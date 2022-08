Los mejores juegos NFT de 2022: por qué son diferentes al resto

Big Time

Axie Infinity transformó un simple juego de cartas en una economía digital de millones de dólares que ayudó en su momento a miles de jugadores de países de bajos ingresos a sobrevivir las medidas de mitigación de la pandemia. Esa fue una de las principales causas de su éxito, una estrategia de marketing agresiva denominada “Play to Earn”. Es decir, la novedosa idea de que los jugadores podían con sus cartas NFT -Token No Fungibles- ganar dinero jugado, produjo un auténtico tsunami de nuevos jugadores y proyectos de NFT Gaming. Sin embargo, desarrollar una economía digital sólida en base a un token, estaba simplemente fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes desarrolladores de juegos NFT, lo que ocasionó cientos de proyectos fallidos a la fecha.

¿Estamos frente una nueva generación de juegos NFT?

No se debe dejar pasar por alto que la mayoría de los proyectos de juegos NFT actualmente reciben rechazo por parte de la comunidad, ya que las críticas radican en los números fracasos y estafas que hubo en esta incipiente industria, basadas principalmente en la construcción de mecánicas para sacar más dinero de los usuarios, en vez de presentar un juego que valga la pena jugar.

En ese sentido, los argumentos son completamente válidos y demuestran que en el sector existe todavía un camino muy largo por recorrer. Sin embargo, el desarrollo de videojuegos “AAA”, de similar calidad a las de grandes como, Ubisoft, SEGA y Konami, comienza a llegar este año y traemos algunos ejemplos:

Big Time

Big Time es uno de los juegos “AAA” de rol de acción cooperativo en el que los jugadores asumen el papel de héroes que viajan en el tiempo y luchan a lo largo de la historia y es uno de los que más inversión en desarrollo ha destinado en la blockchain. Mientras la mayoría de los juegos NFT aún hoy son proyectos independientes financiados por la propia venta de sus NFTs, este juego obtuvo en una ronda inicial de financiamiento privada de 21 millones de dólares para su desarrollo. Presupuesto que, para tener una idea, es más del doble del que demandó el lanzamiento del popular juego League of Legend (LOL), hoy considerado el principal deporte electrónico del mundo.

Con un equipo World Class, cuyo CEO es Ari Meilich, co-fundador de Decentraland, el equipo de Game Devs está liderado por Tom Zhao, exdirector Creativo de Leage of Legends, Daniel Paez, ex World Of Warcraft, y parte del equipo de Fortnite, God of War, Call of Duty, entre otros.

The Harvest Game

Fortnite es el videojuego tradicional del momento con 250 millones de usuarios en el mundo y que recauda más de un millón de dólares por día, siendo más popular que juegos como FIFA, Minecraft o League of Legends. Sin embargo, su descarga es gratuita y su ganancia llega de la mano de los accesorios que se compran.

The Harvest Game

Este es el modelo de negocio que adoptó The Harvest, un nuevo juego NFT creado por reconocidos profesionales con experiencia en la industria de videojuegos, tales como, Jordi Guerrero (Ubisoft), Ferran Puntí (Konami) y Adrián Scolari (Gameloft), entre muchos otros. Con este equipo, The Harvest planea ser el primer juego NFT shooter y MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Triple “A” de la blockchain

El juego es gratuito y aplica la tecnología NFT para cartas, instrumentos y habilidades especiales, a través de las cuales los héroes pueden volverse más fuertes en el juego. Así, su jugabilidad se basa en disparos, la movilidad y el uso de las habilidades de los héroes, que siempre están enfocadas al juego en equipo.

MetaSoccer

MetaSoccer, es el primer metaverso de fútbol que convierte a cada jugador de fútbol real -que acepte estar en el juego- en un NFT. Esto significa que será una pieza única que solo podrá ser fichado por un club.

MetaSoccer

En este sentido, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, el mediocampista del Arsenal F.C., Thomas Partey y la estrella del Real Madrid, Dani Carvajal, que ya se encuentran disponibles dentro de este metaverso. El juego también contará con otros personajes ficticios, que entrenándolos pueden convertirse en estrellas y alcanzar un gran valor monetario y hasta estadios virtuales donde la gente podrá pagar una tarifa para ver los partidos de sus clubes favoritos.

Cabe destacar que los juegos NFT son un fenómeno muy reciente y es demasiado pronto para saber si estos proyectos pueden resultar realmente sostenibles. A su vez, el ecosistema criptográfico es de alto riesgo, por lo que cualquier decisión de inversión siempre debe estar basadas en cada perfil de riesgo, bajo el propio análisis y responsabilidad.

SEGUIR LEYENDO: