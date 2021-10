Sin margen para cometer más errores

Pareciera que la Vicepresidente evaluó mal el resultado de las PASO al no contar con la testarudez del Presidente y debió quedarse con el premio consuelo que es tener un gabinete que solo responde a ella (EFE)

Llegó la hora de definiciones, las elecciones del 14 de noviembre dirán si las del domingo 12 de septiembre fueron un veredicto definitivo, ya que su resultado fue y es elocuente y terminante de rechazo a la forma de conducción de la administración de ambos Fernández.

La consecuencia inmediata fue la reacción de la Vice-Presidente Cristina Fernández de Kirchner con su intento de auto-golpe mediante las renuncias de una parte de sus más obsecuentes ministros buscando la renuncia del presidente Alberto Fernández, sin embargo pareciera que evaluó mal al no contar con la testarudez del Presidente y debió quedarse con el premio consuelo que es tener un gabinete que solo responde a ella.

El Presidente y su nuevo gabinete de ministros no parecen estar preocupados por gobernar para superar la crisis en que estamos inmersos, sino ganar las elecciones del 14 de noviembre

A este frustrado golpe palaciego su hijo Máximo Kirchner trató de minimizarlo diciendo que “La figura de Cristina siempre ha sido a favor de las instituciones”. Esto pone en evidencia el fracaso de su jugada y deja al descubierto la extrema debilidad del Presidente y el gran interrogante sobre ¿Cómo hará frente el Presidente a la debacle económica-social en que nos hallamos durante los próximos 27 meses que aún le restan de gobierno? tomando en cuenta que no quedó más margen para cometer errores.

Bien conocemos que cuando un gobernante habla en nombre del pueblo, tenemos un problema trágico, esto es lo que viene ocurriendo en nuestro país con el kirchnerismo que llevó a la Argentina a la degradación y corrupción sistemática, prueba de esto último es como jugó políticamente con las vacunas.

Margarita Barrientos y Alberto Fernández, a comienzos de año

El Presidente y su nuevo gabinete de ministros no parecen estar preocupados por gobernar para superar la crisis en que estamos inmersos, sino ganar las elecciones del 14 de noviembre, para ello creen que con la lluvia de pesos recién impresos a los que aún no se les secó la tinta van a ganar las elecciones, luego “Dios proveerá”. Los candidatos del Frente para la Victoria regalan bicicletas, heladeras, lavarropas, licuadoras con propósitos electorales y con dinero de todos los contribuyentes, según los criterios que determinan los punteros con destino a quienes ellos indican.

Paralelamente, tenemos a Margarita Barrientos fundadora del comedor social Los Piletones que da de comer a 7.000 personas en situación de extrema pobreza y hambre que deambula pidiendo ayuda que no le llega.

En el mientras tanto, se suman controversias a los festejos del cumpleaños de la primera dama en pleno encierro por la pandemia, dado que ahora trascienden los asombrosos y abultados gastos que genera la señora Fabiola Yáñez que solo como actividad puede mostrar que encabeza una cumbre regional sobre la higiene en el lavado de manos.

Sorprende y resulta fuera de toda realidad la actitud triunfalista y entusiasta de los nuevos integrantes del gabinete nacional, queriéndonos transmitir una alegría y promesas de recuperación y bonanza que son inexistentes, esto se evidencia en su mensaje:

1. Mediante decisión presidencial se pone fin a la pandemia y todo pasó y todo se olvidó;

2. Por decreto, las tarifas de los servicios públicos se congelan sin que nadie pague su costo;

3. Tenemos precios cuidados de la canasta familiar que dejaron de tener aumentos.

4. Si ganan las elecciones del 14 de noviembre mediante jubilaciones anticipadas disminuirán los desocupados y se comenzará a lograr el pleno empleo;

Mediante jubilaciones anticipadas se cree que disminuirán los desocupados y se comenzará a lograr el pleno empleo

5. Con el regalo de electrodomésticos, paquetes con alimentos, dinero y planes sociales se pone fin a la pobreza y el hambre; y

6. Con clases los sábados los niños que estudian recuperarán lo no aprendido durante casi dos años de no asistir al colegio.

Subestimación de la sociedad

Tan necios e irresponsables son que creen que el electorado no advierte:

a. Que se frenan las importaciones de insumos necesarios para la industria por la carencia de reservas del Banco Central;

b. Que está pendiente la negociación con el FMI y que día que pasa se hace más dificultoso y oneroso un acuerdo para prorrogar los próximos vencimientos;

c. Que el año próximo vence deuda por USD 19.000 millones con el FMI, USD 1.700 millones con el Club de París y USD 1.400 millones con acreedores privados, dólares que no tenemos capacidad de generar ni fiscalmente ni mediante el crédito externo;

d. Que la deuda interna del Tesoro y del Banco Central es insostenible y solo pagable con una emisión monetaria que conduciría a estar más cerca de la hiperinflación;

La deuda interna del Tesoro y del Banco Central es insostenible y solo pagable con una emisión monetaria que conduciría a estar más cerca de la hiperinflación (Reuters)

e. Que se generaron cientos de miles de desocupados que deambulan rogando conseguir trabajo y que pueden generar justificados y comprensibles desbordes sociales;

f. Que miles pyme pasaron a ser inexistentes porque se las llevó a la quiebra;

g. Que muchas economías regionales se extinguieron porque se perdieron mercados externos por las mutantes e incoherentes políticas de exportación;

h. Que la designación de Juan Manzur como Jefe de Gabinete no da seguridad de transparencia a las elecciones de noviembre, o creen que se tirará al pozo del olvido sus antecedentes sobre sospecha de fraude permanente y sistemático en las elecciones de Tucumán;

i. Que con Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad no se le da tranquilidad a muchos argentinos, honestamente creen que la ciudadanía olvidó los cargos, denuncias y sospechas que sobre él pesan por eventuales o presuntas relaciones con el narcotráfico;

J. Que con la designación del fracasado ex Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como ministro de Relaciones Exteriores se mejora la imagen externa, luego de la deslucida, ridícula y hasta casi patética figura de Felipe Solá.

A qué grado de extravío mental llegaron algunos argentinos que no advierten o no quieren advertir la contradicción tan notoria existente entre lo que dice y hace el Gobierno con la realidad material, moral y ética que vivimos, qué les pasa que no recuperan la cordura y el buen sentido.

Algunos argentinos no advierten o no quieren advertir la contradicción tan notoria existente entre lo que dice y hace el Gobierno

Simultáneamente, quienes gobiernan deberían tener presente las palabras de la Canciller de Alemania, Ángela Merkel: “Nunca ganes discusiones, soluciona problemas”.

El kirchnerismo quiere destruir ideas para luego destruir personas, esto se evidencia con los ataques sistemáticos a la prensa y a los periodistas independientes, por ello la oposición para acrecentar votantes debe también recordar las palabras de Ángela Merkel: “Saber leer lo que demanda el electorado, minimizar sus errores y aprovecharse de los ajenos”. Las urnas darán la respuesta a tantos interrogantes y demandas.

SEGUIR LEYENDO: