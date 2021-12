No son buenas las certezas

El deterioro de la educación, una de las cuentas pendientes de los gobiernos democráticos (EFE/Carlos Cermele)

En el 38° aniversario del retorno a la democracia podemos acuñar tres certezas: a) la pandemia no terminó, b) las diferencias en el binomio presidencial tampoco y c) el deterioro educativo sigue su curso sin interrupción.

La pandemia, al igual que las diferencias entre la Vicepresidenta y el Presidente, pusieron en suspenso la resolución de viejos problemas, agravándolos y a su vez sumándole nuevos, complejizando la difícil realidad argentina. El resultado de esto genera el tercer problema, la degradación en la educación argentina. María Cristina Gómez de la Red de Educadores Innovadores le dice a Infobae que “tenemos una generación perdida con analfabetos funcionales”. “La comprensión sobre contenidos que antes tenían los alumnos de quinto grado hoy lo tienen recién en segundo año del secundario”, según consta en una tabla publicada en el libro “La gestión efectiva de la enseñanza inclusiva” de Gabriela Azar. Esta tragedia hay que resolverla.

Lo económico pega fuerte en lo social al igual que la inseguridad con sus distintas caras.

El 14 de noviembre hubo y no hubo un reseteo de la realidad política nacional. Lo hubo porque llegaron al Congreso figuras nuevas no vinculadas al mundo político. Y no lo hubo porque el 91% de los cargos electivos correspondieron a ambas coaliciones.

Si los gobiernos no reflexionan sobre el descarnado legado político que expuso a la manera de manual de práctica el hoy ex senador nacional Esteban Bullrich, el cóctel explosivo de la grieta va a estallar irremediablemente. Visualizó en la grieta el mayor de todos los problemas graves dado que, con grieta no hay diálogo, sólo ruido o gritos que jamás construirán consensos, si violencia.

Cada vez que se habla de un posible acuerdo con el FMI, CFK le “marca la cancha” a su Presidente, advirtiéndole de las consecuencias graves que el ajuste podría tener sobre sectores vulnerables. La vicepresidenta no debiera preocuparse tanto, dado que el ministro Guzmán cuenta con la mano de Francisco en el hombro (por algo lo nombró recientemente miembro de la Academia Pontificia de Ciencias). El Papa tiene comunicación celestial, pero también en lo terrenal con Joe Biden y Kristalina Georgieva. Habrá ajuste, pero seguramente Francisco, que todos los días se levanta a trabajar para los que menos tienen, tratará que su peso no caiga sobre estos últimos.

Al cierre de este análisis, el ministro Guzmán concurría a la Cámara de Diputados para dialogar sobre el Presupuesto 2022 y tratar que sea aprobado el próximo jueves. Un sector de la oposición se cuestiona seriamente sobre si el Gobierno tiene verdadera intención de aprobarlo. De no lograrlo, prorrogaría el presupuesto 2021 y así tener gastos de 2021 en 2022, pero recaudación más alta que la de este año. I nterpretan que es la manera encubierta de hacer un ajuste. Ambas cosas figuran en las peticiones del FMI: presupuesto y ajuste.

El jefe del Interbloque Federal. Alejandro Rodríguez, le dijo a Infobae: “Tres meses después que el equipo económico le presentó el Presupuesto 2022 a bancos, consultoras y financistas, el ministro Guzmán finalmente viene al Congreso. Supongo que no estará apurado. El oficialismo quiere hacerle creer a la gente que no va ajustar. El ajuste es la inflación”.

Mientras tanto, el diputado Martín Tetaz anunció que el interbloque de Juntos por el Cambio dará quórum para tratar el proyecto y lo aprobaría en general porque “de no votarse el Poder Ejecutivo tendrá total discrecionalidad para asignar partidas”. La oposición le solicita a Guzmán una prórroga.

Las coaliciones mayoritarias siguen aferradas a la idea que divididos pierden, pero -como insisto hace tiempo-, sin reglas de convivencia. La coalición de gobierno sin disimulos hace público las consecuencias de su fragmentación. El acto del 10 de diciembre fue pensado por el Presidente como puntapié inicial de un llamado a concertación con las fuerzas políticas de la democracia. Terminó cooptado por el camporismo y con banderas contrarias a las que Alberto Fernández pretendió enarbolar. En la oposición pasa absolutamente lo mismo: la puja interna destrozó lo que pudo ser un justo disfrute de la victoria del pasado 14 de noviembre.

Si las coaliciones no reaccionan ante esto, la realidad es que no perdurarán. Con “la unidad en la diversidad” no se gobierna, no se conduce, no se avanza, mientras sí se acrecientan los problemas de una sociedad que ve día a día caer su calidad de vida.

Este viernes la UCR elige sus nuevas autoridades. Hubo bastante violencia verbal y pocas propuestas de los dos sectores que aspiran a la conducción. En el caso del sector de Martín Lousteau, Evolución, una alta fuente manifiesta que el objetivo es “cambiar el funcionamiento del partido y terminar con la lógica de estar cerrado sobre sí mismo, de negarse a utilizar las PASO para atraer figuras nuevas”. Esta calificada fuente le dijo a Infobae: “Vamos a proponer un candidato a la Presidencia, pero antes se deberá definir quiénes son los delegados habilitados para votar”. Esto es porque hay dos provincias intervenidas (Santiago del Estero y Tucumán), dos con mandatos vencidos (Santa Cruz y Formosa) y una judicializada (Buenos Aires). Y el vocero de Evolución remarcó: “No hay ninguna hipótesis de ruptura”.

Según consultas a históricos hombres del radicalismo, creen que “lo del Comité Nacional está resuelto para el lado de Gerardo Morales, dado que tendría mayoría”. “El apoyo público del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés habría inclinado la balanza hacia el jujeño”, agregan. No queda claro cuáles son las propuestas de ambos sectores, dirimen espacio de poder y prefiguran los alineamientos para las candidaturas futuras 2023.

Esta cronista recuerda que tiempo atrás un histórico del radicalismo bonaerense, Federico Storani, advertía sobre los posibles cruces en los que habrá radicales de un lado y del otro, lo mismo para el PRO. Los alineamientos siguen sin estar definidos. Tal vez luego de resuelta la elección del viernes, los espacios de poder que hoy se muestran sin contenido, comiencen a mostrar matices ideológicos.

Política en Santa Fe

Al cierre de este análisis, el gobernador Perotti tenía una extensa reunión con los legisladores nacionales por Santa Fe. Hubo intercambio de propuestas y pedidos mutuos. El senador Marcelo Lewandowski catalogó a la reunión como altamente positiva, en la que se tocaron todos los temas. “Si bien el eje fue la seguridad y las propuestas legislativas con las que podemos abordar el tema desde el Congreso nacional, el gobernador nos solicitó que la decisión de la CSJN de pago de la deuda histórica a Santa Fe conste en el Presupuesto que se está tratando en el Congreso”.

