Estados Unidos: cómo invertir en tiempos de inflación

Los precios de las propiedades en los Estados Unidos han tenido un fuerte incremento en los últimos dos años.

La situación económica actual de Estados Unidos mantiene en vilo a todo el mundo. La emisión monetaria, la baja de la producción y la economía en standby durante la pandemia tenían un final esperable, pero una inflación superior al 8% anual es algo inédito para el país del norte que aún no sabe cuánto durará.

Los analistas prevén una caída de la inflación a medida que se alivian los problemas de la cadena de suministro, se normalizan los mercados laborales y disminuyen las inyecciones de efectivo de emergencia relacionadas con el COVID. Pero también hay nuevos elementos que pueden ralentizar el descenso inflacionario, tales como la guerra en Ucrania y el “shutdown” que afecta parcialmente a China como consecuencia de la nueva crisis sanitaria. A pesar de esto y de nuevos factores que puedan aparecer, los expertos sostienen que la tendencia inflacionaria es descendente.

Ante este contexto, quienes buscan resguardar su capital y ganar dinero comienzan a tener dudas: ¿Cuál será el índice de inflación de este año? ¿qué se puede esperar para el 2023? ¿En qué activos posicionarse para ganarle a la inflación y generar riqueza? Son preguntas que los analistas de América del Norte intentan responder, aunque con ciertas dudas. Está claro que la economía está iniciando un proceso de retroceso inflacionario, pero se espera que llegue a niveles cercanos al 3-4% recién hacia fines del 2023.

Lo primero que busca el inversor es tranquilidad y seguridad, lo segundo es la transparencia y las reglas de juego claras, y lo tercero es la rentabilidad. ¿Dónde es mejor invertir? La respuesta depende si la prioridad es tener seguridad jurídica y también de si se busca renta a largo o mediano plazo.

Una de las claves está en diversificar. Algunas de las opciones que hoy se presentan como las más interesantes son los activos inmobiliarios de alto nivel de operación, lo mismo sucede con los títulos y acciones de tecnología y de renta variable sistematizada, aunque con diversos niveles de riesgo, y también el sector de empresas de “servicios personales y experiencias” (como el cuidado personal, belleza, fitness, eco-viajes, turismo disruptivo, hotelería, etcétera), las cuales serán muy beneficiadas en esta post-pandemia.

La actualidad del mercado inmobiliario

Los precios de las propiedades en Estados Unidos han tenido un fuerte incremento en los últimos dos años debido a la gran demanda que hay por el contexto económico antes mencionado. Pero se cree que eso se va a enfriar un poco, ya que se está pensando desarrollar más propiedades para suplir esa alta demanda.

Dicho aumento en los valores trajo al presente muchos recuerdos de la crisis financiera que se vivió en 2008 y cierto temor a que pueda volver a repetirse. Sin embargo, eso no entra en la conversación porque la demanda es superior a la oferta, entonces los precios no van a bajar. No es que se caen contratos o que cientos de personas no pueden pagar sus hipotecas y el mercado se inunda de productos; esto es al revés, la demanda supera la oferta y los precios no van a bajar sustancialmente.

Este verano será un boom hotelero como en la pre-pandemia. Se cree que habrá récord de precios de venta de hoteles en los próximos dos o tres años

El sector hotelero se ha recuperado luego del parate obligado a nivel mundial. En el país norteamericano se levantó la obligatoriedad de los testeos (PCR o antígeno) para ingresar y esto genera que la actividad turística aumente notablemente. Incluso ha mejorado los parámetros que se vieron antes de la crisis sanitaria, por lo que resulta otro buen lugar para invertir. Este verano será un boom hotelero como en la pre-pandemia. Se cree que habrá récord de precios de venta de hoteles en los próximos dos o tres años.

Otro sector donde se vislumbran negocios interesantes para el inversor internacional y donde se está construyendo mucho es el multifamiliar o multifamily. Muchas personas no tienen la posibilidad de acceder a una casa propia por lo que deben alquilar, y es allí donde los inversionistas han encontrado una gran oportunidad de comprar casas para alquilar a esas personas.

¿Cuáles son las mejores zonas para invertir?

Donde se ha notado una importante evolución como mercados para desarrollo y radicación de familias es entre Cape Coral y Sarasota. La zona de Detroit seguirá siendo interesante para invertir en casas de vivienda de familia. Miami y Manhattan continuarán teniendo el foco principal para resguardo de capital.

Quien sigue comprando en Miami es el inversor tradicional que va a lo seguro. Quien busca rentabilizar sus inversiones un poco más se está mudando a la costa oeste del estado de Florida porque todavía hay tierra accesible para desarrollar y los aeropuertos han mejorado su infraestructura.

