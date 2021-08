Otras pandemias, potentes y letales

“¿Qué hacemos con los niños cuando encarcelamos a sus padres?”, se pregunta el juez federal Aníbal Pineda. “La pedagogía de la lástima no va, hay que encontrar el talento de ese ser humano que es pobre, dentro de la escuela”, dice la profesora María Cristina Gómez. Tal vez ambos responden a la aseveración del Padre Fabián Belay, coordinador de la Pastoral de Drogadependencia de la Arquidiócesis de Rosario, cuando dice: “A partir de la pandemia todo debe cambiar. La escuela no puede ser la misma en barrios vulnerables que en otros. Nosotros como Iglesia, los actores sociales y la política...”.

Lo cierto es que bajo la gran pandemia del COVID-19 se alojan otras, potentes y letales, si no se las reconoce inicialmente y se las aborda. La realidad ya no será la misma. Y la política se obstina en permanecer igual. Hemos visto que las coaliciones políticas sólo son acoples de intereses de poder. Sus diferencias no son matices, son abismos. Tal vez porque Argentina es un país presidencialista, pero las PASO desnudan la situación.

En Juntos, el radicalismo aúpa al neurólogo Facundo Manes para imponer su preminencia en el 2023, cuando se dirimirá quien gobernará. Hasta ahora no dicen cómo lo harían. Lilita Carrió amenaza con demandarlo por mentiroso, mientras este sector busca que los actores firmen un manual de convivencia con diez compromisos básicos encabezados por “no mentir” (sic). Algunos conocedores del conglomerado JxC entienden que Carrió es funcional a la lista de Diego Santilli, dado que allí tiene sus intereses. También observan que al Dr. Manes se lo ve con mucha falta de oficio político, además de no haber integrado para adentro al partido, por lo que muchos radicales están de brazos caídos. El Lic. Eduardo D’Alessio comenta que, según un trabajo que están realizando, la pelea en Juntos impacta mal en un sector intermedio que se desilusiona y piensa “son más de lo mismo”.

El Frente de Todos, que venía prolijo en la hegemonía del cierre de sus listas, rompió el molde con epicentro en Santa Fe, dado que allí la vice del gobernador Perotti, Alejandra Rodenas, lo enfrenta acompañando al hoy ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien fuera incentivado a candidatearse para bajarle las acciones a las pretensiones de Perotti. No lo persuadieron nunca más de no presentarse. El binomio presidencial mostró impericia o, cuanto menos, falta de conocimiento del carácter político de los actores y la idiosincrasia santafesina. Como ya hemos dicho, en Santa Fe se dirime el futuro del peronismo y quién lo conducirá.

Omar Perotti le dijo a Infobae: “Estoy tratando de ordenar lo que se pueda en una campaña que no teníamos pensada. Aquí estoy sin especulaciones. No seré en dos años senador nacional (dado que se anotó como senador suplente) poniendo la firma en esta lista que es la oficial, avalada por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner”. Y sigue diciéndole a este medio: “Nunca más una provincia de espaldas a la nación. Lo mejor para una Argentina que tiene que discutir cómo generar riqueza, es tener en esa mesa a Santa Fe, que es el corazón productivo de nuestra nación”.

En tanto, Agustín Rossi le dijo a Infobae: “No me consta, pero no me cambia, si Cristina Kirchner apoya la lista del gobernador Perotti, dado que mi enamoramiento para con el proyecto de Néstor y Cristina fue, es y será. No quiero levantarme un día y encontrar que el modelo santafesino sea el de Córdoba. Hay que ser ideológicamente correcto, no políticamente correcto. Yo salí de mi zona de confort. Y a pesar de los aprietes a los presidentes comunales e intendentes, trataré de llevar adelante una campaña con iniciativas y propuestas”.

Perotti fijó la política que desarrollará su lista: Santa Fe creciendo desde la nación y hacia la nación.

Desde la otra lista, Agustín Rossi hablará de profundizar el arraigo y desarrollo con la creación, por ejemplo, de universidades donde aún no las hay. Eduardo Toniolli (primer candidato a diputado nacional- Movimiento Evita) le dijo a Infobae: “Impulsaremos un Plan Marshall post pandemia para que en los barrios populares a través de cooperativas integradas por desocupados, especialmente jóvenes, con obra pública se reconstruya su infraestructura”.

Por su parte Roberto Mirabella (candidato a primer diputado nacional-Celeste y Blanca) le dijo a este medio: “Crearemos empleo a través de incentivar la producción con inversión pública así como también apostaremos fuerte a la economía del conocimiento”.

Aquí la gran incógnita es si CFK bajará a territorio santafesino para acompañar la lista que lleva a su candidata la actual senadora Sacnun. El manual de la política indica que eso ocurrirá con el resultado de las PASO en la mano.

En JxC van mostrándose los responsables de las cuatro listas. En el caso del ex intendente José Corral, su propuesta se basa en tres ejes: un shock de generación de empleo, un pacto educativo que plantea 200 días de clases y a la educación como actividad esencial, y obras de infraestructura pública para una provincia esencialmente productiva.

Al comienzo de este análisis el Dr. Aníbal Pineda, ante el flagelo del narcotráfico y la violencia extrema con altísimos índices de reincidencia y de homicidios, se pregunta qué hacemos con los niños cuando encarcelamos a los padres. Insta a tomar medidas concretas para que esos niños puedan tener las herramientas que le posibiliten una vida digna, para evitar que incurran en conductas reprochables penalmente. Para ello cree imprescindible crear una dependencia específica que coordine el Poder Judicial y el Ejecutivo, para que cuando se impone la prisión a los padres, en forma urgente se sepa a cargo de quién quedaron esos chicos y las condiciones ambientales, salud, higiene, educación, así como un seguimiento con informe trimestral de los mismos y sus necesidades.

La Profesora María Cristina Gómez plantea cómo trabajar con niños que llegan a la escuela inicial habiendo sufrido déficit de alimentos entre 0 y 3 años, y un segundo déficit: nunca les han leído un cuento. Sostiene que la adolescencia es la última ventana para recuperarlos: “Aquí hay dos caminos: o se entusiasman a través de las artes, las ciencias, el deporte, utilizados como canales para mejorar las ciencias básicas; o bien, de conseguir trabajo, vuelven años después para superarse e intentar terminar la secundaria.”

Mientras curas villeros, voluntarios, pujan por rescatar de la pobreza, hoy endémica en Argentina… ¿la política?

SEGUIR LEYENDO