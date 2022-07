Una aritmética de la violencia

"Violencia es la pobreza a la que está sometida la mitad de nuestra sociedad y a la que están condenados casi el 60% de nuestros niños" (Archivo/Franco Fafasuli)

En este 2022 estamos reviviendo una pesadilla de la que creíamos habernos librado: la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los exiliados, refugiados, desplazados, los crímenes contra civiles —niños, mujeres y hombres—, la situación económica europea y mundial producto de esa guerra, es sólo la puesta en evidencia de que la violencia existe y siempre ha existido. Mucho de eso hemos podido compartir con las instituciones ucranianas que hemos recibido en el Congreso dos veces durante este año y a las que les seguimos manifestando nuestro apoyo y solidaridad.

Sin embargo, la violencia no tiene solo el rostro de una guerra y sobre esto es que quiero reflexionar. En nuestro país estamos atravesados por la violencia de arriba hacia abajo y de un extremo al otro. La llamo aritmética de la violencia porque su crecimiento es exponencial, aunque carecemos de estadísticas reales y oficiales.

Desde arriba, un avión que ingresa a nuestro país con una tripulación conformada por iraníes y venezolanos con hojas de ruta sospechosas que solo fueron detectados por las petroleras que se negaron a cargarles combustible. Violencia es que nada cambie, que las fronteras sigan siendo un colador para que nuevamente en nuestro país sobrevuelen los espectros de la Embajada de Israel, AMIA, Nisman …. Violencia es la impunidad, el silencio cómplice.

Por abajo, en nuestro suelo, los números de homicidios, femicidios, robos y ataques sexuales brillan por su ausencia en la Provincia de Buenos Aires. Este no es sólo un modo de decir, el hecho de que no existan estadísticas de los crímenes en ese territorio que represento me hace sospechar que son muchos más de los que nos muestran los medios de comunicación. El silencio del ministro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni, es violencia.

Violencia es la que ejerce la Vicepresidenta sobre el Presidente y los ministros que no son de su gusto. Violencia es la que ejercen los sindicatos que sitian ciudades, violencia es la que ejercen las organizaciones sociales al quedarse con parte de los planes que deberían administrar. Violencia es la que ejercen algunos jueces y la que sufren otros jueces.

Violencia es la pobreza a la que está sometida la mitad de nuestra sociedad y a la que están condenados casi el 60% de nuestros niños, niñas y jóvenes que no terminan la escuela, que no comen, que no tienen con qué vestirse. Violencia es ser parte de una sociedad a la intemperie, expuesta a las inclemencias de las pasiones e inclinaciones de un grupo de gobernantes que no planifica, que usa sus cargos para enriquecerse o para garantizar impunidad.

El pensamiento político moderno ha tomado a Hobbes como el padre de las reflexiones sobre la violencia en Occidente. Para el autor inglés, la violencia es natural en el hombre. Dice Hobbes que “el hombre solo desea poder tras poder” y su límite es la muerte. ¿La muerte de quién? ¿Del que ejerce la violencia o del violentado? ¿El poder debe ser entendido únicamente como el deseo del hombre de matar a otro hombre? ¿Dónde ubicamos el mandamiento bíblico del “no matarás” en este contexto?

Elías Canetti en Masa y poder sostiene que los humanos nos dividimos entre quienes comemos y quienes somos comidos. De este modo, para este pensador búlgaro la humanidad puede reconducirse a una metáfora gástrica. La realidad pareciera darle la razón. Tal es así que en Para una crítica de la violencia, Walter Benjamin hace una genealogía de la violencia que la reconduce al origen de cada Estado. La tesis del alemán sería la siguiente: todo Estado es el resultado de una trifulca violenta (conquista, revolución, etc.). Sin embargo, establecido el orden, el Estado no elimina la violencia sino que la administra. El Estado debe asegurarse, sostiene Benjamin, el monopolio de la violencia a través del ejército, de la policía, etc. Y en los hechos, sitúa su poder en ese ejercicio.

Ahora bien, en la hipótesis de todos estos autores está presente la idea de la violencia ineliminable. En efecto, ni el Estado civil de Hobbes, ni la metáfora gástrica de Canetti, ni el realismo extremo de Benjamin plantean la eliminación de la violencia. En algunos casos se trata de neutralizarla, en otros de monopolizarla, pero lo cierto es que siempre se convive con ella.

Como defensora de la igualdad ante la ley, de la igualdad de oportunidades y posibilidades, soy también defensora de la diferencia, de aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Soy consciente de que esa diferencia es la que muchas veces nos enfrenta, pero la diferencia y el conflicto no es necesariamente violencia. En efecto, yo prefiero referirme a la humanidad como los vulnerados, los inermes, en oposición a todas estas imágenes mencionadas que me reconducen a la guerra y la violencia. In-erme es el que no tiene armas para defenderse pero tampoco para atacar; vulnerable tiene su origen en el latín donde “vulnus” significa herida. La herida, la laceración, siempre es sobre la piel. Y la piel es aquello que me pone en contacto con el afuera, con el otro, lo que me expone a la herida pero también a la caricia.

En este sentido, reconocer el conflicto contenido por la política me permite pensar más allá de la lógica de la violencia e ingresar en una dimensión en la que no necesariamente a cada diferencia le sobreviene la violencia. La diferencia es la que me permite construir comunidad, estar con otro, verme en el otro.

De este modo, y esto es lo que me preocupa profundamente, a la violencia no se le debe responder con más violencia. Los discursos de la derecha violenta comienzan a proliferar en nuestra región y en nuestro país. Rechazo el accionar violento del Estado a través de sus fuerzas, apoyo y celebro la política capaz de mantener dentro de sus márgenes el conflicto y la diferencia.

Al contrario, se hace imprescindible abordar la cuestión desde una política pública basada en el respeto a la diversidad y el consenso entre los diversos. Es urgente reconstruir los ámbitos de la socialización y la consolidación de vínculos humanos: la familia, la escuela y el trabajo. Y desde ellos, —con un buen diagnóstico sobre las causas de lo que nos está pasando—, abordar los mecanismos más eficaces para prevenir y evitar. No sirve lamentar sobre aquello sobre lo que no hemos operado para intentar torcer. Y la violencia tal cual la estamos viendo: en los ámbitos domésticos, en el tránsito, en los deportes, como en tantos otros, no debe tolerarse ni naturalizarse. Hay que activar para disminuir y erradicar.

Por ese mismo camino, hay que seguir sosteniendo como la más clara consigna democrática: Memoria, Verdad, Justicia. Enfrentar la opresión, la represión, las estigmatizaciones, la pobreza, la mentira y el oscurantismo. En esa dificultad de defender la diferencia en la igualdad debemos construir instituciones que creen praxis performativas, que articulen con la sociedad, que sean móviles pero no corruptas, que contengan pero no repriman. Es una salida posible de la violencia.

