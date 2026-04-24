Opinión

Minería y gestión de conflictos en la Argentina

El país enfrenta el reto de convertir a la actividad en motor de desarrollo, condicionada por la gestión experta y sostenible de los conflictos

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La expansión minera en Argentina reaviva conflictos sociales que involucran intereses económicos, políticos, ambientales y comunitarios. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La expansión minera en Argentina reaviva conflictos sociales que involucran intereses económicos, políticos, ambientales y comunitarios. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La expansión de la actividad minera en la Argentina ha reavivado un viejo desafío: cómo gestionar conflictos sociales complejos en los territorios, donde convergen intereses económicos, políticos, ambientales y comunitarios. En este contexto, la adecuada gestión de los conflictos no es meramente un accesorio útil, sino una condición indispensable para la viabilidad de los proyectos y la estabilidad institucional, especialmente en un escenario atravesado por cambios regulatorios sensibles, como la reciente reforma de la Ley que establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley de Glaciares).

Durante los últimos años, las iniciativas mineras —en particular en las provincias cordilleranas— han enfrentado importantes resistencias. Estas tensiones no responden únicamente a características de proyectos específicos, sino a factores estructurales: desconfianza hacia las autoridades y las empresas, percepciones de inequidad en la distribución de beneficios y preocupación sobre impactos ambientales irreversibles. La modificación de la Ley de Glaciares ha intensificado estas preocupaciones, al tratarse de una normativa que amplios sectores perciben como un pilar del resguardo ambiental.

Frente a este escenario, se suele cometer el error de abordar los conflictos como si fueran simples problemas comunicacionales o de coyuntura política. Sin embargo, los conflictos mineros, como todo conflicto social, son fenómenos complejos que requieren de intervención profesional especializada. No basta con voceros, campañas informativas o mesas de diálogo improvisadas. Se requiere de la participación de técnicos formados en gestión de conflictos, negociación, mediación, análisis de actores, narrativas y diseño de procesos participativos.

La gestión experta implica, en primer lugar, un diagnóstico riguroso. Esto supone identificar actores, analizar sus objetivos e intereses, comprender dinámicas territoriales y anticipar escenarios de escalada y desescalada de la intensidad conflictiva.

En segundo lugar, la intervención profesional permite estructurar procesos de diálogo que no sean meramente formales, a través de reglas claras, equilibrio entre las partes y mecanismos para construir acuerdos sostenibles y alcanzar la necesaria licencia social.

En tercer lugar, los especialistas aportan herramientas para gestionar aspectos críticos del conflicto que suelen ser subestimados: la emocionalidad, la percepción de riesgo, la construcción de confianza y la legitimidad de los procesos.

En este marco, la información, la transparencia y la seguridad jurídica adquieren una nueva dimensión. La información accesible reduce la incertidumbre; la transparencia fortalece la legitimidad; y la seguridad jurídica aporta previsibilidad tanto a las inversiones como a las comunidades.

La reciente reforma de la Ley de Glaciares ilustra con claridad este punto. Su implementación efectiva dependerá no solo de su contenido técnico, sino de la capacidad de gestionar los conflictos relevantes mediante procesos participativos, transparentes y profesionalmente conducidos.

La Argentina enfrenta una gran oportunidad y un enorme desafío. La minería puede ser un motor fundamental del desarrollo económico, pero su viabilidad depende de que pueda operar con legitimidad social y sostenibilidad ambiental.

La evidencia es clara: los conflictos mal gestionados derivan en proyectos paralizados, litigios judiciales y pérdida de inversiones. En cambio, aquellos abordados por especialistas desde etapas tempranas tienen mayores probabilidades de resolverse de manera sostenible y beneficiosa para las comunidades y las empresas involucradas.

En suma, la gestión experta de conflictos debe ser entendida como una inversión estratégica: en un escenario donde la reforma de la Ley de Glaciares ya es un hecho, resulta clave para evitar escaladas innecesarias y construir soluciones beneficiosas, justas y duraderas.

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