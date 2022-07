Furor por los NFT: la innovación digital que está rompiendo el mercado

Non-fungible tokens (NFT) en el website del marketplace OpenSea (REUTERS)

Al hablar de NFT’s muchas personas piensan en una imagen JPG extremadamente cara.

En muchos casos, tienen razón. Sin duda que hay muchísimas colecciones de NFT y tokens por los que se ha pagado fortunas y que seguramente algún día (no muy lejano) tendrán un valor prácticamente inexistente. También hay una buena cantidad de estafas y proyectos cuyo único fin es quitarle el dinero a la gente. Pero eso es solamente ruido. La tecnología blockchain, los tokens y los NFT llegaron para quedarse, y con buenos motivos: existen muchísimo potencial en áreas tan diversas como el arte, los videojuegos, los esports e incluso la música. Estas son algunas de las tendencias actuales y por venir.

Arte

El mundo del arte es quizás el que más comúnmente se asocia a los NFT, y con buenos motivos. Una de las características más salientes que tienen es dar al artista la posibilidad de tener el control de su arte, de modo que las ventas posteriores de, por ejemplo, una obra de arte digital sigan dándole el merecido rédito económico a su autor. Esto llevó a montones de burbujas de obras de calidad artística dudosa, pero también ha dado a muchos artistas la posibilidad de vivir de su profesión elegida. Existen hoy galerías virtuales que emulan a las físicas, como Spatial.io, en las que los artistas exponen y venden sus obras.

Hay una buena cantidad de estafas y proyectos cuyo único fin es quitarle el dinero a la gente. Pero eso es solamente ruido. La tecnología blockchain, los tokens y los NFT’s llegaron para quedarse

Imagino que algún día no muy lejano vamos a colgar arte digital de nuestras paredes, usando pantallas en vez de lienzos, e incluso otros formatos más novedosos y curiosos. No sé si la humanidad se decantará por este tipo de obras, pero por mi parte, ya estoy buscando pantallas para NFT con las que adornar el living de mi casa.

Música

En el mundo de la música el uso de NFT está mucho menos difundido, pero ya empieza a haber una incipiente industria que emula un poco lo que sucede con el mundo del arte.

Después de todo, los problemas para monetizar las obras en beneficio de los artistas son muy parecidos. En este ámbito, los NFT pueden usarse como medio de distribución y comercialización para músicos de modo tal que las discográficas o los servicios de streaming no sean necesarios. También pueden crearse obras únicas, vendibles al mejor postor.

Existen en la actualidad mercados online especializados en NFT musicales como NFT Tone, y también hay proyectos como Opulous, en los que al adquirir un NFT también se adquiere una proporción de los derechos de autor y participación mensual en las regalías.

eSports

La comunidad de eSports no ha recibido a los NFT con particular entusiasmo. Quizás eso tenga que ver que, hasta ahora, la mayoría de los tokens que se ofrecieron solo servían como coleccionables, sin otorgar ningún beneficio al dueño. Ahora, si de pronto al comprar un NFT también tuvieras acceso al VIP de una competencia de eSports o algún otro beneficio tangible, quizás el interés sería otro. Después de todo, a los fans no les interesa comprar un NFT como inversión a futuro, sino que lo harían si al adquirirlo les diera la posibilidad de vivir una experiencia.

Videojuegos

El mercado de los NFT en los videojuegos es extremadamente prometedor. Después de todo, ya existen mercados de intercambio en plataformas de videojuegos como Steam y dentro de los juegos mismos. Un caso conocido es el del Counter Strike: Global Offensive, que se hizo famoso por los altos precios que se pagan por customizaciones, avatares y otros artículos digitales.

Epic Games ya tomó nota, y pronto incluirá el juego “Grit”, de Gala Games, que es el primero basado en tecnología blockchain en entrar en su plataforma. Se trata de un battle royale en el que los NFT tendrán un rol importante como artículos digitales comercializables. La gran novedad, claro, es que podrán comprarse y venderse fuera de la plataforma y cotizar en mercados independientes del mundo de los juegos. Más allá de si Grit será exitoso o no, se trata de una gran validación para este tipo de juegos, que hasta ahora no han tenido gran penetración entre los “gamers”.

Por su parte, Gabe Newell, presidente y cofundador de Valve, tomó recientemente la decisión de quitar todos los juegos basados en blockchain de Steam. Su motivo, según explicó, es que hay una gran abundancia de engaños en el ámbito de los NFT. Además, Steam dejó de aceptar criptomonedas como medio de pago debido a su volatilidad.

Es cierto que ha habido engaños y proyectos dudosos, como cuando se lanzó la colección de NFT de Evolved Apes, que prometía que cada una de las figuras que se vendían sería un personaje de un próximo juego de lucha pero que terminó con el creador fugándose con casi 3 millones de dólares, sin ningún videojuego a la vista. Sin embargo, si la apuesta de Epic por los juegos blockchain funciona, pronto veremos más ejemplos en otras compañías.

