resolverán sus liderazgos. Al cierre de este artículo parecería que se mantendrá el sistema de las PASO. Si bien hoy en la oposición se advierten candidatos con perfiles diametralmente opuestos (Manes intenta en forma permanente una diferenciación con Macri), según el politólogo Lucas Romero, “hay una limitante que a su vez es un factor aglutinador ante eventuales rupturas o quiebres y es generar las condiciones para -de ganar- gobernar a partir del 2023, porque deben resguardar la gobernabilidad desde el Congreso”. “Y esto sólo lo lograrán unidos, para poder llevar adelante los cambios que propongan”, agrega. La gran dificultad reside en que la unidad no sea amontonamiento.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario, Dr. Aníbal Pineda, considera que la política tiene necesidades que la limitan para trabajar en el largo plazo: cada dos años hay elecciones. Ante esto y las urgencias de una sociedad que se desvertebra a un ritmo que la política no advierte, sorprende con la declaración que le hizo a este medio: “Tengo un plan de seguridad integral. Estoy trabajando para concretar acuerdos en cinco o seis puntos que todos los partidos puedan refrendar, que sea la base de un plan de seguridad provincial; donde se coincida en qué hacer con la policía, con el consumo, con las armas en la calle, con el servicio penitenciario. Para reconstituir la policía se necesitarían 3.000 agentes federales para que realicen el trabajo de quienes vayan siendo sustituidos. Hay que reducir el poder económico de los narcos, sólo en un punto de venta de droga en Rosario se recauda en un día un millón de pesos. Este es un mercado ilícito, pero mercado al fin. Sabemos que el 40/50% del ingreso los narcos lo reciben por la venta de marihuana, hay dos posibilidades: legalizarla o fomentar el autocultivo. No hay centros de recuperación para adictos. En el presupuesto 2023 debiera figurar la creación (sólo en Santa Fe) de 10 centros de rehabilitación. El tema educativo es clave: debiera incorporarse a la currícula la enseñanza sobre los efectos nocivos de la droga y concientizar sobre ello, hasta pienso en solicitar que se involucren Messi o Di María. Pensemos que estas políticas trascenderán la duración de un gobierno. Esto ya no es el fracaso de un gobierno, es el fracaso de todos”.

Tal como señalamos desde esta columna la semana pasada, y en correlato al tema judicial, debe realizarse en Santa Fe el concurso para elegir nuevas autoridades del MPA (Ministerio Público de la Acusación), la importancia reside en que son los encargados de diagramar las políticas de persecución del delito. La filtración de audios del ex ministro de Seguridad Sain enrareció el proceso, dado que surgió de ellos uno comprometedor del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Esto hizo que el gobernador lo desplazara del proceso y diera esa responsabilidad a la ministra de gobierno Celia Arena, quien manifestó: “De 112 inscriptos, 96 presentaron al miércoles pasado su plan de trabajo. Este es anónimo, tiene un código, el cual al momento de concursar será seguido en forma presencial o por streaming –según indicaciones del gobernador Perotti- , por todos los que deseen ser veedores de la transparencia del mismo”. Las actuales autoridades del MPA deben ser reemplazadas en abril del 2023. Según la ministra la idea es terminarlo este año cuando se consolide el Jurado y se le gire a ellos el material. Desde la oposición habría coincidencias para que en abril asuman las nuevas autoridades del MPA elegidas por concurso y votadas por la Asamblea Legislativa, pero para ello tratarían de convencer al gobierno sobre la necesidad del sorteo de un nuevo Jurado.

A pocos días del 17 de octubre, dirigentes gremiales entre los que se destaca Luis Barrionuevo, impulsan en el estadio de Obras Sanitarias el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista (MNSP). Allí se espera la presencia de cinco mil dirigentes gremiales de todo el país. Luis Barrionuevo le dijo a Infobae: “Nos proponemos recuperar la mística peronista en todas sus expresiones. Tendrán un rol preponderante la juventud y la rama femenina, tal cual fue concebido por el general Perón”.

Hoy en el gremio de la Construcción, la mesa chica de CGT tratará el pedido que le hiciera el presidente Alberto Fernández (también del PJ a nivel nacional), sobre el acto del Día de la Lealtad. Sergio Romero le adelantó a este medio que en principio a Tucumán no van.

Se dice que el Presidente estaría resolviendo la salida del gabinete de tres colaboradores: el ministro Moroni, el ministro Zabaleta (con pedido de licencia en su municipio, al cual volvería) y de la vocera presidencial (Gabriela Cerruti).

