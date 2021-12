El cura que criticó a Kicillof por la implementación del pase sanitario

Quisiera compartir algunas impresiones y reflexiones a propósito del video de un cura, hablando a su comunidad sobre el pasaporte sanitario, que se hizo viral los últimos días.

Si bien la moral más clásica no condenaría a nadie que no quiera aplicarse una vacuna, dado que las decisiones se toman en la intimidad de la conciencia y ese no es lugar donde quepa ningún tipo de juicio, lo que me parece mas preocupante es lo ideológico que se esconde detrás de estos argumentos, privilegiando un proyecto de irrestricta libertad individual, sobre un proyecto de salvación comunitaria, disfrazado de cierta neutralidad que se esconde bajo las afirmaciones de tolerancia a todos los partidos políticos, identidades sexuales, condiciones socioeconómicas e ideologías. He aquí la verdadera grieta ideológica, personalismo individualista o comunidad organizada, comunión o mezquindad.

Es verdad que para los católicos la Misa es un momento que, en palabras del concilio Vaticano Segundo, es culmen y fuente de toda la vida cristiana. De ahí su centralidad. En la celebración de la eucaristía se consagra la vida que culmina y nace de Jesús y se celebra en comunidad. Sin embargo, no es la Misa más importante que la vida, que la salud o que la comunidad que la celebra. El proyecto cristiano es un proyecto de salvación para un pueblo. Nada que atente contra la propia vida del pueblo puede ser congruente con lo que se celebra, con el espíritu más profundo de la celebración eucarística . Y aquí siempre es conveniente recordar el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. No podemos celebrar la vida y a la vez exponerla al peligro de la muerte.

La ideología de no tener ideología

En este punto de nuestro aporte, creemos necesario poner blanco sobre negro. Debemos delimitar categorías. ¿Qué es una ideología? Es el sistema de valores, enfoques y puntos de vista, son las convicciones desde las que nos paramos frente a la vida. ¿Acaso no las tenemos todos? Claro que sí, algunos las ponemos sobre la mesa y otros deciden ocultarlas, vaya a saber uno por qué razón. ¿Vergüenza, inmoralidad, egoísmo? El punto es que todos miramos la vida desde, valga la redundancia, un punto de vista y, si nuestro punto de vista está centrado en el individualismo, ese es un punto opuesto al del proyecto de Jesús , que busca enseñarnos constantemente que el Reino es una realidad de salvación para todas y todos, que se trata de una vida mejor más digna más plena y más humana. Jesús y el Evangelio sí muestran su ideología, su manera de mirar la vida, poniendo la dignidad del ser humano sobre cualquier aspecto que pueda aparecer.

Y termino estas líneas invitando a quienes les lleguen a no caer en la tentación del individualismo. Nadie se salva solo y eso parecen tenerlo claro aquellos que fueron elegidos para conducir el destino público de la provincia de Buenos Aires, que buscan persuadir a todas y a todos para que nos unamos en la lucha contra el enemigo invisible que es el COVID-19. Hasta las pertenencias partidarias o las elecciones de género, son más notables en las personas que el hecho de llevar consigo y a todos lados el virus, por eso la necesidad de un carné que afirme que estamos protegidos y protegemos a los demás.

SEGUIR LEYENDO