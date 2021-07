Comprar en máximos históricos o no comprar, esa es la cuestión

Varios agentes de bolsa trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Justin Lane/Archivo

En el año 2020 con el estallido de la pandemia de Covid-19 la economía mundial entró en crisis y el mercado financiero no estuvo exento. En febrero y marzo de dicho año las caídas en las cotizaciones fueron estrepitosas llegando al 15% en el S&P sólo en la primer semana de cuarentena.

Sin embargo, en menos de un año el mercado financiero recuperó dichas pérdidas y las cotizaciones alcanzaron récords históricos. Las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, bajas de los tipos de interés e inyección de liquidez al sistema vía operaciones de mercado abierto (compra de activos financieros), para reactivar la economía fueron la principal causa de dicho rally alcista.

Las subas estuvieron acompañadas desde comienzos del 2021 por la recuperación de la actividad económica, la baja en las tasas de desempleo y el aumento en la inflación en Estados Unidos y la Unión Europea. Esta “normalización” de la economía llevó a los agentes del mercado financiero a aumentar sus expectativas sobre el retiro de estímulos monetarios por parte de los Bancos Centrales, conocido como “tapering”, siendo este el principal driver de los movimientos de precios en las bolsas.

En su última reunión del 28 de julio, luego de varios meses sin novedades, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no modificó su política monetaria pero dio indicios de lo que podría suceder en los próximos meses. La FED mantuvo la tasa de interés de referencia en el rango de 0%/0,25% y anunció que continuará con las compras mensuales de USD120 millones de títulos. Sin embargo, el presidente de la entidad declaró que “la economía lo ha hecho lo suficientemente bien en estos meses y que los últimos impactos del coronavirus no han afectado los indicadores económicos”, lo cual indica políticas monetarias restrictivas a partir del último trimestre del año.

Para aquellos que quieren armar una cartera en este contexto, la compra de bonos del tesoro dejó de ser una alternativa rentable hace tiempo, ya que con un rendimiento menor al 1,5% anual y una inflación mensual (junio) del 0,9% estos bonos no ofrecen un retorno real, es decir, que supere el aumento en el nivel de precios. El interrogante entonces es, ¿cómo obtenemos rendimientos atractivos? ¿Invertimos en tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook o armamos carteras con acciones más conservadoras como Coca Cola o Johnson & Johnson? ¿Esperamos sin invertir a que comience el “tapering” y bajen las cotizaciones?

Es importante definir la estrategia de inversión de acuerdo al grado de aversión al riesgo de cada inversor ¿buy and hold?, ¿wait and see? o ¿just trade? Es decir, ¿comprar acciones en Wall Street o CEDEARs en Argentina de Apple, por ejemplo, y mantenerlas en cartera expuestas a la volatilidad actual y futura del mercado? ¿Esperar con dinero líquido la baja de las cotizaciones? ¿O tradear dichas acciones, comprar y vender con asiduidad obteniendo ganancias de corto plazo si el mercado lo permite?

Para aquellos más arriesgados, recomiendo armar carteras con un porcentaje de alrededor del 50% en activos de renta variable como acciones, CEDEARs y ETF. La cautela y la selectividad deberían ser los ejes de estas inversiones, y el trading el modo de operar ya que con tanta incertidumbre y precios en máximos es muy riesgoso comprar y mantener en cartera a largo plazo. El 50% restante podría distribuirse entre renta fija y liquidez para aprovechar, en este último caso, oportunidades de bajas en los precios de los activos.

Si el perfil de riesgo es moderado o conservador, optaría por alternativas de renta fija que superen el 4/4,5% como pueden ser fondos que inviertan en distintos tipos de obligaciones soberanas y corporativas de países desarrollados y emergentes. Sumando renta variable sólo en un 10/15% de la cartera y un 20% de liquidez como mínimo.

Para cerrar, es fundamental hacer hincapié en que ante condiciones como las actuales hay que ser cautos y selectivos, analizando no solo las cotizaciones del último año sino la solidez de cada emisor, y poniendo atención a las medidas de los principales bancos centrales.

