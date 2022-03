¿Qué es la Oficina de Violencia Doméstica?

QUÉ ES LA OVD

Si sufrís o ves violencia, llamá al 911 o al 137.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufren violencia física o sexual. El agresor es, casi siempre, su pareja.

En la Argentina, el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) del INDEC, que recoge información oficial de distintas fuentes (instituciones de salud, justicia, seguridad, etc.), contabilizó 576.360 casos acumulados de violencia de género entre 2013 y 2018, aun cuando se trata de un fenómeno que tiene una enorme cifra negra debido a la tasa de no-denuncia. En 2 de cada 3 casos, la víctima tiene entre 18 y 39 años. El 82% de los agresores son parejas o ex parejas de la víctima.

Los últimos datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema sobre femicidios (2020) recogen 287 víctimas letales de la violencia de género (251 víctimas directas de femicidio y 36 víctimas de femicidio vinculado, que son las muertes perpetradas por femicidas para castigar o destruir psíquicamente a una mujer).

Para 2021, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven indica que hubo 256 femicidios (1 cada 34 horas), 8 transfemicidios o travesticidios y 182 intentos de femicidio. El 67% fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas. El 60% ocurrió en la vivienda de la víctima. No pocas (42) habían hecho alguna denuncia. En lo que va de 2022 hubo 51 femicidios (1 cada 28 horas). Por su parte, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro registró en 2021 una víctima de femicidio (vinculado o no) cada 29 horas.

Las últimas dos semanas hablamos de la violencia de género, las obligaciones internacionales del Estado y los estereotipos. También vimos que desde 2009 Argentina tiene su propia norma: la ley 26.485: la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Ámbito en el que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Analizamos las conductas que la ley considera violencia y revisamos distintos tipos y modalidades.

Uno de los carteles que se vio en la última marcha por el Día de la Mujer (Franco Fafasuli)

Hoy vamos a hablar de la OVD, la oficina de violencia doméstica.

La violencia doméstica es la principal modalidad de violencia de las que vimos y puede incluir cualquiera de los tipos (violencia física, violencia psicológica, sexual, económica o patrimonial, simbólica y política).

La violencia doméstica es aquella en la que el agresor es un integrante del grupo familiar, sin importar el espacio físico en el que ocurre. ¿Qué quiere decir “integrante del grupo familiar”? Puede ser una relación de parentesco, ya sea de consanguinidad o de afinidad, o sea de sangre o política. Pero también incluye el matrimonio, el noviazgo y cualquier tipo de pareja. Además, la relación puede haber sido pasada o ser actual y no importa que haya o no convivencia.

La OVD la creó la Corte Suprema en el año 2006 para facilitar el acceso a la justicia de personas especialmente vulnerabilizadas que sufrieran violencia doméstica. En 2016, 10 años después, esto se amplió a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y a la explotación sexual de la prostitución ajena.

La OVD funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Atiende en forma personal en Lavalle 1250 PB de la Ciudad de Buenos Aires o por teléfono, desde la Ciudad, al 108.

¿Qué hace la OVD? Recibe las denuncias, brinda información y luego, en menos de 2 horas, elabora un informe de riesgo con un equipo interdisciplinario. Con ese informe se hace la derivación correspondiente. Esto, por lo general, termina en un proceso judicial que puede ser civil y/o penal. Por último, la Oficina realiza un seguimiento de cada denuncia y también elabora estadísticas.

Otra de las postales del 8M (Nicolás Stulberg)

En sus 13 años de existencia, la OVD recibió más de 125 mil denuncias, de las cuales 58% eran de mujeres adultas y 29% de niñas, niños y adolescentes. Casi la mitad del total de denuncias fueron por hechos de violencia que se repetían en forma diaria o semanal. El 49% de los casos recibieron una evaluación de riesgo alto o altísimo. Solo en 2021, la OVD recibió 11 mil denuncias. El 80% fueron de mujeres adultas, niñas o adolescentes mujeres.

Más allá de la OVD y de otros recursos que hay en todas las provincias, en un caso de urgencia hay que llamar al 911 o al 137 desde cualquier lugar del país.

¿Quién puede hacer la denuncia? La víctima o un tercero. No es necesario ser mayor de 18 años y no hace falta llevar DNI. Si la víctima o el agresor viven, trabajan o estudian en la Ciudad de Buenos Aires, se puede denunciar en la OVD aunque el hecho haya ocurrido en otro lugar. También se puede pedir reserva de identidad.

La semana que viene vamos a hablar de las medidas preventivas urgentes que pueden ordenar los jueces y juezas para los casos de violencia de género.