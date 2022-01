Las 10 claves para entender qué son los Cedear de ETF que llegaron al mercado

Son 9 los CEDEARs de ETFs que se pueden operar desde el martes en BYMA. Entre ellos, el SPDR S&P 500 (SPY), el Nasdaq 100 (QQQ) que replican el índice S&P500 y Nasdaq 100, respectivamente, o el DIA que sigue la evolución del Dow Jones (Reuters)

No fue quizás la semana ideal para el debut de los Cedear de ETF, si se considera la volatilidad y la corrección de los principales mercados americanos. No obstante, el “hambre” por nuevas opciones de inversión, en pesos y fuera del riesgo local, hicieron que estos se lleven la atención de los inversores.

¿Continuará? Puede ser. Dependerá de la combinación de factores propios y heredados de la coyuntura externa (en el medio de un proceso de endurecimiento de la política monetaria que puede pesar sobre la renta variable). Por ende, es importante que el inversor entienda que la volatilidad llego para quedarse -y en consecuencia, aleja a los inversores muy conservadores-, y que la selectividad pagará. Los tiempos y la elección del instrumento serán relevantes (y un diferencial en una cartera).

De hecho, es real que el mercado de renta variable americano deberá enfrentar varios desafíos durante el 2022 -entre ellos, una valuación hoy elevada- que podrá afectar el comportamiento de la mayoría de estos activos.

Pero no nos vayamos más lejos. Hagamos un balance de lo que fueron las primeras ruedas de estas nueve nuevas opciones que el inversor minorista puso sumar a su estrategia. Si bien muy posiblemente el volumen caiga en las próximas semanas, lo que pasó puede servir de guía para el que este mirando estos Cedear e incluso quiera saber un poco más:

1. ¿Qué son los Cedear de ETF?

Dos son los activos de los que debemos hablar para definirlo. Por un lado, los ETF -o Exchange Traded Funds en inglés- son “fondos de inversión” que cotizan como si fuera una acción en el exterior. Su objetivo: replicar el rendimiento de otro activo como pueden ser un índice, sector, región, etc. Suelen ser de gestión pasiva (a diferencia de los FCI conocidos) y permiten a los inversores obtener una diversificación comprando un sólo activo. Mientras que los Cedear son activos que cotizan en el mercado local. Hasta ahora, sólo se negocian certificados (o su fracción correspondiente) de empresas no argentinas o argentinas -que cotizan afuera pero no en BYMA- como Apple, Amazon, o Mercado Libre. Ahora, se pueden transar los ETF más operados en el mundo.

2. ¿Qué es el ratio de conversión?

Si bien estos instrumentos se comercializan sin mínimos (o mejor dicho, este es 1 nominal), no siempre 1 Cedear equivale a una acción o ETF. Existen relaciones de equivalencia que, por ejemplo, en el caso del SPY es de 20:1. Esto significa que 20 Cedears equivalen a 1 SPY en los EEUU, serían unos $98.620, y se debe comparar contra un SPY en el NYSE que opera en unos USD 438. En consecuencia, el tipo de cambio implícito es de unos $225 por dólar.

3. ¿De qué depende su cotización?

Sin entrar en mayores tecnicismos, es importante que el inversor entienda que al menos dos factores determinarán su evolución: a) la evolución del activo subyacente (en este caso, el ETF del exterior, que a su vez dependerá de los papeles que lo componen), y b) el movimiento del tipo de cambio libre (CCL). En consecuencia, la evolución de la brecha entre el CCL y el oficial es captado por el precio en pesos del Cedear. De acá que se identifican que son instrumentos que permiten dolarizar una cartera, más allá (lógicamente) de “escapar” del riesgo local.

4. ¿Cuáles son las nuevas opciones?

Son 9 los Cedear de ETFs que se pueden operar desde el martes en BYMA. Entre ellos, el SPDR S&P 500 (SPY), el Nasdaq 100 (QQQ) que replican el índice S&P500 y Nasdaq 100, respectivamente, o el DIA que sigue la evolución del Dow Jones. También hay sectoriales, y regionales entre las nuevas posibilidades.

Fuente: PPI

5. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión?

Dependerá del Cedear de ETF en el que se quiera invertir. No obstante, entendemos que son accesibles para inversores minoristas. Al cierre del viernes, los mínimos más bajos eran para el ARKK o el EEM que se movían entre $1.700 y $2.200; y el más alto era para el XLE o SPY que se ubicaba en unos $7.000 y $5.000, respectivamente. No obstante, el inversor tiene que considerar las comisiones que cobran las ALYCs para operar, y contemplarlas a la hora decidir.

6. ¿En qué moneda se puede invertir?

Se operan en pesos y en dólares. No obstante, en esta última moneda su negociación no ha sido muy profunda, y por ahora son pocas las operaciones. Es un dato que habrá que ir monitoreando, para ver si gana relevancia.

7. ¿Cuánto volumen concentraron?

Concentraron en promedio un 38% del total operado en Cedear (el máximo fue 44% el miércoles, y el mínimo el viernes con 23%). Sacar conclusiones de dónde se podrá estabilizar esta proporción, no obstante, es un poco apresurado. Lo que sí, es claro que sirvieron para revitalizar los negocios, con un salto en el total operado en estos activos de un 80% respecto a la semana previa -incluso con un feriado americano presente-. Las acciones locales, de hecho, solo representaron un 14% del volumen total de Cedear más acciones.

8. ¿Cuáles fueron los más operados?

Tres de los nueve habilitados: el SPY, DIA y XLF- explicaron el 77% del total negociado en estos nuevos instrumentos. Mientras que si se agregan el EWZ y el XLE asciende a al 89 por ciento.

9. ¿Son opciones para todos los inversores?

Pueden ser operados por inversores calificados y no calificados. No obstante, es importante destacar que dada su naturaleza, pueden no ser un activo para inversores conservadores . Se tiene que tener en cuenta la volatilidad y el riesgo (en especial, dada la coyuntura actual) que encierran.

10. ¿Quién es el emisor de estos instrumentos y dónde operan?

El emisor es la Caja de Valores, y operan en BYMA.

